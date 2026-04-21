Elhúzódó válság Finnországban, megingott a finn jóléti modell

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Finnországot sokáig a stabilitás, a versenyképesség és az északi jóléti modell egyik mintapéldájaként emlegették. Az elmúlt években azonban egyre több jel utal arra, hogy az ország tartós gazdasági nehézségekkel néz szembe. Gyenge növekedés, magas munkanélküliség, csökkenő lakásárak és robbanásszerűen növekvő államadósság jellemzi az országot. Bár a finn gazdaság továbbra is jelentős innovációs és technológiai erősségekkel rendelkezik, rövid távon a fiskális szigor és a szerkezeti reformok kényszere határozza meg a kilátásokat.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Gyenge gazdasági teljesítmény

Az északi országok gazdasági teljesítményét gyakran egységesen erősnek és válságállónak tekintik, Finnország pályája azonban az elmúlt másfél évtizedben egyre inkább eltért régiós társaitól. Az ország GDP-je a globális pénzügyi válság óta csekély mértékben növekedett. Nominális gazdasági teljesítménye érdemben elmarad a skandináv országoktól, különösen Dániától és Svédországtól, amelyek nagyjából háromszoros ütemű növekedést értek el 2008 óta (1. ábra).

1. ábra: Az északi országok GDP-jének alakulása, 2008-2025. Forrás: ESI szerkesztés a Világbank és a Worldometer adatai alapján

A térségben az elmúlt években Dánia mutatta a legerősebb gazdasági teljesítményt, amit a magas termelékenység, a beruházási aktivitás és a kedvező munkaerőpiaci feltételek is támogattak. Svédországban az előrejelzések szerint az elkövetkező években igen erős gazdasági növekedés várható, amit az erős ipari bázis, a magas innovációs kapacitás és a jobbközép svéd kormány által bevezetett lakossági adócsökkentések egyaránt támogatnak. Norvégia GDP-jét elsősorban az olaj- és gázszektor hajtja, miközben a gazdaságpolitikai környezet valójában fékezi a magánszektort. Finnország esetében a következő években lassú javulást prognosztizálnak, ugyanakkor a kilátásokat továbbra is jelentős bizonytalanság övezi. Az energiaárak alakulása, valamint a legfontosabb exportpiacok várhatóan gyengébb teljesítménye egyaránt visszafoghatja a bővülést.

Munkaerőpiaci romlás és fogyasztói pesszimizmus

A finn gazdaság egyik legfontosabb fékező tényezője a munkaerőpiac romló állapota és az ehhez szorosan kapcsolódó gyenge fogyasztói bizalom. Az OECD-országok között Finnországban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta (2. ábra). 2026 februárjában a munkanélküliek száma elérte a 312 ezret, ami a munkaképes korú népesség 10,5 %-át jelenti. Különösen aggasztó a fiatalok helyzete, ahol a 15–24 évesek körében a munkanélküliség 24,6%-ra emelkedett.

2. ábra: Az OECD országok munkanélküliségi rátája, 2024-2025. Forrás: OECD.

A kedvezőtlen folyamatok túlmutatnak egy egyszerű konjunkturális lassuláson.

Bár a foglalkoztatottság mérsékelten bővült, a munkaerő-kínálat ennél gyorsabban nőtt, részben a nyugdíjkorhatár emelésének következtében, amely az idősebb korosztályt hosszabb ideig tartja aktívan a munkaerőpiacon. A munkanélküliség emelkedése így egyre inkább strukturális jellegűvé válik: nem annyira a munkahelyek hiánya, hanem a bővülő kínálat és a korlátozott felszívóképesség közötti feszültség határozza meg a folyamatokat.

A bizonytalan munkaerőpiaci kilátások közvetlenül visszahatnak a háztartások viselkedésére. A fogyasztói bizalmi index 2026 márciusában -11,5 ponton állt, ami jelentősen elmarad a hosszú távú -2,8-as átlagtól, és tartós pesszimizmust tükröz. A háztartások több mint 70%-a úgy látja, hogy az ország gazdasági helyzete romlott az előző évhez képest, és közel fele további romlásra számít a következő egy évben.

