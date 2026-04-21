BBC: pendrive-okon kínálnak dokumentumokat magyar hivatalnokok, büntetlenséget és a munkájuk megtartását kérik
BBC: pendrive-okon kínálnak dokumentumokat magyar hivatalnokok, büntetlenséget és a munkájuk megtartását kérik

A BBC értesülései szerint egyes magyar hivatalokban már zajlik az iratok megsemmisítése, és több tisztviselő pendrive-okon kínál digitális másolatokat a Tiszának, cserébe az állásuk megtartásáért vagy a büntetlenségért.

A Tisza számára az egyik legsürgetőbb feladat, hogy megakadályozza a kormányközeli üzletemberek tőkekimenekítését. Ebben a folyamatban Dubaj számít a magyar oligarchák kedvelt célpontjának. Szintén prioritás a korrupciós bizonyítékok minisztériumi megsemmisítésének leállítása. 

A BBC értesülései szerint egyes magyar hivatalokban már zajlik az iratok megsemmisítése - ezt korábban Magyar Péter is állította. A lapő szerint

több tisztviselő pendrive-okon kínál digitális másolatokat a Tiszának, cserébe az állásuk megtartásáért vagy a büntetlenségért.

A Tisza állítása szerint a választást megelőző héten, amikor a közvélemény-kutatások már egyértelműen ellenzéki győzelmet jeleztek, tucatnyi szerződést írtak alá kivételezett cégekkel. Ezek informatikai, kutatási és építőipari projektekre vonatkoztak.

