  • Megjelenítés
Gazdaság

Egy újonnan felálló külön nyomozócsoport veszi át az MNB-ügyet: "a hiányzó milliárdok nem tűnhetnek el nyomtalanul"

Portfolio
Ügyészségi hatáskörbe került a Magyar Nemzeti Bankot érintő, mintegy 500 milliárd forintos vagyonvesztés ügye. A vizsgálatot egy újonnan felálló külön nyomozócsoport folytatja. Bár a nyomozás már tavaly elkezdődött, gyanúsítotti kihallgatásra a mai napig nem került sor - írta a 24.hu.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy az Ügyészség átvette a rendőrségtől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványai ügyében folytatott nyomozást. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája még tavaly február 10-én, az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán indított nyomozást. A jelentős vagyoni hátrány ellenére azonban a rendőrök azóta sem gyanúsítottak meg senkit.

Az eljárás lefolytatására a KNYF most egy külön nyomozócsoportot állít fel.

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze a 24.hu-nak az átvett üggyel kapcsolatban hangsúlyozta:

a hatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a hiányzó milliárdok ne tűnhessenek el nyomtalanul.

Még több Gazdaság

Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás

Máris reagált Magyar Péter felszólítására Cser-Palkovics András

Megszólalt a Fed leendő elnöke

A nyomozás két lényeges szakaszra válik el a büntetőeljárási törvény szerint, és ennek megfelelően teljesen eltérő az ügyészség mozgástere ebben a két szakaszban. Addig, amíg nincs gyanúsított, felderítési szakban van az eljárás, ilyenkor a nyomozó hatóság teljes önállósággal és teljes felelősséggel jár el. Ez azt jelenti, hogy az ügyész nem szólhat bele a nyomozásba. Annyi szerepe van, hogy tájékoztatást kérhet.

Onnantól viszont, hogy van gyanúsított az ügyben, az irányítás az ügyészség hatáskörébe kerül, és az ügyész mondja meg a rendőrnek, hogy miket kell még beszerezni és mik azok a nyomozati cselekmények, amiket el kell végezni ahhoz, hogy dönteni lehessen a vádemelés kérdésében

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility