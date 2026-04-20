RTL: A kormányváltás médiapiaci átrendeződést fog okozni – Interjú Vidus Gabriellával

A kormányváltás hatására elkerülhetetlen lesz a médiapiaci átrendeződés – mondta a Portfolio-nak adott interjúban az RTL Magyarország vezérigazgatója. Vidus Gabriella szerint az lenne előnyös, ha az állam hátrább lépne a médiapiacon. Kitért arra is, hogy az RTL+ streaming platformjuk már elég erőssé vált ahhoz, hogy a vállalat digitális transzformációjának újabb lépéseként nagyobb szerepet töltsenek be a lokális digitális reklámpiacon. Azzal ugyanis, hogy az RTL+-on tavaly nyáron elindították a reklámokat is tartalmazó előfizetési csomagot, már CTV-hirdetéseket is ki tudnak szolgálni. A digitális reklámbevételek a vállalat összbevételi forrásának negyedik lábát alapozhatják meg a lineáris tévé reklám- és disztribúciós bevételei, valamint a streaming platform előfizetői díjai mellett.

Hogy látja, milyen hatással lehet a kormányváltás a médiapiacra?

Azt gondolom, hogy a médiapiaci átrendeződés elkerülhetetlen lesz,

de ez nem azonnal, hanem fokozatosan fog bekövetkezni, mint ahogy az elmúlt 16 évben is egy folyamatos átrendeződés történt a magyar médiapiacon. Egyértelművé vált az elmúlt időszakban, hogy mely az a médiafajta, amely meg tud élni a piacról, és melyik nem. Az államnak minden olyan területen vissza kellene lépnie, ahol a piac be tudná tölteni a maga szerepét, és szerintem az egyik ilyen szektor a média.

Az állam jelenleg hirdetőként és megrendelőként is nagy súllyal van jelen a médiapiacon, ami meglátszik a finanszírozásban.

Érdemes lenne az államnak kicsit visszahúzódnia, és hagyni, hogy a piac rendezze a viszonyokat a verseny révén, minden ezzel járó előnnyel és akár hátránnyal is. Ez strukturálisan tudná átrendezni a médiapiacot.

Az állami tévés reklámköltések – tavaly 7,7 milliárd forint értékű – piacán milyen változásokra számít?

Az ígéretek szerint a leendő kormány átgondolja majd az állami hirdetések kérdését. Fontos azonban kijelenteni, hogy állami költés mindig is volt, más országokban is van. Azt gondolom azonban, hogy a piaci logikára kellene épülnie az állami hirdetések mértékének, átláthatóságának, valamint az elosztási kritériumrendszernek.

Az semmiképpen nem normális, ami eddig volt, nevezetesen, hogy az állam a legnagyobb hirdető az országban.

Valódi versenyhelyzetben, valamint szakmai alapon (az elérés, a célközönség, az üzenet szempontjait figyelembe véve) kellene kiválasztania az államnak, hogy mely médiában hirdet. Annak mindenképpen tükröződni kellene az ilyen döntéseknél, hogy az adott médiának milyen az elérése. Miután az RTL az ország egyik legnagyobb elérésű médiafelülete, hosszú távon nem gondolom, hogy ennek a folyamatnak vesztesei lennénk, sőt. Rövid távon azonban biztosan számolhatunk azzal, hogy abbamaradnak az állami költések, de ez nem befolyásolja a működésünket semmilyen módon.

Az elmúlt években 2 milliárd forint körüli állami tévés reklámbevételt realizált az RTL. Várakozásaik szerint akkor idén kisebb lehet ez az összeg?

Mindenképpen. De az állami reklámbevételek az összbevételeinkhez képest nem bírnak olyan nagy súllyal, így annak csökkenése nem okoz majd fennakadást a működésünkben. Az elmúlt mintegy tíz évben az állami reklámbevételeink összege nem nagyon változott, 2 milliárd forint környékén mozgott, viszont az összbevételünk ezen időszak alatt jelentősen megnőtt. Tehát az állam, mint hirdető szerepe egyre kisebb lett a mi életünkben.

