Megugrottak a Lidl fizetései – ennyit vihetnek haza a dolgozók

A Lidl a 2026-os gazdasági évben összesen 103 milliárd forintot fordít bérköltségekre. A vállalat több mint 9500 embert foglalkoztat Magyarországon, és egységes bérezési rendszert alkalmaz: azonos munkakörben, lakóhelytől függetlenül ugyanaz a fizetés jár - adta hírül a cég.

A bérfejlesztés után egy bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén, pótlékokkal és Lidl-kártyával 599 ezer forint, amely a tapasztalattal 700 ezer forint fölé emelkedhet. Az üzletvezetők kezdő bére bruttó 1 104 000 forint, ami elérheti az 1 349 000 forintot. A pozícióhoz szolgálati autó is tartozik, amely magáncélra is használható.

A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597 ezer és 871 ezer forint között alakul, a raktári dolgozóké 593 ezer és 839 ezer forint között, míg a raktári csoportvezetők jövedelme akár az 1 270 000 forintot is elérheti.

A béreken túl a vállalat juttatási csomagot is kínál, amely magában foglalja a magánegészségügyi ellátást, a munkába járás támogatását, valamint mentális, jogi és pénzügyi tanácsadást. A dolgozók előrelépési lehetőségeit belső karrierrendszer támogatja, amelyben idővel magasabb bérszint érhető el.

A Lidl őszig több száz új munkavállalót kíván felvenni, részben a kiskunfélegyházi logisztikai központ megnyitásához kapcsolódóan.