A háztartások ennek megfelelően visszafogják kiadásaikat, és inkább megtakarításra, illetve adósságcsökkentésre törekednek, ami tovább fékezi a belső keresletet.

A finn jegybank értékelése szerint a gazdasági kilábalás kulcsa a háztartási fogyasztás élénkülése lenne, azonban ennek feltételei egyelőre nem adottak. A jegybank alternatív forgatókönyve arra figyelmeztet, hogy amennyiben a háztartások tartósan visszafogják kiadásaikat, a gazdaság növekedése is elhúzódóan gyenge maradhat. Ez a kockázat különösen jelentős egy olyan gazdaságban, ahol a GDP mintegy 80%-a a belső kereslethez kötődik, így a fogyasztói bizalom tartós hiánya közvetlenül korlátozza a kilábalás esélyeit.

Csökkenő ingatlanárak

A finn lakáspiac fordulópontja 2022 második felében következett be, amikor a kamatemelések, a magas infláció és a romló gazdasági kilátások egyszerre törték meg a korábbi árdinamikát. Az árak országos szinten mintegy 13%-kal csökkentek, ami a finn piacon szokatlanul mély és tartós korrekciónak számít. Az áresés 2024-től lassult, de érdemi fordulat egyelőre nem következett be, 2025-ben a használt lakások ára országos szinten 2,5%-kal volt alacsonyabb az előző évhez képest (3. ábra).

3. ábra: Lakásárak éves változása Finnországban (2008–2024). Forrás: Global Property Guide.

A finn ingatlanárak mélyrepülése egyrészt visszavetette a befektetési aktivitást, másrészt a háztartások vagyoni helyzetét is gyengítette.

A piaci aktivitás ugyanakkor részben helyreállt: 2025-ben a tranzakciók száma több mint 10%-kal nőtt, elérve az 58 ezer adásvételt, de ez még mindig mintegy 19%-kal elmarad a járvány előtti szinttől. A forgalom élénkülése nem járt együtt az árak emelkedésével, ami arra utal, hogy a kereslet továbbra sem elég erős a piac érdemi megfordításához. Ebben kulcsszerepe van a bőséges kínálatnak, különösen a használt lakások piacán, amelyek a tranzakciók közel teljes egészét adják. A vevők erős alkupozícióban vannak, ami lefelé nyomja az árakat és meghosszabbítja az értékesítési időket. A piac működése normalizálódni látszik, de az árképzési erő tartósan gyenge maradt.

A kínálati oldalon az új lakásépítések visszaesése történelmi léptékű: 2022-höz képest mintegy 50%-kal csökkent az építések száma (4. ábra). A szektor egyre inkább az államilag támogatott beruházásokra támaszkodik, ami a fejlesztői bizalom hiányát tükrözi.

A beruházások visszaesése nem csak gazdasági növekedést csökkenti, de a foglalkoztatásra is negatív hatást gyakorol.

4. ábra: Építőipari aktivitás alakulása Finnországban (12-havi gördülő érték). Forrás: Global Property Guide.

A keresleti oldal gyengesége szorosan összefügg a makrogazdasági környezettel. Bár a kamatlábak a 2023-as csúcs után 3% alá mérséklődtek mind az új, mind pedig a meglévő jelzáloghitelek esetében, a hitellel rendelkező háztartások vásárlóereje még mindig mintegy 4%-kal alacsonyabb a 2019-es szintnél. A magas munkanélküliség és a bizonytalan gazdasági kilátások visszafogják a lakóingatlanok iránti keresletet. Ezt az óvatosságot erősíti az is, hogy a finn lakáshitelek többsége változó kamatozású, igy a kamatemelések gyorsan és közvetlenül hatottak a háztartások törlesztési terheire. Emellett a lakáshitelek kamatainak adókedvezményét 2023-ban megszüntették, ami tovább szűkítette a háztartások mozgásterét.

