Gulyás Gergely és Bujdosó Andrea a Parlamentben: folytatódnak a tárgyalások az alakuló ülésről
Gazdaság

Kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások – tudósított az MTI.

Kedden az Országházban folytatódtak az alakuló ülést előkészítő egyeztetések. A megbeszéléseken a Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői, valamint Gulyás Gergely miniszter vettek részt.

A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel

  • a mandátumigazolás előkészítése,
  • az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése,
  • az ülésrend meghatározása,
  • a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,
  • külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz delegációjának vezetője (k) és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő országgyűlési frakcióvezetője (b2) az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásán az Országházban 2026. április 21-én. Forrás: MTI/Hegedüs Róbert.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje a május 9-i, hétvégi időpontot azért tartja ideálisnak az alakuló ülés megrendezésére,

mert aznapra a Kossuth térre is tömegrendezvényt szerveznek. A párt javaslata szerint az új parlament már ezen a napon szavazna a miniszterelnök személyéről, aki ezt követően azonnal le is tenné az esküt.

Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Itt van Magyar Péter keddi programja, tárgyalások sorozata jön

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A Tisza Párt az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét és Veszprém vármegyei képviselőjét jelöli. Magyar Péter emellett indítványozta, hogy a jövőben minden parlamenti frakció adhasson egy alelnököt. A Mi Hazánk Mozgalom jelezte, hogy erre a posztra ismét Dúró Dórát javasolják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója (k) az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásán az Országházban 2026. április 21-én.

Címlapról ajánljuk

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit
