Súlyos bírságokat kockáztatnak a hazai cégek a külföldi munkavállalók vállalaton belüli áthelyezésével

A nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatai egyre gyakrabban élnek a vállalaton belüli áthelyezés lehetőségével, és így mérnököket, szakértőket és vezetőket hoznak az országba. A harmadik országból érkező munkavállalók – akik jellemzően Kínából, Vietnámból, Mexikóból vagy Koreából érkeznek – foglalkoztatása azonban messze túlmutat a szokásos humánerőforrás-adminisztráción.
A nem megfelelő gyakorlat komoly adózási és társadalombiztosítási bírságkockázatot hordoz a cégek számára.
A KPMG szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a bonyolult szabályozási környezetben a rutinjellegű bérszámfejtési folyamatok önmagukban nem elegendők. Ugyanakkor tudatos tervezéssel és megfelelő szakmai felkészültséggel a legfontosabb buktatók elkerülhetők, és megteremthető a sikeres, mindkét fél számára biztonságos együttműködés alapja.
ICT a gyakorlatban
A vállalaton belüli áthelyezés – azaz az Intra-Corporate Transfer – lényege, hogy a szakember formálisan továbbra is a külföldi anyavállalat alkalmazásában marad, miközben ténylegesen egy magyarországi leányvállalatnál vagy fióktelepnél dolgozik.
A hazai jogszabályok szerint ilyen esetben a magyar társaság nem fizethet alapbért a dolgozónak. Kizárólag meghatározott juttatásokat, például lakhatási támogatást vagy más természetbeni juttatást biztosíthat számára. Különösen fontos szempont, hogy
ha a munkavállaló egy adóévben 183 napnál többet tartózkodik Magyarországon, vagy a magyar társaság minősül a gazdasági munkáltatójának, akkor a külföldi forrásból származó munkabére is magyar személyi jövedelemadó alá esik.
Hosszú távú kiküldetés esetén jellemzően mindkét feltétel teljesül. Ez a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmények megléte mellett is magával vonhatja a hazai adminisztrációs és fizetési kötelezettségek teljesítését.
A társadalombiztosítási szabályozás – különösen harmadik országbeli munkavállalók esetén – még összetettebb rendszert alkot.
Jelentős kockázatot jelent, ha Magyarország és a küldő ország között nincs hatályos szociális biztonsági egyezmény, vagy a kiküldetés időtartama meghaladja a két évet.
Ilyen esetekben a munkavállaló automatikusan magyar társadalombiztosítási jogviszonyba kerül, és szociális hozzájárulási adót, valamint járulékokat kell fizetni utána. A járulékok bevallása és befizetése főszabály szerint a külföldi munkáltató feladata. Ha ezt elmulasztja, a fizetési kötelezettség és a felelősség közvetlenül a magánszemélyre hárulhat.
Amennyiben kétoldalú szociális biztonsági egyezmény van érvényben, a munkavállaló mentesülhet a magyar társadalombiztosítási előírások alól. Ehhez azonban elengedhetetlen a küldő ország hatósága által kiállított biztosítási jogviszony-igazolás (például A1-es igazolás) bemutatása és hazai nyilvántartásba vétele.
Hol csúsznak el a cégek?
A szabályok viszonylagos egyértelműsége ellenére a hazai cégek gyakran szembesülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzései során feltárt adminisztrációs és besorolási hibákkal. Ezek könnyen vezethetnek utólagos vitákhoz és visszamenőleges fizetési kötelezettségekhez. Tipikus hiba az adóilletőség helytelen meghatározása, amelyet gyakran az utazási naplók hiánya vagy az illetőségigazolás elmulasztása okoz, és ez könnyen kettős adóztatást eredményezhet. Súlyos mulasztásnak számít a társadalombiztosítási regisztráció elmaradása, a kötelező havi és éves bevallások késedelmes benyújtása, illetve a jogviszony hibás minősítése.
Fontos, hogy Intra-Corporate Transfer engedéllyel rendelkező munkavállalókkal nem köthető magyar munkaszerződés.
Szintén lényeges, hogy a hazai szabályozás nem ismeri a "shadow payroll" intézményét, ezért a külföldi munkáltató által nyújtott juttatások után fizetendő adókat és járulékokat nem lehet a szokásos magyar bérszámfejtésen keresztül levonni. Ezekre speciális eljárási rendet kell alkalmazni.
Mit tehetnek a vállalatok?
A kockázatok minimalizálása érdekében a vállalatoknak folyamatosan nyomon kell követniük a munkavállalók biztosítási hátterét, a kiküldetés időtartamát, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezményekből fakadó igazolások meglétét. Gondoskodniuk kell a szükséges bejelentések, regisztrációk és bevallások pontos és határidőre történő teljesítéséről is. Mivel a hatósági elvárások folyamatosan szigorodnak, minden vállalaton belüli áthelyezés előtt célszerű adózási, társadalombiztosítási és migrációs szakértők bevonása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