A tavalyi adatok szerint az állami tévés reklámbevételek mintegy 30%-a érkezett az RTL-hez, míg a TV2-höz annak kb. 60%-a, ami igen nagy eltérésnek számít, ha figyelembe vesszük, hogy a két csatorna közel azonos piaci súllyal bír a nézettség terén. A két nagy tévécsatorna részesedésénél milyen arányokra számít a jövőben?

Azt gondolom, hogy az állami reklámbevételek arányosabb módon fognak eloszlani, megszűnik az elmúlt időszakban megtapasztalt piactorzító hatás. Mindamellett elképzelhető, hogy az új, normalizálódó helyzetben egyáltalán nem teszünk szert plusz állami reklámbevételre.

2017-ban az NMHH Médiatanácsának szakhatósági állásfoglalása alapján a GVH elkaszálta a 24.hu-t is kiadó Central Digitális Média 30%-os tulajdonrészének RTL általi megvásárlását. Számít arra, hogy a kormányváltás miatt a versenyjogi környezetben is lehet változás, ami megnyithatja az utat az RTL számára a vásárlások előtt? Elképzelhető, hogy vásárlást hajtanak majd végre a közeljövőben?

A Central Digitális Média 30%-ának megvásárlását megakadályozó GVH-tiltást gazdaságilag nem megalapozott, egyértelműen politikai döntésnek tartottuk. Ez azonban egy lezárt ügy.

Az elmúlt években a médiapiac államilag jelentősen befolyásolt volt, ami miatt bezárultak bizonyos kapuk.

Hogy egy új helyzetben nyílhatnak-e lehetőségek? Ez elképzelhető, de ezzel kapcsolatban most még csak általánosságban lehet beszélni.

Az RTL Group stratégiája a piacok konszolidációjában hisz. Ha erre van lehetőség, akkor mi lehetünk konszolidátorok.

Erre lehet, hogy a jövőben nagyobb az esély, mint korábban volt. Az RTL Group konzisztensen a nemzeti bajnokokra vonatkozó stratégiát vallja. Ennek több útja van: az egyik az elérés növelése, ezen az úton vagyunk jelenleg mi is. De emellett szóba jöhet a vásárlás és az eladás is. Az RTL Group esetében mindhárom kimutatható. Erre jó példa, hogy az RTL Group a közelmúltban bejelentette: megállapodást kötött a Comcasttal a Sky Deutschland felvásárlásáról. A tranzakció célja egy erősebb, integrált lineáris és streaming jelenlét kialakítása a német nyelvű piacokon. De a vállalatcsoport konszolidációs törekvésének lépése volt a holland RTL eladása is. Minden ilyen konszolidációs lépésnek ugyanaz a célja:

hiszünk abban, hogy a lokális média ereje továbbra is fennmarad a globális játékosok mellett. Lokális szereplőként viszont kellően nagynak kell lenni ahhoz, hogy valóban be lehessen tölteni ezt a szerepet.

A 2017-ben meghiúsult vásárlásához hasonlóan a közeljövőben történő esetleges felvásárlás szintén a digitális piacon valósulhat meg?

Az elmúlt években a médiapiac működését jelentős külső – elsősorban szabályozói és politikai – hatások alakították, ami korlátozta bizonyos piaci lehetőségek kibontakozását. Az RTL hosszú távú stratégiája egyértelmű:

hiszünk a digitális médiapiac növekedésében, és abban is, hogy ebben aktív szerepet tudunk és szeretnénk vállalni. Jelenleg azonban még korai konkrét lépésekről beszélni, inkább irányokról tudunk nyilatkozni.

Az elmúlt években különböző pletykák, értesülések miatt időről időre felmerül a kérdés, hogy az RTL marad-e Magyarországon. Mennyire biztos az RTL magyarországi jelenléte?

Ez a pletyka napi rutinnak számít az életünkben.

2015 óta vagyok az RTL Magyarország vezérigazgatója, az azóta eltelt több mint tíz évben se vevő nem bukkant fel, se ajánlat nem érkezett, se eladási folyamat nem volt.

Az anyavállalatunk vezetése az elmúlt évtizedben rendszeresen leszögezte – legutóbb néhány hete, a 2025-ös éves jelentés bemutatásakor –, hogy nincs szó eladási szándékról.

Májusban váltás lesz az RTL Group vezérigazgatói posztján. Ez sem hozhat változást e téren?

