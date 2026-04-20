Továbbra is elégedettek az utasok a BKK-val, de egyre kevésbé

A budapesti közösségi közlekedést használók 89 százaléka továbbra is elégedett a BKK szolgáltatásaival – derül ki a társaság legfrissebb reprezentatív felméréséből. Az utasok a digitális megoldásokat és a hálózat elérhetőségét értékelik a legjobban. Ugyanakkor a jegyárakkal, a biztonságérzettel és a jegyautomatákkal kapcsolatban is romlott a szolgáltatás megítélése.

A 2500 fő megkérdezésével készült kutatás rámutatott, hogy a vizsgált területek közül a BudapestGO alkalmazás, az utastájékoztatás, valamint a hálózat lefedettsége és megbízhatósága kapta a legmagasabb, 90 százalék feletti értékelést.

Az előző évhez képest azonban több terület megítélése is romlott.

Az általános megítélés (93%-ról 89%-ra), a gyorsaság (95%-ról 90%-ra) és a közösségi közlekedésben dolgozók (93%-ról 90%-ra) megítélése is romlott.

A legszembetűnőbb változás a tarifákat érinti. Bár a jegyek és bérletek ára a BKK szerint nem változott, az elégedettség 80-ról 62 százalékra esett vissza. Enyhe csökkenés (92-ről 89 százalékra) tapasztalható a biztonságérzet terén is. Ez annak ellenére következett be, hogy elindult a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat, és több kamerát szereltek fel a járművekre.

A digitális fejlesztések megítélése egyértelműen pozitív. A tízből négy utas által rendszeresen használt BudapestGO mellett kedvelik a tesztüzemben működő Pay&GO bankkártyás fizetési rendszert is.

A modern megoldások térnyerése mellett ugyanakkor továbbra is komoly igény mutatkozik a fizikai értékesítési hálózatra. Mivel a hagyományos jegyautomaták megítélése jelentősen, 89-ről 70 százalékra romlott, a társaság idén novembertől megkezdi a meglévő készülékek teljes körű külső és belső felújítását. Emellett 2026 végéig új típusú automatákat is üzembe helyeznek a fővárosban.