Költségvetési hiány és dinamikusan növekvő államadósság

A finn költségvetési folyamatok az elmúlt években egyre romló képet mutatnak. Az államháztartási hiány 2024-ben a GDP 4,4%-át, 2025-ben pedig 4,3%-át tette ki, tehát tartósan az euróövezeti referenciaérték felett maradt.

Ennek következtében az Európai Unió Tanácsa 2026. január 20-án túlzottdeficit-eljárást indított Finnország ellen.

Az eljárás keretében az országnak 2028-ig kell a hiányt a GDP 3%-a alá csökkentenie, ami többéves fiskális kiigazítási pályát feltételez. Ennek részeként Finnországnak 2026. április 30-ig kell benyújtania a hiány mérséklését célzó konkrét intézkedéscsomagot.

A magas hiány mögött több, egymást erősítő strukturális tényező áll.

A jóléti rendszer fenntartása, valamint az egészségügyi és nyugdíjkiadások demográfiai okokból gyorsuló emelkedése tartós költségvetési nyomást gyakorol. Ehhez járul a védelmi kiadások növekedése is: a katonai ráfordítások 2022 és 2024 között 5,1 milliárd euróról 6,2 milliárd euró fölé emelkedtek, ami már meghaladja a GDP 2,3%-át. NATO-tagként Finnország vállalta, hogy 2029-ig a védelmi kiadásokat a GDP mintegy 3%-ára növeli, ami európai összevetésben is kiemelkedően magas szintet jelent, és tovább szűkíti a fiskális mozgásteret.

A tartósan magas költségvetési hiány közvetlen következménye az államadósság dinamikus emelkedése. A finn államadósság 2026-ban várhatóan átlépi a GDP 90%-át, és a jelenlegi pálya alapján néhány éven belül akár a 96%-ot is elérheti. Az 5. ábra ezt a folyamatot az északi országok adósságpályáival összevetve érzékelteti: míg Finnország adósságrátája tartósan emelkedő trendet mutat, addig a többi vizsgált északi gazdaság a 2008-as pénzügyi válságot és a pandémiát követően is képes volt visszatérni alacsonyabb adósságszintekre.

5. ábra: Az északi országok GDP arányos államadóssága, 2008-2024. Forrás: ESI szerkesztés Eurostat adatai alapján.

Az orosz kereskedelmi kapcsolat megszakadása

A finn gazdaság megrendülésének egyik legfontosabb kiváltó oka Oroszország ukrajnai inváziója volt, amely rövid idő alatt felszámolta az ország egyik kulcsfontosságú külgazdasági kapcsolatát. 2021-ben Oroszország a finn külkereskedelemben még jelentős súlyt képviselt, a kivitel mintegy 5%-át adta, amely főként ipari gépekből és berendezésekből, valamint papír- és vegyipari termékekből állt. Az importon belül Oroszország hozzávetőleg 12%-os részesedéssel bírt, különösen az energiahordozók és nyersanyagok terén.

Néhány év alatt a kétoldalú kereskedelem volumene gyakorlatilag eltűnt, miközben az exportstruktúrában keletkező űrt csak lassan és korlátozottan sikerült más piacokkal pótolni.

Azonban a 1340 km hosszú finn-orosz határ lezárása nem pusztán kereskedelmi értelemben jelentett sokkot, hanem a határ menti régiók gazdasági és társadalmi szerkezetét is alapjaiban alakította át. Az addig élénk turizmus, a kiskereskedelmi forgalom és a munkaerő-áramlás megszűnése különösen a keleti és délkeleti finn térségekben okozott tartós visszaesést.

Finnország ezzel az Európai Unió egyik legfontosabb gazdasági kapujából egyben annak egyik leginkább exponált külső határává vált.

A finn gazdaság strukturális problémái

A jelenlegi válság nem értelmezhető kizárólag külső sokkok következményeként.

A finn gazdaság sérülékenysége mélyebb, strukturális tényezőkre vezethető vissza, amelyek már a 2008–2009-es globális pénzügyi válságot követően is kirajzolódtak.

