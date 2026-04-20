Mennyire van valós esélye az ukrán EU-tagságnak?
Az oligarchák felszámolásával nem áll jól Ukrajna, valamint a korábbi időszak korrupciós ügyei sem vetnek túl jó fényt az ország uniós csatlakozási esélyeire – hangzott el azon a minapi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett konferencián, amelyen a négy éve önvédelmi háborút folytató keleti szomszédunk uniós csatlakozási kilátásait vitatták meg szakértők. Szerintük nem várható, hogy 2027-re a csatlakozási tárgyalási fejezeteket le tudná zárni Ukrajna. Ha addigra véget is érne a háború, a balkáni országok tapasztalatai alapján még legalább tíz évbe telne, mire rendeződne az ország helyzete.

Ahhoz, hogy egy ország az EU tagja lehessen, 35 tárgyalási fejezetet kell lezárni. Ha ezek közül egy olyan is van, ahol elakadnak a tárgyalások, akkor az adott tagjelölt sosem lesz EU-tag. Ukrajna még 2022. június 23-án, a teljes körű orosz invázió után 4 hónappal kapta meg az úgynevezett tagjelölti státuszt az EU-tól. Ez egyfajta megelőlegezett bizalom volt az unió részéről, mivel az azóta is háborúban álló ország idáig egyetlen csatlakozási fejezetet sem tudott lezárni.

Százezer oldalnyi joganyag, nagyjából 1600 EU-törvény. Ezeket kellene a saját jogrendszerébe átvezetnie Ukrajnának. Az ország antikorrupciós stratégiát fogadott el, számos törvényt bevezetett, de pont a korrupció az ország előtt álló egyik legnagyobb kihívás

– mondta a konferencián Bendarzsevszkij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója emellett a gazdasági problémák között kiemelte az oligarchák kérdését, „akiket meg kellene fékeznie a mindenkori ukrán kormánynak, de ez is nagy kihívásnak tűnik, főleg a háború közepette”. A működő piacgazdasága ugyanis alapvető csatlakozási kritérium.

A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy az Oroszország elleni háború miatt rendkívüli állapot van érvényben. Ez nemcsak az EU-tagsághoz szükséges jogi feltételek bevezetését és betartását teszi lehetetlenné Ukrajna számára, hanem az energiapiacon és a stratégiai iparágakban elvárt gazdasági mechanizmusok átvezetését is, hiszen ezek döntő része most központi irányítású. Ukrajna jelenleg a legolajozottabban a védelmi együttműködést tudja megvalósítani az EU-val 2024 júniusa óta.

Bendarzsevszkij Anton nem hisz abban, hogy 2026 végére, vagy 2027-re a tárgyalási fejezetek lezárhatóak lennének.

A konferencián megszólaló másik szakértő, Demkó Attila pedig azt emelte ki, hogy

sem a lengyel, sem a magyar, vagy éppen a francia gazdák nem akarnak tönkremenni az ukrán agrárdömping miatt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa az agrárium kérdésének elemzése során kihangsúlyozta: „felfoghatatlan méretű birtokok vannak Ukrajnában óriási termésmennyiségekkel, de ellenőrizetlen vegyszerhasználattal”. A szakértő szerint ezért sem valószínű, hogy Ukrajna az EU tagja lesz egyhamar.

Ukrajna csatlakozása nem az EU állampolgárainak érdeke, vagy a kelet-közép-európai államoké, sokkal inkább a német, francia és osztrák cégek szeretnének az ottani piacból és az olcsó munkaerőből profitálni

– hangsúlyozta a szakértő.

Demkó Attila úgy véli:

ha 2026-27-re vége lenne a háborúnak, akkor is legalább 10 év, amíg rendeződik az ország helyzete.

Korábban a balkáni háborúk után is ennyi időre volt szükség az ottani országok stabilizálódásához.

Címlapkép forrása: EU