A vezetőváltás nem befolyásolja ezt a kérdést. Az RTL tőzsdei cég, egy elfogadott stratégia alapján működik, amely szerint befektetési időszakban van a vállalat.

A kormányváltás akár pozitívan is befolyásolhatja az RTL Group luxemburgi központjának döntéseit a magyarországi jelenléttel kapcsolatban?

Még egyszer leszögezném, nem tervezi az anyacég a kivonulást, éppen ellenkezőleg az elmúlt években befektetett az országba, elég, ha csak arra gondolunk, hogy 2024-ben egy új székházba költöztünk. Egy kivonulást tervező vállalat ritkán tesz ilyet.

A jelenlegi jogszabályok szerint július 1-jétől 2019 után ismét kivetik a reklámadót 7,5%-os kulccsal, ami nagyban kihathat az RTL számaira is. A Reklámszövetség alelnöki posztját is betölti, e minőségében is kérdezem, hogy mire számít a leendő kormánytól a reklámadóval kapcsolatban?

A reklámadó kérdése minden szakmai beszélgetésen hot topic-nak számít. A jelenlegi jogszabályok szerint július 1-jétől valóban ismét élesedik a reklámadó. (A reklámadót eredetileg 2014-ben vezették be, majd 2019 júliusától 2022-ig felfüggesztették, mértékét 0%-ra csökkentve, a felfüggesztést azóta évről évre hosszabbították meg, azonban idén csak fél évre szólt a felfüggesztés – a szerk.) A Reklámszövetségben folyamatosan egyeztetünk erről a kérdésről, a véleményünk nem változott, az elmúlt 12 évben folyamatosan ugyanazt mondtuk, miszerint a reklámadó káros a gazdaságra, az iparágunkra.

Véleményem szerint szimbolikus jelentősége lenne annak, ha ezt a politikai furkósbotot letenné a kormány.

Jó lenne, ha a reklámadót nem kellene évről évre figyelembe vennie a szektor szereplőinek, ez a fajta fenyegetettség eltűnne az iparágunkból. A reklámadó lebegtetése ugyanis folyamatosan bizonytalanságot keltett a médiaszereplők számára, másrészt befektetéseket lehetetlenített el.

A reklámadó körüli bizonytalanság miatt nagyon sok befektető nem lépett be a magyar piacra, vagy távoztak az országból.

Ha július 1-jétől ténylegesen kivetik a 7,5%-os adót, az mit jelentene az RTL profitabilitása szempontjából?

2019-ben, amikor felfüggesztették a reklámadót, más bevételi struktúrában működött a vállalat. Akkor a tévés reklámbevételek és a tévécsatornáink terjesztéséből származó disztribúciós bevételek biztosították a gazdasági hátterünket. Azóta viszont egy olyan üzleti modellt építünk, amelynek keretében a digitális piacra lépünk be különböző fázisokban. Ma az RTL bevételeinek már három fő forrása van: a lineáris tévé említett két bevételi forrását, a reklám- és disztribúciós bevételeket kiegészítik a 2022-ben elindított streaming szolgáltatásunk, az RTL+ platformján beszedett előfizetési díjak. Ez utóbbi láb már meghatározó része a bevételünknek.

Ez mekkora hányadot jelent?

Ez üzleti titok, de azt elmondhatom, hogy e téren az építkezés folyamatos. 2019-ben az akkori összbevételünkből a lineáris reklámbevételek aránya jóval nagyobb volt, mint jelenleg. 2020 óta a bevételünk 40%-kal nőtt, amiben a lineáris reklámbevételeken kívül az összbevételi forrásaink másik két lába (disztribúciós és streaming bevételek) is nagy szerepet játszott. Nem mondom, hogy örülnék, ha be kellene fizetni a reklámadót, azonban ez a teher már nem hatna ki olyan mértékben a profitabilitásunkra, mint 2019-ben.

A három fő bevételi láb arányai miként alakulhatnak a közeljövőben?

Mindenki úgy gondol ránk, hogy az RTL, mint kereskedelmi tévé reklámbevételekből él. Ez ma már nem annyira igaz, mint korábban. Ha a három piac hazai méretére tekintünk, azt látjuk, hogy a lineáris reklámpiac nagyságrendileg 90 milliárd forint értékű, a disztribúciós piac 79 milliárdos,

míg a hazai streaming piacot becsléseink 90-110 milliárd körülire teszik, miután nagyjából 2,5 millió streaming felhasználóról tudunk, és valamivel 6 ezer forint feletti a streaming szolgáltatásokra költött havi összeg.

