  • Megjelenítés
Gazdaság

IEA: Minden idők legnagyobb energiaválsága szakad a világra

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, illetve az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus a világ valaha volt legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.
Fatih Birol a France Inter rádiónak adott interjújában kijelentette,

hogy ez minden idők legnagyobb energiaválsága.

Különösen igaz ez akkor, ha az olaj- és gázpiaci hatásokat, valamint az Oroszországgal kapcsolatos következményeket együttesen vizsgáljuk. A közel-keleti háború gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban. Ezen a stratégiai útvonalon halad át a globális kőolaj- és LNG-szállítmányok egyötöde. Mindez ráadásul az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaira rakódik rá, amely már korábban ellehetetlenítette az Európába irányuló orosz gázszállításokat.

Birol már márciusban is úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es energiaválság együttes hatásánál is súlyosabb. Az IEA ekkor döntött arról, hogy az emelkedő olajárak megfékezése érdekében rekordmennyiségű, 400 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a stratégiai készletekből.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

