Gulyás Gergely: Orbán Viktor további szerepvállalása elengedhetetlen

Megállapodott a parlamenti bizottsági helyek elosztásáról az alakuló Országgyűlés új kormánytöbbsége és az ellenzék – nyilatkozta be Gulyás Gergely leköszönő miniszter. A megegyezés értelmében hat bizottságot vezethetnek az ellenzéki pártok. A fideszes politikus emellett beszélt a választási vereség után várható teljes tisztújításról és arról, hogy Orbán Viktornak szerinte elengedhetetlen szerepe van a fideszes szavazói tábor megtartásában. Jelezte azt is: a távozó kabinet nyitott arra, hogy teljesítse a Tisza Párt elnökének kérését a veszélyhelyzet meghosszabbításáról.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokat követően Gulyás Gergely elmondta, hogy

a Fidesz–KDNP egyeztetni fog a Mi Hazánkkal az ellenzéki tisztségek egymás közötti elosztásáról.

Szerinte az új kormánytöbbség ugyanakkor jelezte, hogy a megállapodást nem tekinti biankó felhatalmazásnak, emiatt kontrollt kívánnak gyakorolni az ellenzék által jelölt tisztviselők felett. Elárulta, hogy a bizottsági struktúrában az ellenzékbe szoruló távozó kormánypártok kérésére történt egy változtatás is: a digitalizációs bizottság vezetésére nem tartanak igényt (hiszen nem tartják szükségesnek a bizottságot), amit a kormányoldal el is fogadott.

Mi lesz a veszélyhelyzettel?

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta: olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg:

az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása.

A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott - jelezte a fideszes politikus.

Gulyás szerint Orbán Viktorra szükség van

Gulyás Gergelyt a Fidesz választási vereségről és Orbán Viktor pártelnök, leköszönő miniszterelnök választás reggelén tett kijelentéséről is kérdezték, miszerint nagy vereség esetén lemond. A fideszes politikus azt mondta: teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához.

Úgy vélte: a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy a jelenlegi választói bázisát megőrizze, és ehhez a jelenlegi miniszterelnök szerepvállalását elengedhetetlennek tartja.

A kampányt ért kritikákra reagálva elmondta, hogy a vereség okait mélyebben kell vizsgálni, és cáfolta, hogy a párton belül Orbán Balázs kampányfőnököt tennék felelőssé.

Lesz külön KDNP-s frakció, a képviselőkről még nincs döntés

A Fidesz-KDNP frakció összetételéről közölte: a listán mandátumot nyert képviselők dönthetnek arról, hogy felveszik-e a mandátumukat, de ebben az elnökség ajánlást adhat. "Régóta dolgozunk együtt a most mandátumot nyert képviselőtársakkal, úgy gondolom, hogyha közbölcsesség van, akkor azt mindenki tiszteletben fogja tartani" - mondta. Nem kívánt válaszolni az MTI azon kérdésére, hogy a két pártelnök, Orbán Viktor és Semjén Zsolt felveszi-e mandátumát, és neveket sem mondott, hogy ki ül be a frakcióba és ki nem. Közölte: már most is többen jelezték, hogy nem kívánnak beülni a parlamentbe, de ezt egységesen fogják bejelenteni.

Mindemellett az is kiderült, hogy a KDNP-nek nyolcfős frakciója lesz, így a Fidesznek 44 képviselője lehet a Parlamentben.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz delegációjának vezetője (k) és Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő országgyűlési frakcióvezetője (b2) az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalásán az Országházban 2026. április 21-én.