A gazdaság néhány meghatározó kulcságazatra épül, ami fokozottan érzékennyé teszi a globális ciklikus ingadozásokkal, valamint a technológiai és piaci átalakulásokkal szemben. Ebben a tekintetben Finnország fejlődési pályája inkább a koncentráltabb ipari szerkezetű német modellhez áll közelebb, mint a diverzifikáltabb dán vagy svéd gazdaságokhoz. A skandináv országok szélesebb ágazati bázisa és rugalmasabb alkalmazkodóképessége mérsékelte a külső sokkok hatását, míg Finnország esetében ezek felerősödtek. A növekedés alapjainak gyengülésével párhuzamosan a gazdaság továbbra is energiaintenzív ipari bázisra támaszkodik. Finnország éves földgázfelhasználása nagyságrendileg 16 TWh, amelynek 84%-a ipari felhasználáshoz kapcsolódik. A földgázt elsősorban feldolgozóipari termelési folyamatokban – különösen a vegyiparban és az erdőipar egyes ágaiban – alkalmazzák, emellett fontos szerepet játszik a hő- és villamosenergia-termelésben is. A földgáz így nem csupán energiahordozóként jelenik meg, hanem a termelési folyamatok közvetlen inputjaként, ami növeli a gazdaság érzékenységét az ellátási zavarokra és az árvolatilitásra. 2022 májusában Oroszország leállította a vezetékes gázszállítást Finnország felé, azóta az ország ellátása LNG-terminálokon és a Balticconnector vezetéken keresztül az európai integrált gázpiacról származik.

Költséges diverzifikáció és energiaátmenet

Finnország energiaellátási szerkezete a háborút megelőző időszakban még jelentős mértékben támaszkodott az orosz importokra, az energiaellátás mintegy egyharmada Oroszországból érkezett. A 2022-es geopolitikai sokk ezt a struktúrát gyors átalakításra kényszerítette, amely felgyorsította a zöld energiaátmenetet, ugyanakkor számottevő költségnövekedéssel járt.

Az áramtermelés jelenleg szinte teljes egészében megújuló energiaforrásokra és atomenergiára támaszkodik, ami hosszabb távon stabilabb és kiszámíthatóbb energiamixet eredményez. Ennek következtében az olaj- és földgáztermékek részaránya az összes energiafogyasztáson belül körülbelül 31%-ra csökkent. Ez az arány alacsonyabb, mint például Dániában (48%) vagy Norvégiában (45%). A változás egyik kulcseleme az atomenergia bővülése volt: az Olkiluoto 3 erőmű 2023-as indulása érdemben növelte a hazai termelési kapacitást és stabilizálta az áramellátást. Ez különösen jelentős annak fényében, hogy több európai ország ekkor éppen csökkentette nukleáris kapacitásait. A finn energiaátmenet tehát kettős természetű:

hosszabb távon erősíti az energiafüggetlenséget és csökkenti a külső sokkoknak való kitettséget, miközben rövid távon számottevő költségekkel és gazdasági alkalmazkodással jár.

Ez a dinamika jól leképezi a finn gazdaság jelenlegi szerkezeti kihívásait.

Demográfiai átalakulás

A hosszú távú gazdasági kilátásokat jelentősen befolyásolja a demográfiai szerkezet romlása. A társadalom elöregedése gyorsabb ütemű Finnországban, mint a többi északi országban, ami tovább növeli a különbségeket a régión belül. Míg a 2000-es évek elején 100 munkaképes korú finnre mintegy 24–25 idős jutott, addig mára ez az arány 42-re emelkedett. Ez meghaladja Dánia 36-as értékét, és jelentősen rosszabb, mint Norvégia 32-es mutatója (6. ábra).

6. ábra: 65 év felettiek száma 100 munkaképes korúra vetítve az északi országokban. Forrás: ESI szerkesztés Eurostat adatai alapján.

Az idősek növekvő aránya egyre nagyobb terhet ró az államháztartásra, miközben csökkenti a munkaerő-kínálatot és az adóalapot.