A streaming piac az elmúlt években évi kétszámjegyű növekedést mutatott, vagyis jóval meghaladta a reklám- és disztribúciós piacon mért bővülést.

Tavaly sorozatban harmadik éve verte meg a TV2 az RTL-t nézettségben. Elengedte a lineáris piacot az RTL?

Az, hogy platformalapon és a közönségelérés alapján kezdtük el értékelni magunkat, köszönhető annak is, hogy kicsit kikerültünk a lineáris nézettség bűvköréből. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lineáris elérésünk kellően nagy legyen, de itt a gazdasági racionalitás határozza meg a kereteinket. A gazdasági racionalitás pedig az, hogy a lineáris piacon a reklám- és a disztribúciós bevételekből élünk.

Az állami hirdetésekből a piaci súlyunkhoz képest pedig nem arányosan részesedtünk az elmúlt években. Emiatt a gazdasági realitást másképp értékeltük a befektetéseink során.

Emellett a streaming szolgáltatásunk elindításakor azt is beláttuk, hogy a fogyasztó figyelme a lineáris tévétől fokozatosan tér át a digitális platform felé. Évről évre folyamatos lemorzsolódás figyelhető meg a lineáris tévét fogyasztók körében az úgynevezett Other TV kategória (pl. streaming, videójátékok, YouTube – a szerk.) irányába. A streaming piacra való belépésünk üzleti döntés volt, a fogyasztókat kell követnünk.

A magyar korfa alapján a tévénézés átlagéletkora folyamatosan idősödik. Az RTL nézőinek átlagéletkora mindig fiatalabb volt az országoshoz képest. Az idősebb korosztály számosságában jobban jelen van a lineáris tévénél, mint a fiatalabb korosztály, vagyis a TV2, amelynek idősebb a nézőközönsége, jobb helyzetben van a lineáris tévé piacán. Ez nem jelenti azt, hogy mi ezt a versenyt nem vesszük komolyan, de a teljes elérés a nagyon fontos szám.

A TV2 és az RTL között napi pár tízezer néző különbség mutatható ki nézettségben, ezt pedig bőven kompenzálja az RTL+ előfizetőinek tartalomfogyasztása.

Mi arra a mutatóra figyelünk, hogy az RTL tartalmait egy adott napon a különböző platformjainkon hányan nézték összességében, mekkora elérést generáltunk. Egyszóval, egyáltalán nem engedtük el a lineáris tévét, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt négy évben négy új kábelcsatornát is indítottunk, így 11 tagúra nőtt a kábelportfóliónk.

Tavaly 2024 után ismét veszteséges lett az RTL Magyarország: 2024-ben mintegy 3,2 milliárd forint, tavaly pedig kb. 1,2 milliárd lett a mínusz. A vállalat azzal számol, hogy idén már nyereség következik. Mire alapozzák ezt?

A 2024-es veszteségben az játszott szerepet, hogy a streaming szolgáltatásunkon 2024 őszén kezdődtek meg a Bajnokok Ligája meccsek közvetítései, vagyis akkor megjelent egy nagy tartalmi költség a közvetítési jogok megvásárlása miatt, viszont az előfizetői számunk akkor még csak kezdett épülni. Azóta viszont már látszik e téren a felfutás, hiszen a 2024-es veszteségünk bőven megfeleződött. Ez a trend pedig tovább folytatódik, így azt várjuk, hogy 2026-ban már pozitívba fordul az eredményünk.

A streaming piacon még a befektetési fázisban vagyunk, a termék most 3,5 éves. Sosem volt kétségünk abban, hogy ez egy jó irány, hiszen a streaming felé megy a világ.

A streaming előfizetőik pontos számát egy ideje nem közlik. Nagyságrendileg azonban tudna egy számot mondani?

Annyit árulhatok el, hogy számuk már bőven meghaladta a 700 ezret.

Korábban azt közöltek, hogy 2025 végére egy év alatt közel megduplázódott az előfizetők száma. Ebben mekkora szerepet játszott, hogy tavaly júniusban elindították az olcsóbb, reklámokat tartalmazó előfizetési verziót?

