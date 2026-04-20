Zsiday Viktor a Tisza Párt ígéreteiről: csak óvatosan a beváltással!

Ha túl gyorsaan hajta végre gazdasági ígéreteit a választáson győztes Tisza Párt, akkor azzal a teljes rendszerváltást veszélybe sodorhatja - írja blogján Zsiday Viktor közgazdász.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Jelentős gazdasági igények, elvárások vannak a Tisza Párttal szemben, az ígéretek több ezer milliárd forint értékű bevételcsökkentő és kiadásnövelő intézkedést tartalmaznak. Eközben az ezekkel szemben álló potenciális bevételek bizonytalanok, a 2026-os költségvetés pedig finoman szólva sem áll szilárd lábakon - írja Zsiday Viktor, aki emlékeztet: a múltban láttunk már ilyet, és nem lett jó vége.

A modern magyar gazdaságtörténelem egyik klasszikus, bár elkerülhető tragédiája volt Medgyessy Péter 100 napos programja. A jogos szociális igényekre rezonáló kiadásnövelő/bevételcsökkentő intézkedéscsomagot – minden gazdaságpolitikai tankönyv ajánlásával szemben – hatalomra kerülése után azonnal implementálta, ami a költségvetés nagymértékű hiányához vezetett. Sőt, Gyurcsány Ferenc megkésett 2006-7-es kiigazítási kísérletét keresztülhúzta a 2008-9-es világválság, és ez (más gazdaságpolitikai hibákkal együtt) mély gazdasági összeomlást okozott.

A tanulság:a ciklus elején elkövetett gazdasági hiba sokéves gazdasági-politikai következményekkel járhat.

Ennek a kockázata jelenleg is fennáll. A Tisza Párt tervezett intézkedési a GDP több százalékára rúgó költségvetési lazítást jelentenek egy olyan helyzetben, amikor ez nem megengedhető, idén ugyanis a költségvetés hiánya amúgy is a GDP 5-6%-a között lehet. Bár az EU-források visszaszerzése kecsegtető, de ez kevés lehet, és kérdéses, hogy azok a kiadáscsökkentések, amiben a párt gazdaságpolitikusai reménykednek mikor és milyen mértékben valósíthatóak meg.

Senki sem tudja, hogy milyen titkos kormányhatározatok vannak, és azok milyen determinációkat tartalmaznak.

Nem tudjuk, hogy az állami gazdasági szerepvállalás milyen gyorsan és mekkora mértékben csökkenthető.

Nem egyértelmű, hogy a túlárazások, korrupció, propagandagépezet felszámolásából mikor, mennyi pénz szabadul fel.

Ha a Tisza nagy lendülettel ugrik neki a félő, hogy

a költségvetési hiány megugrik,

a piacok által megelőlegezett bizalom szertefoszlik,

a forint meggyengül,

a kamatszint csökkenés helyett felfele indul,

az euróbevezetési álmok szertefoszlanak, és

ezek után már nagy külső sokk nem is nagyon kell, hogy komoly gazdasági problémák között találjuk magunkat,

Ennek évekre tartó nem csak gazdasági, hanem mély politikai kihatása lehet.

Először lássuk mennyi pénzt lehet becsatornázni, hazahozni, megtakarítani, s mindezek ismeretében már lehet majd kezdeni átalakítani, segíteni, támogatni - mondja Zsiday, aki szerint a lényeg: ne fogjuk a szekeret a lovak elé, vagy

ahogy az ősi dakota mondás tartja: csak akkor menj át a gázlón, ha nem ér fejed búbjáig a víz!

Címlapkép forrása: Portfolio