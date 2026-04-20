Mennyire van valós esélye az ukrán EU-tagságnak?

Ahhoz, hogy egy ország az EU tagja lehessen, 35 tárgyalási fejezetet kell lezárni. Ha ezek közül egy olyan is van, ahol elakadnak a tárgyalások, akkor az adott tagjelölt sosem lesz EU-tag. Ukrajna még 2022. június 23-án, a teljes körű orosz invázió után 4 hónappal kapta meg az úgynevezett tagjelölti státuszt az EU-tól. Ez egyfajta megelőlegezett bizalom volt az unió részéről, mivel az azóta is háborúban álló ország idáig egyetlen csatlakozási fejezetet sem tudott lezárni.
Százezer oldalnyi joganyag, nagyjából 1600 EU-törvény. Ezeket kellene a saját jogrendszerébe átvezetnie Ukrajnának. Az ország antikorrupciós stratégiát fogadott el, számos törvényt bevezetett, de pont a korrupció az ország előtt álló egyik legnagyobb kihívás
– mondta a konferencián Bendarzsevszkij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója emellett a gazdasági problémák között kiemelte az oligarchák kérdését, „akiket meg kellene fékeznie a mindenkori ukrán kormánynak, de ez is nagy kihívásnak tűnik, főleg a háború közepette”. A működő piacgazdasága ugyanis alapvető csatlakozási kritérium.
A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy az Oroszország elleni háború miatt rendkívüli állapot van érvényben. Ez nemcsak az EU-tagsághoz szükséges jogi feltételek bevezetését és betartását teszi lehetetlenné Ukrajna számára, hanem az energiapiacon és a stratégiai iparágakban elvárt gazdasági mechanizmusok átvezetését is, hiszen ezek döntő része most központi irányítású. Ukrajna jelenleg a legolajozottabban a védelmi együttműködést tudja megvalósítani az EU-val 2024 júniusa óta.
Bendarzsevszkij Anton nem hisz abban, hogy 2026 végére, vagy 2027-re a tárgyalási fejezetek lezárhatóak lennének.
A konferencián megszólaló másik szakértő, Demkó Attila pedig azt emelte ki, hogy
sem a lengyel, sem a magyar, vagy éppen a francia gazdák nem akarnak tönkremenni az ukrán agrárdömping miatt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa az agrárium kérdésének elemzése során kihangsúlyozta: „felfoghatatlan méretű birtokok vannak Ukrajnában óriási termésmennyiségekkel, de ellenőrizetlen vegyszerhasználattal”. A szakértő szerint ezért sem valószínű, hogy Ukrajna az EU tagja lesz egyhamar.
Ukrajna csatlakozása nem az EU állampolgárainak érdeke, vagy a kelet-közép-európai államoké, sokkal inkább a német, francia és osztrák cégek szeretnének az ottani piacból és az olcsó munkaerőből profitálni
– hangsúlyozta a szakértő.
Demkó Attila úgy véli:
ha 2026-27-re vége lenne a háborúnak, akkor is legalább 10 év, amíg rendeződik az ország helyzete.
Korábban a balkáni háborúk után is ennyi időre volt szükség az ottani országok stabilizálódásához.
