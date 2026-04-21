Beszakadt Európa egyik leggazdagabb államának exportja, már a luxuságazat sem marad ki a sorból

A svájci export 2026 márciusában havi bázison, naptári és szezonális kiigazítással 3,4 százalékkal csökkent reálértéken és 22,3 milliárd svájci frankot tett ki. Az import ugyancsak naptári és szezonális kiigazítással 3,1 százalékkal bővült az előző havihoz képest és 19,60 milliárd svájci frankot ért el. A vegyipari és gyógyszeripari termékek importja 10 százalékkal, az energiahordozók behozatala pedig 20,2 százalékkal ugrott meg.
Ennek eredményeként márciusban 2,7 milliárd svájci frank külkereskedelmi többlete alakult ki Svájcnak az előző havi 4,3 milliárd svájci frank szufficit után.
Egy évvel korábban, 2025 márciusában a svájci külkereskedelmi többlet mintegy 5,6 milliárd svájci frank volt. Az első negyedévben Svájc külkereskedelmi többlete 11,1 milliárd svájci frank volt, szemben a tavalyi negyedik negyedévi 11,3 milliárd svájci frankkal.
Akadozik a svájci óra exportja
A Svájci Óraipari Szövetség kedden közzétett adatai alapján az óraexport volumene márciusban 1 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévet tekintve a kivitel összesen 6,2 milliárd svájci frankot (körülbelül 7,9 milliárd dollárt) tett ki. Ez éves szinten 1,4 százalékos emelkedést jelent. A márciusi visszaesést nagyrészt a közel-keleti piacok gyengélkedése okozta. Szaúd-Arábiában 16,8 százalékkal, Katarban pedig közel 25 százalékkal zuhantak az exportszámok. Ezzel folytatódott a januárban indult negatív trend. Az Egyesült Arab Emírségek piacán ugyanakkor a kereslet viszonylag stabil maradt.
Elemzők szerint az aggregált exportadatok egyelőre nem tükrözik teljes mértékben a konfliktus gazdasági hatásait. Manuel Lang, a Vontobel elemzője rámutatott, hogy
a luxusmárkák kiskereskedelmi eladási adatai a régióban mintegy 50 százalékos visszaesést mutatnak.
A Perzsa-öböl térsége 2025-ben még az iparág egyik kiemelkedően teljesítő piaca volt, összesen 2,21 milliárd frankos forgalommal.
A nemesfémből készült órák exportértéke 4 százalékkal, míg az acélóráké 9 százalékkal esett vissza. Az arany ára továbbra is a történelmi csúcsok közelében mozog. Emiatt több márka, köztük a Favre Leuba és a H. Moser & Cie is elkezdte visszafogni az arany felhasználását. Bertrand Meylan, a H. Moser & Cie társtulajdonosa a genfi Watches and Wonders szakvásáron elmondta, hogy igyekeznek az aranyat célzottan felhasználni. A vezető elmondása szerint csak azokat a modelleket készítik ebből a nemesfémből, amelyek valóban igénylik, így összességében csökkentették az arany arányát a kollekcióikon belül.
A szegmensek közül egyedül a 200 és 500 svájci frank közötti árkategória mutatott növekedést. Nikolaos Lafioniatis, az RBC elemzője szerint ez a tendencia kifejezetten kedvező lehet a Swatch Group számára.
Az Egyesült Államokba - amely az iparág legnagyobb piaca - az export 1,6 százalékkal mérséklődött a februári növekedést követően. Ez a folyamat a piac egyenetlen felépülésére utal. Kína 4,2 százalékos bővülést produkált, míg Hongkong stagnált. Franciaország 72 százalékos exportnövekedése nem a helyi kereslet erősödését tükrözi, hanem a más célországokba irányuló reexportot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
