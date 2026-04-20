Minden terméket azonnal leparancsoltak a magyar polcokról: patkánymérget tett valaki a népszerű márka üvegeibe külföldön
Szándékosan patkányméreggel szennyezett bébiételek jelentek meg az osztrák, szlovák és cseh üzletek polcain. Bár Magyarországra nem jutott a veszélyes termékekből, elővigyázatosságból a márka összes árucikkét bevonták a hazai boltokból - jelentette a RTL.
A magyar fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a vásárlók nincsenek közvetlen veszélyben, de

a maximális biztonság érdekében a Hipp összes termékét azonnal levették a hazai polcokról.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakértője úgy véli, hogy

a szándékos mérgezés hátterében élelmiszer-terrorizmus állhat.

Ezt a gyanút erősíti az a körülmény is, hogy az elkövető egyértelműen megjelölte azokat az üvegeket, amelyekbe a patkánymérget rejtette.

Címlapkép forrása: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

