Gulyás Gergely és Bujdosó Andrea a Parlamentben: folytatódnak a tárgyalások az alakuló ülésről

Kedden az Országházban folytatódtak az alakuló ülést előkészítő egyeztetések. A megbeszéléseken a Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői, valamint Gulyás Gergely miniszter vettek részt.
A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel
- a mandátumigazolás előkészítése,
- az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése,
- az ülésrend meghatározása,
- a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,
- külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje a május 9-i, hétvégi időpontot azért tartja ideálisnak az alakuló ülés megrendezésére,
mert aznapra a Kossuth térre is tömegrendezvényt szerveznek. A párt javaslata szerint az új parlament már ezen a napon szavazna a miniszterelnök személyéről, aki ezt követően azonnal le is tenné az esküt.
A Tisza Párt az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét és Veszprém vármegyei képviselőjét jelöli. Magyar Péter emellett indítványozta, hogy a jövőben minden parlamenti frakció adhasson egy alelnököt. A Mi Hazánk Mozgalom jelezte, hogy erre a posztra ismét Dúró Dórát javasolják.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója (k) az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásán az Országházban 2026. április 21-én.
