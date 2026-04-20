Súlyos figyelmeztetést adtak ki a kutatók: drámai hiány fenyeget Magyarországon az egyik legfontosabb fűtőanyagból

Az ELTE kutatói, Harmat Ádám és Munkácsy Béla a 2026 és 2050 közötti időszakra modellezték a hazai tűzifapiac várható alakulását. Eredményeik alapján az éves lakossági és ipari kereslet eléri a 9,3 millió köbmétert, amennyiben a jelenlegi fogyasztási szokások nem változnak. Ezzel szemben a fenntartható fakitermelésből származó kínálat mindössze 4,7 millió köbmétert tesz ki,

azaz a különbség majdnem kétszeres.

A tanulmány szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a rezsicsökkentés keretében alkalmazott hatósági árak és támogatások mesterségesen magasan tartják a keresletet. A kereslet és a kínálat közötti hatalmas szakadék kiterjedt áruhiányt okoz, különösen az ország középső és keleti régióiban. Mindez ráadásul kiélezi a versenyt a lakossági és az ipari felhasználók között. Ha az épületek energetikai állapota nem javul, a tartós tűzifahiány az illegális fakitermelés növekedéséhez, az erdei ökoszisztémák károsodásához és a légszennyezés fokozódásához vezet.

A szakemberek szerint a kiutat

egy átfogó épületfelújítási program és a korszerű fűtési rendszerek elterjesztése jelentené.

Ezzel az intézkedéssel akár 74 százalékkal is mérsékelhető lenne a lakossági tűzifakereslet. Ez a lépés nemcsak az ellátási válságot szüntetné meg, hanem hosszú távú ellátásbiztonságot is nyújtana. Mivel azonban a fafűtés sok esetben az energiaszegénységhez kötődik, az elavult fűtési módok kivezetését célzott állami támogatásokkal kell segíteni.

Az épületek átfogó energetikai felújításának ösztönzése elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország teljesítse a 2050-re kitűzött klímavédelmi céljait, és megóvja természeti értékeit.

A most hatalomra jutó Tisza Párt programja némileg ambivalensen áll a fenti kérdéshez., a rövid távú ígéretei között ugyanis szerepel a tűzifa áfájának csökkentése, valamint a szociális tüzifakeret emelése, ami károsan hathat a lakossági keresletre. Hosszú távú programjukban viszont szerepelnek energiahatékonysági, korszerűsítési programok.

