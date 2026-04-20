  • Megjelenítés
Súlyos figyelmeztetést adtak ki a kutatók: drámai hiány fenyeget Magyarországon az egyik legfontosabb fűtőanyagból
Gazdaság

Súlyos figyelmeztetést adtak ki a kutatók: drámai hiány fenyeget Magyarországon az egyik legfontosabb fűtőanyagból

Portfolio
Fenntarthatatlan a jelenlegi magyarországi tűzifa-felhasználás, a kereslet ugyanis csaknem duplája az erdők fenntartható hozamának. Egy friss, az Energy Policyban megjelent kutatás szerint radikális épületenergetikai felújítások nélkül tartós ellátási hiányra és súlyos természetvédelmi károkra kell számítani.

Az ELTE kutatói, Harmat Ádám és Munkácsy Béla a 2026 és 2050 közötti időszakra modellezték a hazai tűzifapiac várható alakulását. Eredményeik alapján az éves lakossági és ipari kereslet eléri a 9,3 millió köbmétert, amennyiben a jelenlegi fogyasztási szokások nem változnak. Ezzel szemben a fenntartható fakitermelésből származó kínálat mindössze 4,7 millió köbmétert tesz ki,

azaz a különbség majdnem kétszeres.

A tanulmány szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a rezsicsökkentés keretében alkalmazott hatósági árak és támogatások mesterségesen magasan tartják a keresletet. A kereslet és a kínálat közötti hatalmas szakadék kiterjedt áruhiányt okoz, különösen az ország középső és keleti régióiban. Mindez ráadásul kiélezi a versenyt a lakossági és az ipari felhasználók között. Ha az épületek energetikai állapota nem javul, a tartós tűzifahiány az illegális fakitermelés növekedéséhez, az erdei ökoszisztémák károsodásához és a légszennyezés fokozódásához vezet.

A szakemberek szerint a kiutat

Még több Gazdaság

egy átfogó épületfelújítási program és a korszerű fűtési rendszerek elterjesztése jelentené.

Ezzel az intézkedéssel akár 74 százalékkal is mérsékelhető lenne a lakossági tűzifakereslet. Ez a lépés nemcsak az ellátási válságot szüntetné meg, hanem hosszú távú ellátásbiztonságot is nyújtana. Mivel azonban a fafűtés sok esetben az energiaszegénységhez kötődik, az elavult fűtési módok kivezetését célzott állami támogatásokkal kell segíteni.

Az épületek átfogó energetikai felújításának ösztönzése elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország teljesítse a 2050-re kitűzött klímavédelmi céljait, és megóvja természeti értékeit.

A most hatalomra jutó Tisza Párt programja némileg ambivalensen áll a fenti kérdéshez., a rövid távú ígéretei között ugyanis szerepel a tűzifa áfájának csökkentése, valamint a szociális tüzifakeret emelése, ami károsan hathat a lakossági keresletre. Hosszú távú programjukban viszont szerepelnek energiahatékonysági, korszerűsítési programok.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility