Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Kedden a benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a kiskereskedőknek.
Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon.
A hazai üzemanyagpiaci kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Ebben az írásban pedig annak járunk utána, hogy minek tudható be a piaci nagyker-árak elmúlt napokban látott csökkenése.
A közel-keleti háború elmérgesedését követően kilőtt a kőolaj világpiaci ára, ez szinte azonnal megjelent a hazai töltőállomások jegyzéseinél is: rohamosan drágulni kezdett a benzin és a gázolaj. Erre reagálva a magyar kormány március 9-én védett árat, vagyis ársapkát vezetett be az üzemanyagoknál, a rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.
De ezzel a rendszerrel komoly gondok vannak.
Április 14-én derült ki ugyanis az MSZKSZ adataiból, hogy
történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban.
A rögzített, a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt az üzemanyagimport vélhetően jelentősen visszaesett Magyarország felé az elmúlt hetekben – ezzel kapcsolatos hivatalos adatokat egyelőre nem közöltek a releváns szervek. Az mindenesetre nagy bizonyossággal állítható, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét, ennek következménye a szorult helyzet.
A stratégiai készletek kötelező, piaci áron történő visszapótlása vélhetően nem lesz olcsó mulatság, és felmerül az a fontos kérdés, hogy végső soron ki viseli majd a terheket:
megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi a rendszer a keletkező extra költségeket?
Címlapkép forrása: Shutterstock
