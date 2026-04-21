21 Kutatóközpont: átrajzolták a választási térképet a vidéki szavazók, meglepően sikeres volt a szavazatvásárlások visszaszorítása

A kalkulátor a 106 egyéni választókerületből 98 esetében telitalálatot ért el, és nyolc körzetben tévedett. Hét helyen – például Borsod, Szabolcs, Tolna, Somogy és Baranya egyes részein – a várakozásokkal ellentétben a Tisza Párt nyert. Egy mostanság sok figyelmet kapó vasi körzetben viszont a Fidesz győzött a Tisza helyett: ott az eredményt erősen befolyásolta egy Magyar Péter nevű független jelölt, aki sok szavazatot vitt el az ellenzéki párttól. A tévesen besorolt körzetekben is csupán néhány százalékpont, esetenként alig pár száz szavazat döntött a győztesről.

Érdekes tendencia volt továbbá, hogy a korábban stabilan fideszes vidékeken a Tisza a mandátumkalkulátor által vártnál is jobban szerepelt, míg a hagyományosan ellenzéki terepeken némileg elmaradt a becsléstől.

A program egyik legfontosabb funkciója az abszolút többséghez és a kétharmadhoz szükséges szavazatarányok bemutatása volt. A modell 17–19 százalékos különbséget tartott szükségesnek a kétharmadhoz. Ezt a Tisza Párt végül egy több mint 19 százalékos előnnyel kényelmesen meg is valósította.

A 21 Kutatóközpont kiemelte, hogy a becslés és a végeredmény közötti eltéréseket néhány olyan alapfeltevés okozta, amely a modell készítésekor még reálisnak tűnt.

A Fidesz például elveszített egy mandátumot amiatt, hogy a roma nemzetiségi listára a bejutáshoz szükséges 25 ezer helyett mindössze 19 ezren szavaztak érvényesen. A levélszavazatok aránya is minimálisan eltért a várttól a kevesebb érvénytelen voks miatt, de ez nem befolyásolta a mandátumok sorsát.

Szintén a valósnál jobbnak tüntette fel a kalkulátor a Fidesz esélyeit amiatt, hogy a hivatalban lévő képviselőiknek a kalkulátor előzetesen 2 százalékos inkumbens előnyt számolt. Az erőviszonyok azonban a kampány végére teljesen kiegyenlítődtek a két nagy párt jelöltjei között.

A legjelentősebb különbséget a szavazatvásárlások jelentőségének csökkenése jelentette az elemzés szerint. A modell eredetileg 1–3 százalékos jogtalan előnnyel kalkulált a Fidesz javára a kisebb településeken és a vidéki térségekben. Mivel a civilek és az aktivisták sikeresen léptek fel a választási visszaélések ellen, ez az extra támogatottság elmaradt. Ennek köszönhetően a Tisza Párt meg tudott nyerni olyan észak-magyarországi és dél-dunántúli körzeteket is, amelyeket a program korábban a Fidesznek jósolt.

a 21 Kutatóközpont azt írja, hogy ez immáron harmadik olyan elemzése a választások óta, amiben kirajzolódott, hogy a Tiszát kissé alul, a Fideszt kissé felülbecsülték.

Mindez azért lényeges megállapítás, mert a Róna Dániel vezette intézetet (ahogyan a Mediánt is) rengeteg támadás érte, amik kétségbe vonták a politikai függetlenségüket, és felvetették, hogy a Tiszának túl nagy előnyt mutatnak. Most ehhez képest az derült ki, hogy valójában kissé még alul is becsülték Magyar Péter pártjának vezetését.

