Összeült a kínai jegybank, hogy döntsön a kamatról

A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az éves és az ötéves kamat rátáján hétfőn, idei negyedik kamatdöntő ülésén, így a kamatok a tizenegyedik egymást követő hónapban maradtak rekordalacsony szinten.

A jegybank döntése értelmében

az egyéves hitelek referenciakamata (Loan Prime Rate/LPR) 3 százalék, az ötéves lejáratú hiteleké pedig 3,5 százalék maradt.

Tavaly májusban az egyéves hitelek referenciakamatát 3,1 százalékról a jelenleg is érvényes 3 százalékra, az ötéves lejáratú hitelekét pedig 3,6 százalékról 3,5 százalékra vitte le a kínai központi bank a gazdaság élénkítése céljából. Májusig mindkét kamat fél éve volt változatlan.

Az LPR 2019 augusztusában lett az új benchmark a kínai központi bank kamatreformja után. 2020-tól a jegybank megköveteli a bankoktól, hogy az új hitelek kamatainak meghatározásakor az LPR-t vegyék alapul. Az ötéves kamatláb közvetlenül befolyásolja a jelzáloghitelek költségét, az éves kamatláb pedig az összes többi hitelét. A jegybank szintén tavaly májusban jelentette be a hétnapos fordított repokamat csökkentését 10 bázisponttal, 1,4 százalékra, illetve azt, hogy 25 bázisponttal viszi le a jelzálogkamatokat, az első lakást vásárlóknak nyújtott ötéves hitelek kamata pedig 2,85 százalékról 2,6 százalékra mérséklődik. Májusban csökkentették továbbá a rövid távú likviditási hitelek (Standing Landing Facility, SLF) kamatait 2,25 százalékra, a hétnapos rátát 2,4 százalékra, az egyhónapos hitelek kamatát pedig 2,75 százalékra.

Kína gazdaságának a növekedése 5 százalékra gyorsult az idei első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévi 4,5 százalékról, ezzel a kormány által várt 4,5-5 százalékos gazdasági növekedési céltartomány felső szintjéhez ért. Eközben a központi bank ígéretet tett arra, hogy "támogató és mérsékelten laza" politikát folytat a gazdasági aktivitás támogatása érdekében, miközben fenntartja a valuta stabilitását.