2009 és 2022 között az idősekre költött szociális kiadások megduplázódtak, ami érdemben hozzájárult a költségvetési egyensúly megbomlásához. Bár a bevándorlás bizonyos mértékig enyhíti a problémát, nem képes teljes mértékben ellensúlyozni a természetes népességfogyást. A demográfiai nyomás így hosszú távon is meghatározó tényező marad a gazdaságpolitikai döntéshozatalban.

Elkerülhetetlen a fiskális szigor

A gyenge gazdasági teljesítmény és a mélyebb szerkezeti problémák együttesen azt eredményezik, hogy

Finnország gazdaságpolitikája kényszerpályára került.

A hangsúly a költségvetési fegyelem erősítésére és a kiadási oldal rendezésére helyeződik át, amit a nemzetközi szervezetek is egyértelműen sürgetnek. A Nemzetközi Valutaalap legutóbbi értékelése szerint a konszolidációhoz új bevételek bevonása is szükséges lehet, beleértve az adó- és áfaterhek emelését. Ezzel párhuzamosan 2025 decemberében a finn parlament széles többséggel fogadott el egy ambiciózus adósságcsökkentési tervet, amely hosszabb távon a GDP 40%-a alá kívánja mérsékelni az államadósságot. Ennek megvalósítása hosszú éveken át tartó, szigorú fiskális politikát tesz szükségessé, és várhatóan a 2027-es választások központi kérdésévé válik.

Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egy északi országot válsággazdaságként írjunk le, Finnország azonban egyre inkább ebbe az irányba mozdul. Miközben egyes európai gazdaságok – például Németország – továbbra is képesek beruházásokkal ösztönözni a növekedést,

Finnország esetében a magas államadósság érdemben korlátozza az ilyen típusú gazdaságélénkítő eszközök alkalmazását.

A finn gazdaság rejtett tartalékai

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a finn gazdaság fundamentumai meggyengültek volna. Az ország továbbra is erős innovációs hagyományokkal rendelkezik, különösen a technológiai szektorban, és jelentős erőforrásokat fordít a zöldenergia-termelés bővítésére, amely hosszabb távon versenyelőnyt jelenthet. A munkaerő magas képzettsége szintén fontos adottság, ugyanakkor az OECD rámutat, hogy

a finn fiatalok gyakran egymást követően több, hasonló szintű felsőfokú végzettséget is megszereznek, ami nem hatékony, és a közpénzek szempontjából aránytalan erőforrás-felhasználással jár.

A Nemzetközi Valutaalap úgy véli Finnország erős innovációs környezete és digitális fejlettsége kedvező feltételeket teremt innovatív vállalkozások létrehozásához és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek kihasználásához.

Úgy tűnik, hogy a piac is ebben bízik: a vezető finn tőzsdeindex az elmúlt egy évben mintegy 44%-kal emelkedett, és 2026 áprilisában elérte az eddigi történelmi csúcsát. A Nokia piaci értéke jelenleg mintegy 56-57 milliárd USD-t tesz ki, amelyre legutóbb 2010-ben volt példa. A vállalat ma a távközlési technológia egyik vezető globális szereplője, és kiemelt hangsúlyt helyez a mesterséges intelligencia alkalmazására. A Neste a megújuló üzemanyagok piacán tölt be meghatározó szerepet, részvényeinek árfolyama az elmúlt időszakban több mint 200%-kal emelkedett. Emellett az olyan feltörekvő vállalkozások, mint a Donut Lab, a jövő technológiáin dolgoznak, különösen az energiatárolás területén. Ezek a fejlemények arra utalnak, hogy a gazdaság bizonyos szegmensei képesek alkalmazkodni a kedvezőtlen makrogazdasági környezethez, és hosszabb távon növekedési potenciált hordoznak.

Finnország helyzete így kettős képet mutat:

Rövid távon a gazdaságot a fiskális szigor és a szerkezeti alkalmazkodás kényszere határozza meg, miközben hosszabb távon az innovációs kapacitás és a technológiai fejlődés teremthet új növekedési pályát.

Gyors megoldás azonban nincs: a kilábalás feltétele a következetes gazdaságpolitika és az alkalmazkodás képessége lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images