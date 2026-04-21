IEA: Minden idők legnagyobb energiaválsága szakad a világra

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, illetve az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus a világ valaha volt legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.

Fatih Birol a France Inter rádiónak adott interjújában kijelentette,

hogy ez minden idők legnagyobb energiaválsága.

Különösen igaz ez akkor, ha az olaj- és gázpiaci hatásokat, valamint az Oroszországgal kapcsolatos következményeket együttesen vizsgáljuk. A közel-keleti háború gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban. Ezen a stratégiai útvonalon halad át a globális kőolaj- és LNG-szállítmányok egyötöde. Mindez ráadásul az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaira rakódik rá, amely már korábban ellehetetlenítette az Európába irányuló orosz gázszállításokat.

Birol már márciusban is úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzet az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es energiaválság együttes hatásánál is súlyosabb. Az IEA ekkor döntött arról, hogy az emelkedő olajárak megfékezése érdekében rekordmennyiségű, 400 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a stratégiai készletekből.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU