Gimnáziumok vezetőivel egyeztetett Magyar Péter - Reform jön az oktatásban

Tizenöt különböző fenntartású gimnázium igazgatójával egyeztetett Magyar Péter leendő miniszterelnök a hazai oktatási rendszer átfogó megújításával kapcsolatosan - írta ki Facebook-oldalára a politikus.

A találkozón a felek egyetértettek abban, hogy a jövő iskolájának a való életre felkészítő, jól hasznosítható tudást kell átadnia. Mindezt befogadható mennyiségben kell biztosítani a diákok számára. Egy jól működő rendszerben a tanulók esélyt kapnak tehetségük kibontakoztatására és a sikeres felnőtt életre. Ezzel párhuzamosan a szülők is biztonságban tudhatják gyermekeiket - olvasható Magyar Péter Facebook-oldalán.

A résztvevők rögzítették, hogy mindehhez elengedhetetlen a pedagógusok érdemi szakmai és anyagi támogatása a hivatásuk gyakorlásában. Kiemelték azt is, hogy a pedagógusok munkáját megfelelő számú, nevelést és oktatást segítő szakembernek kell támogatnia az iskolákban.

Az állam feladata eközben az utánpótlás garantálása, valamint olyan szakmai műhelyek működtetése, amelyek naprakész pedagógiai tudással látják el a tanárokat.

Közös célként fogalmazták meg a tanári pálya vonzóvá tételét a legtehetségesebb fiatalok számára. Egy jól működő ország alapjait ugyanis csak az ő szakértelmükre építve lehet megteremteni - írja Magyar Péter.

A TISZA párt vezetője az egyeztetés végén megerősítette, hogy a rendszer átalakításához minden magyar pedagógus tapasztalatára számítanak. Éppen ezért a kormányalakítást követően az egyeztetéseket már a teljes pedagógustársadalom bevonásával fogják folytatni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images