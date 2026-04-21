Barátság vezeték: megindult a műszaki teszt, már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra

A szovjet korszakban épített Barátság kőolajvezeték egy január végii orosz támadás következtében sérült meg. Azóta szünetel rajta a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.
Az ukrán álláspont szerint a vezeték és a hozzákapcsolódó brodi kompresszorállomás súlyosan károsodott a dróncsapásban.
Azonban Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök azt állították február óta, hogy nem lenne műszaki akadálya az olajáramlás újraindításának, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból blokkolta az újraindulást. Az államfő viszont határozottan cáfolta ezt, március eleje óta azt állítja, hogy a szükséges javításokkal csak április végére végezhetnek.
Most az ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban megígérte, hogy április végéig helyreállítják a vezeték működését. A Bloomberg névtelenséget kérő, az ügyet jól ismerő forrásai szerint a műszaki próbákat már kedden megkezdik.
A Kreml kedden reagált a fejleményekre: Dmitrij Peszkov szóvivő elmondta, hogy Oroszország technikailag készen áll a szállítás folytatására, emellett Magyarország felé érvényes szerződéses kötelezettségei vannak. Moszkva álláspontja szerint kizárólag Kijev döntésén múlik a vezeték újraindítása.
Az ügy szorosan összefügg egy 90 milliárd eurós Ukrajnának folyósítandó uniós hitelkerettel, amelyet az EU vezetői még decemberben hagytak jóvá Ukrajna számára. Magyarország, valamint Csehország és Szlovákia nem vesz részt a pénzügyi fedezet biztosításában. Emiatt is keltett erős indulatokat Brüsszelben és több tagállam vezetésében, hogy a most már távozó Orbán-kormány azonban blokkolta a folyósítást február óta, és a támogatás jóváhagyását az olajszállítások újraindulásához kötötte.
A leváltott miniszterelnök, Orbán Viktor már vasárnap jelezte, hogy kész feloldani a vétót, amint a kőolaj újra áramlik. Az uniós nagykövetek szerdán tárgyalnak a kérdésről.
A magyar álláspont abból a szempontból is felpuhult, hogy a márciusi uniós csúcson a távozó kormányfő még garanciákat is követelt, hogy az olajáramlás többé nem áll le. Szlovákia szintén enyhített korábbi álláspontján, és Robert Fico miniszterelnök már a múlt héten olyan jelzéseket küldött, miszerint „nem fogja megbontani az uniós egységet a hitel kérdésében.”
A hitelkeret létfontosságú Kijev számára, mivel az orosz invázió negyedik évében az ország komoly finanszírozási nehézségekkel küzd. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok Donald Trump visszatérésével gyakorlatilag leállította a támogatásokat.
A Bloomberg korábbi értesülései szerint Ukrajna a rendelkezésre álló forrásaiból csupán júniusig képes fedezni az állami kiadásokat.
Bár a 2022-es teljes körű invázió után az EU legtöbb tagállama lemondott az orosz kőolaj közvetlen vásárlásáról, Magyarország és Szlovákia átmeneti mentességet kapott az import folytatására. Az Európai Bizottság már készíti elő azt a jogszabálytervezetet, amely legkésőbb 2027 végéig a fennmaradó orosz olajimportot is kivezeti, bár ennek menetrendjének kidolgozását egyelőre elhalasztották a közel-keleti háború miatt kibontakozó energiaválság miatt.
Forrás: Reuters és Bloomberg
