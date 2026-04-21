Egy újonnan felálló külön nyomozócsoport veszi át az MNB-ügyet: "a hiányzó milliárdok nem tűnhetnek el nyomtalanul"

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy az Ügyészség átvette a rendőrségtől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványai ügyében folytatott nyomozást. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája még tavaly február 10-én, az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán indított nyomozást. A jelentős vagyoni hátrány ellenére azonban a rendőrök azóta sem gyanúsítottak meg senkit.

Az eljárás lefolytatására a KNYF most egy külön nyomozócsoportot állít fel.

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze a 24.hu-nak az átvett üggyel kapcsolatban hangsúlyozta:

a hatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a hiányzó milliárdok ne tűnhessenek el nyomtalanul.

A nyomozás két lényeges szakaszra válik el a büntetőeljárási törvény szerint, és ennek megfelelően teljesen eltérő az ügyészség mozgástere ebben a két szakaszban. Addig, amíg nincs gyanúsított, felderítési szakban van az eljárás, ilyenkor a nyomozó hatóság teljes önállósággal és teljes felelősséggel jár el. Ez azt jelenti, hogy az ügyész nem szólhat bele a nyomozásba. Annyi szerepe van, hogy tájékoztatást kérhet.

Onnantól viszont, hogy van gyanúsított az ügyben, az irányítás az ügyészség hatáskörébe kerül, és az ügyész mondja meg a rendőrnek, hogy miket kell még beszerezni és mik azok a nyomozati cselekmények, amiket el kell végezni ahhoz, hogy dönteni lehessen a vádemelés kérdésében

