Itt van Magyar Péter keddi programja, tárgyalások sorozata jön

A leendő miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a mai napon folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és eközben Bujdosó Andrea frakcióvezető asszony folytatja az egyeztetéseket az Országgyűlés jövőbeni működése és az alakulása kapcsán.
Hozzátette, hogy emellett ma 10 miniszterelnökkel és államfővel egyeztet telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, és az irodájában fogadja Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. Vele tervei szerint végigveszik, hogy a Tisza-kormány alatt milyen módon tudjuk segíteni az erdélyi és a partiumi magyarokat.
Természetesen kérni fogom az elnök urat, hogy soha többet ne forduljon elő a mostanihoz hasonló visszaélés-sorozat a levélszavazások kapcsán, és elvárom, hogy az RMDSZ a jövőben szigorúan tartózkodjon az anyaországi pártpolitikába történő bármilyen beavatkozástól
– üzente.
Tegnap megkereste 17 gimnáziumi igazgató a Tisza-kormány oktatáspolitikai programja és a leendő oktatási miniszter személye kapcsán. Ezzel kapcsolatban kijelentette:
Örömömre szolgál, hogy már ma délután 16 órakor fogadhatom őket az irodámban.
Emellett újra kitért arra is, hogy a legfőbb ügyész döntött arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank felújítása és alapítványi vagyona kapcsán indított nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, amit megkésettnek nevezett, egyben újfent távozásra szólította fel a legfőbb ügyészt.
