Érkezik a Lidl, amelyre hosszú idő óta sokan várnak
Gazdaság

Érkezik a Lidl, amelyre hosszú idő óta sokan várnak

Jelenleg az előkészületek zajlanak, és minden jel arra utal, hogy új Lidl-áruház épülhet Siófokon, a keleti városrészben. A beruházás hosszabb előkészítési és politikai vitákkal kísért időszak után jutott el ebbe a szakaszba, a projekt most engedélyezési és tervezési fázisban van. Ha a szükséges hatósági jóváhagyások megszületnek, a kivitelezés is megindulhat - írja Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a Facebookon.

Lengyel Róbert felidézte: a Lidl képviselői már évekkel ezelőtt megkeresték a városvezetést azzal a szándékkal, hogy a keleti városrészben új üzletet építenének. Ezt az első pillanattól támogatták, mivel a helyi lakosság részéről régóta igény volt, hogy ne kelljen a városon átkelve nagyobb élelmiszerüzletet elérniük.

A projekt azonban hosszú időre elakadt

A polgármester szerint hiába volt meg a helyi, írásban is rögzített támogatás, „fentről” éveken keresztül akadályozták az építkezést. Lengyel beszámolója alapján korábban politikai ellenállás is övezte a beruházást: a térség akkori országgyűlési képviselője nem támogatta egy nemzetközi lánc megjelenését, inkább hazai tulajdonú befektetőt keresett volna a területre.

A helyzet a kampányidőszakban változott meg, amikor kormányzati oldalról már nem zárták ki a beruházást, és felmerült, hogy a plázastop-szabályozás ellenére is megvalósulhat az építkezés. A polgármester ezt követően hivatalosan is kérte a döntéshozókat, hogy biztosítsák a szükséges felmentést.

Lengyel Róbert szerint a választási időszakban a projekt kommunikációja is politikai viták tárgyává vált, miközben a Lidl a háttérben folytatta az egyeztetéseket. A polgármester végül közvetlenül kereste meg a cég képviselőjét, hogy tisztázza a beruházás aktuális állását.

A Lidl megerősítette:

továbbra is szándékában áll az Ipar utcai telken áruházat építeni.

A plázastop bizottság hozzájárult a projekthez, jelenleg a tervek véglegesítése és az engedélyezési eljárás zajlik. A szükséges régészeti felmérések már lezárultak, és nem találtak olyan leleteket, amelyek akadályoznák az építkezést.

Amennyiben minden hatósági engedély rendelkezésre áll, a következő lépés a kivitelező kiválasztása lesz, ezt követően indulhatnak meg a tényleges építési munkálatok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

