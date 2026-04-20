Országgyűlés: üzent a leendő házelnök

Forsthoffer Ágnes bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte, és megköszönte a jelölést.
Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató. A vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút. A szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátokat. Legyen új stílus. Legyen új remény és friss levegő a parlamentben is
- fogalmazott, jelezve: ha bizalmat kap, ezért fog dolgozni.
Az Országgyűlés elnökének több fontos feladata is lesz:
- A házelnök fontos jogi feladatokat lát el: ő vezeti az üléseket, és ő dönt arról, melyik alelnökének mikor adja át ezt a feladatot. Feladata a házszabály betartatása, a fegyelmezés, a napirend alakítása, az Országgyűlés jogi képviselete. És fontos jogi szerep lehet, hogy a köztársasági elnök akadályoztatása, esetleges lemondása esetén ő látja el a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenes államfőként.
- Nem kevésbé fontosak a politikai feladatok. A házelnök határozza meg a vita kereteit, gondoskodik, mi mikor kerül napirendre, és főleg, milyen javaslatot nem vesz a parlament a napirendre. A házelnök vezeti a házbizottsági üléseket, ahol a frakciók között közvetít, és egyáltalán: ő a felelős azért, mi történik a parlamentben.
- A házelnök tart kapcsolatot más államok parlamentjeivel, fogad delegációkat, maga is hivatalos látogatásokat tesz. Ő reprezentálja az Országgyűlést az állami ünnepségeken. A diplomáciai és reprezentációs feladatait a háznagy is segítheti - eddig Mátrai Márta volt a háznagy különösebben nagy visszhang nélkül, nemsokára kiderül, ezt a posztot ki tölti be.
A parlamentben a házelnök határozza meg a vita kereteit, gondoskodik, mi mikor kerül napirendre, és főleg, milyen javaslatot nem vesz a parlament a napirendre.
