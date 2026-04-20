LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Zsiday Viktor a Tisza Párt ígéreteiről: csak óvatosan a beváltással!
Gazdaság

Zsiday Viktor a Tisza Párt ígéreteiről: csak óvatosan a beváltással!

Portfolio
Ha túl gyorsaan hajta végre gazdasági ígéreteit a választáson győztes Tisza Párt, akkor azzal a teljes rendszerváltást veszélybe sodorhatja - írja blogján Zsiday Viktor közgazdász.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Jelentős gazdasági igények, elvárások vannak a Tisza Párttal szemben, az ígéretek több ezer milliárd forint értékű bevételcsökkentő és kiadásnövelő intézkedést tartalmaznak. Eközben az ezekkel szemben álló potenciális bevételek bizonytalanok, a 2026-os költségvetés pedig finoman szólva sem áll szilárd lábakon - írja Zsiday Viktor, aki emlékeztet: a múltban láttunk már ilyet, és nem lett jó vége.

A modern magyar gazdaságtörténelem egyik klasszikus, bár elkerülhető tragédiája volt Medgyessy Péter 100 napos programja.  A jogos szociális igényekre rezonáló kiadásnövelő/bevételcsökkentő intézkedéscsomagot – minden gazdaságpolitikai tankönyv ajánlásával szemben – hatalomra kerülése után azonnal implementálta, ami a költségvetés nagymértékű hiányához vezetett. Sőt, Gyurcsány Ferenc megkésett 2006-7-es kiigazítási kísérletét keresztülhúzta a 2008-9-es világválság, és ez (más gazdaságpolitikai hibákkal együtt) mély gazdasági összeomlást okozott.

A tanulság:a ciklus elején elkövetett gazdasági hiba sokéves gazdasági-politikai következményekkel járhat.

Ennek a kockázata jelenleg is fennáll. A Tisza Párt tervezett intézkedési a GDP több százalékára rúgó költségvetési lazítást jelentenek egy olyan helyzetben, amikor ez nem megengedhető, idén ugyanis a költségvetés hiánya amúgy is a GDP 5-6%-a között lehet. Bár az EU-források visszaszerzése kecsegtető, de ez kevés lehet, és kérdéses, hogy azok a kiadáscsökkentések, amiben a párt gazdaságpolitikusai reménykednek mikor és milyen mértékben valósíthatóak meg. 

Még több Gazdaság

Összeült a kínai jegybank, hogy döntsön a kamatról

Kiderült, kit jelöl Magyar Péter az Országgyűlés elnökének

Felprédálják a Gazrpom utolsó európai maradványait – eurómilliárdos üzlet bukott a felszínre

  • Senki sem tudja, hogy milyen titkos kormányhatározatok vannak, és azok milyen determinációkat tartalmaznak.
  • Nem tudjuk, hogy az állami gazdasági szerepvállalás milyen gyorsan és mekkora mértékben csökkenthető.
  • Nem egyértelmű, hogy a túlárazások, korrupció, propagandagépezet felszámolásából mikor, mennyi pénz szabadul fel. 

Ha a Tisza nagy lendülettel ugrik neki a félő, hogy

  • a költségvetési hiány megugrik,
  • a piacok által megelőlegezett bizalom szertefoszlik,
  • a forint meggyengül,
  • a kamatszint csökkenés helyett felfele indul,
  • az euróbevezetési álmok szertefoszlanak, és
  • ezek után már nagy külső sokk nem is nagyon kell, hogy komoly gazdasági problémák között találjuk magunkat,

Ennek évekre tartó nem csak gazdasági, hanem mély politikai kihatása lehet.

Először lássuk mennyi pénzt lehet becsatornázni, hazahozni, megtakarítani, s mindezek ismeretében már lehet majd kezdeni átalakítani, segíteni, támogatni - mondja Zsiday, aki szerint a lényeg: ne fogjuk a szekeret a lovak elé, vagy

ahogy az ősi dakota mondás tartja: csak akkor menj át a gázlón, ha nem ér fejed búbjáig a víz!

Kapcsolódó cikkünk

Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?

Címlapkép forrása: Portfolio

Portfolio Blogger

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Választás 2026: már 141 mandátumon áll a Tisza, a Fidesz-képviselők száma 52-re csökkent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility