A digitális műtárgy-kereskedelem nagyágyúja is bezár az NFT-piac összeomlása miatt

Azt követően, hogy február végén végleg bezárt az NFT-kereskedelem emblematikus platformja, a Nifty Gateway, lehúzza a redőnyt az Ethereum-alapú Foundation nevű piactér is. Mostanra minden jel szerint leáldozott az az NFT-k (non-fungible tokens, nem helyettesíthető tokenek), ha úgy tetszik a „nemlétező pénzzel” vásárolt „nemlétező kincsek” ideje a műtárgypiacon.

A digitális műtárgypiac fellendülésének egyik legsikeresebb vállalkozásaként ismert kereskedési felületét, a Foundation-t 2021-ben létrehozó Kayvon Tehranian a napokban jelentette be az X-en, hogy a platform eladási kísérlete sikertelen volt, a potenciális vevő, a Blackdove nevű digitális művészeti cég visszalépett, így nem maradt remény a Foundation életben tartására. A Blackdove úgy nyilatkozott, értelmesebb megoldásnak találja a saját piactér felépítését, mint a Foundation felvásárlását.

A Foundation a digitális művészeket és komoly gyűjtőket célzó, meghívásos modelljével különböztette meg magát az olyan ingyenes piacterektől, mint az OpenSea. Bár soha nem érte el a SuperRare, egy másik hasonló tevékenységi körű vállalkozás márkaismertségét, a Business Insider egy hónappal az indulás után azon kevés NFT startup egyikeként említette, amelyeket érdemes figyelni. Akkoriban Tehranian a platformot a digitális művészek és közönségük közötti közvetlenebb kapcsolat kialakításának lehetőségeként hirdette.

A Foundation számos figyelemre méltó aukciót szervezett, köztük Chris Torres Nyan Cat című képe esetében, amely körülbelül 600 ezer dollárnak megfelelő áron kelt el, valamint Edward Snowden Stay Free című, a Freedom of the Press Foundationnal közösen készített képét, amely ha hinni lehet a híreknek, 2224 ETH-ért, mai árfolyamon több, mint 7 millió dollárért kelt el.