Az előfizetők számának növekedésében a reklámos verzió elindítása abszolút segített, döntésünk beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A reklámos verzió havi díja 500 forinttal olcsóbb. Szokták mondani, hogy a magyarok árérzékenyek, ez az olcsóbb előfizetési verzió népszerűségében is kimutatható?

Szerintem ez nem magyar sajátosság, minden fogyasztó árérzékeny. És azt a hiedelmet is le szeretném egy kicsit bontani, hogy az emberek nem szeretik a reklámokat. A platformon töltött idő közel megegyezik a reklámos és a hirdetések nélküli előfizetések esetében. Azért, mert valaki reklámos előfizető, nem használja kevesebbet a platformot, vagyis nem zavarja a reklám.

Fotó: Berecz Valter / Portfolio

A BL közvetítési jogainak megszerzése, a Zámbó Jimmy életét feldolgozó Király, valamint a Bróker Marcsi fikciós sorozatok után idén mi lesz a nagyobb dobás az RTL+ életében a májusban debütáló, szintén fikciós sorozat, a hazai felnőttfilmipar aranykorát bemutató Birodalom mellett?

Az év második felében jövünk ki egy olyan új formátummal, amelyet eddig még a streamingen nem próbáltunk ki.

Fikciós sorozat, foci és reality már szerepel a kínálatban. Pontosan milyen új tartalom ez?

Annyit árulhatok el, hogy ez egy jelentős befektetés. Azt gondoljuk, hogy hosszú távon ezzel a formátummal olyan közönséget vonzunk majd az RTL+-ra, amely eddig talán még nem volt jelen a platformon. Ezen felül fogjuk bővíteni az RTL+-on a reality kínálatunkat is, úgyhogy bőven lesz új, exkluzív tartalom a platformon.

2023 végén, amikor kiderült, hogy a TV2 húsz év után először megelőzte az RTL-t a nézettségi versenyben, azt nyilatkozta, hogy ez a bicsaklás isteni ürügy arra, hogy az RTL megújuljon. Ez a folyamat mostanra hova futott ki?

Most már a digitális transzformációnk azon szakaszában tartunk, amikor már kellően nagy a streamingbevételünk ahhoz, hogy elkezdjünk azon is gondolkodni, hogy a lokális digitális reklámpiacon milyen szerepünk lehet a következő öt évben. E téren az ún. CTV-hirdetések kaphatnak nagy szerepet. (A CTV (Connected TV) hirdetés olyan, okostévéken megjelenő digitális reklám, amit ugyanolyan élmény és befogadási környezet jellemez, mint a lineáris tévén leadott reklámokat – a szerk). Számos kutatás kimutatta, hogy más egy reklám hatása a mobilon, és más nagy képernyőn.

Azzal, hogy az RTL+-on elindítottuk a reklámokat is tartalmazó előfizetési csomagunkat, már mi is tudunk CTV-hirdetéseket kiszolgálni.

Előrejelzések azt mutatják, hogy a CTV a digitális reklámozási piac legdinamikusabban növekvő szegmense lesz, a következő öt évben éves szinten minimum duplázásokra lehet számítani. Saját becsléseink szerint tavaly a hazai CTV-piac értéke 2-2,5 milliárd forint körüli volt.

Úgy vélem, a kormányváltás miatt várhatóan bekövetkező médiapiaci átrendeződés segíteni fogja azt a célunkat, hogy a következő öt évben a kétszámjegyű módon növekvő lokális digitális reklámpiacon minél nagyobb részesedést szerezzünk, ami összbevételi forrásunk negyedik lábát alapozhatja meg. Ez az a piacrész, aminek a jövőben nagyobb szereplői szeretnénk lenni. Erre a transzformációra készítjük most fel a vállalatot, számos új területet hozunk létre, és a következő hetekben, hónapokban ezzel kapcsolatban sok hír érkezik majd tőlünk.

Ha az itteni részesedésünket megfelelően növelni tudjuk, akkor az kellően erős biztosítékot adhat ahhoz, hogy az elmúlt öt évhez hasonlóan a következő öt évben is 40%-kal növeljük az összbevételeinket.

