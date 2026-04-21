Érkezik a Lidl, amelyre hosszú idő óta sokan várnak

Lengyel Róbert felidézte: a Lidl képviselői már évekkel ezelőtt megkeresték a városvezetést azzal a szándékkal, hogy a keleti városrészben új üzletet építenének. Ezt az első pillanattól támogatták, mivel a helyi lakosság részéről régóta igény volt, hogy ne kelljen a városon átkelve nagyobb élelmiszerüzletet elérniük.

A projekt azonban hosszú időre elakadt

A polgármester szerint hiába volt meg a helyi, írásban is rögzített támogatás, „fentről” éveken keresztül akadályozták az építkezést. Lengyel beszámolója alapján korábban politikai ellenállás is övezte a beruházást: a térség akkori országgyűlési képviselője nem támogatta egy nemzetközi lánc megjelenését, inkább hazai tulajdonú befektetőt keresett volna a területre.

A helyzet a kampányidőszakban változott meg, amikor kormányzati oldalról már nem zárták ki a beruházást, és felmerült, hogy a plázastop-szabályozás ellenére is megvalósulhat az építkezés. A polgármester ezt követően hivatalosan is kérte a döntéshozókat, hogy biztosítsák a szükséges felmentést.

Lengyel Róbert szerint a választási időszakban a projekt kommunikációja is politikai viták tárgyává vált, miközben a Lidl a háttérben folytatta az egyeztetéseket. A polgármester végül közvetlenül kereste meg a cég képviselőjét, hogy tisztázza a beruházás aktuális állását.

A Lidl megerősítette:

továbbra is szándékában áll az Ipar utcai telken áruházat építeni.

A plázastop bizottság hozzájárult a projekthez, jelenleg a tervek véglegesítése és az engedélyezési eljárás zajlik. A szükséges régészeti felmérések már lezárultak, és nem találtak olyan leleteket, amelyek akadályoznák az építkezést.

Amennyiben minden hatósági engedély rendelkezésre áll, a következő lépés a kivitelező kiválasztása lesz, ezt követően indulhatnak meg a tényleges építési munkálatok.

