Felszólító levelet kapott Magyar Pétertől a fideszes polgármester, máris visszaüzent Cser-Palkovics András

"A választások után éreztem és tudtam, hogy meg kell vizsgálnom a saját felelősségemet, és jövőmet a város, önök polgárok kapcsán” kezdi a videóban Cser-Palkovics András.

A jövőt illetően felveti a kérdést, hogy milyen lesz az új kormány által kialakított önkormányzati rendszer. "Erről még mindig keveset tudni, de biztos vagyok benne, hogy komoly, régi és új kihívások elé néznek a települések. Bízom abban, hogy ezekre majd a kormányzattal közösen találják meg a válaszokat az önkormányzatok" - mondja, majd megjegyzi, hogy

tegnap a nevére szóló felszólítást kapott az ország leendő miniszterelnökétől, Magyar Pétertől.

Szeretném egyértelművé tenni, ahogy a múltban, úgy a jövőben is, sem tőle, sem más országos politikustól nem fogadok el ilyet, nem érdekel, milyen pozícióból szólít meg. Minden szempontot mérlegelve, a családommal megbeszélve, azt a döntést hoztam, hogy polgármesteri szolgálatomat folytatom mindaddig, míg bírom ehhez az önök bizalmát.

Hozzáteszi azt is, hogy tervei szerint tehát végigszolgálja a teljes önkormányzati ciklust.

Cser-Palkovics András a Partizán stúdiójában beszélt arról, hogy bár számított a vereségre, annak mértéke meglepte, és a történtekért közösségként kell vállalniuk a felelősséget. Úgy fogalmazott, a vasárnap esti eredmény után mindenkinek „bele kell néznie a tükörbe”. Akkor azt is mondta, szerinte a Fidesznek a választási vereség után elsősorban önvizsgálatra van szüksége, nem pedig politikai ellenállásra.

