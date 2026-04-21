Gimnáziumok vezetőivel egyeztetett Magyar Péter - Reform jön az oktatásban

A találkozón a felek egyetértettek abban, hogy a jövő iskolájának a való életre felkészítő, jól hasznosítható tudást kell átadnia. Mindezt befogadható mennyiségben kell biztosítani a diákok számára. Egy jól működő rendszerben a tanulók esélyt kapnak tehetségük kibontakoztatására és a sikeres felnőtt életre. Ezzel párhuzamosan a szülők is biztonságban tudhatják gyermekeiket - olvasható Magyar Péter Facebook-oldalán.
A résztvevők rögzítették, hogy mindehhez elengedhetetlen a pedagógusok érdemi szakmai és anyagi támogatása a hivatásuk gyakorlásában. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusok munkáját megfelelő számú, nevelést és oktatást segítő szakembernek kell támogatnia az iskolákban.
Az állam feladata eközben az utánpótlás garantálása, valamint olyan szakmai műhelyek működtetése, amelyek naprakész pedagógiai tudással látják el a tanárokat.
Közös célként fogalmazták meg a tanári pálya vonzóvá tételét a legtehetségesebb fiatalok számára. Egy jól működő ország alapjait ugyanis csak az ő szakértelmükre építve lehet megteremteni - írja Magyar Péter.
A TISZA párt vezetője az egyeztetés végén megerősítette, hogy a rendszer átalakításához minden magyar pedagógus tapasztalatára számítanak. Éppen ezért a kormányalakítást követően az egyeztetéseket már a teljes pedagógustársadalom bevonásával fogják folytatni.
Máris reagált Magyar Péter felszólítására Cser-Palkovics András
Rövid videóban üzent.
A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap
Felfoghatatlan összeget költ Amerika fegyverekre.
Meglépte a nagybank: mesterséges intelligenciára bízzák a befektetéseket, de komoly veszélyre figyelmeztetnek
Az AI-alapú megoldások kockázatai is egyre nagyobb figyelmet kapnak.
Kiszivárogtak a részletek a veszélyes AI-modellről: napokon belül Európába érkezik az eddig elzárt csúcsmodell
Az európai bankok is megkaphatják.
Olyan bejelentést tett Zelenszkij, amitől egész Magyarország fellélegezhet - Egyetlen dolgot vár Ukrajna cserébe
Eljött a pillanat, amire az ország várt.
A bélflóra lehet a Parkinson-kór korai jelzőrendszere egy új kutatás szerint
Új terápiás lehetőségek előtt is megnyílhat az út
Rá sem fogunk ismerni az ikonikus hazai szállodára: mutatjuk, milyen különleges újdonságot kap a legfelső emelet
Jó ütemben haladnak a munkálatok.
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
