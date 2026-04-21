Kirobbanó formában az amerikai kiskereskedelem

Márciusban 1,7 százalékkal nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben az iráni háború 2022 óta nem látott szintre lökte az üzemanyagárakat.

Jelentősen nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom márciusban, amit elsősorban a benzinkutaknál elköltött pénzek megugrása, valamint a vártnál erősebb költekezés hajtott más szegmensekben is.

A kereskedelmi minisztérium kedden közzétett jelentése szerint a teljes forgalom értéke 1,7 százalékkal emelkedett havi alapon,

miután februárban egy revízió után 0,7 százalékos bővülést mutatott. Fontos megjegyezni, hogy az adatok nincsenek inflációval korrigálva.

A márciusi növekedést a benzinkutaknál látott 15,5 százalékos ugrás vezette, miután az iráni háború 2022 óta nem látott szintekre emelte az üzemanyagárakat. Ennek elhagyásával, vagyis a benzinkutak nélkül is 0,6 százalékkal nőtt a forgalom havi alapon, ami arra utal, hogy az amerikai fogyasztás szélesebb körben is tartja magát.

Előretekintve viszont már bizonytalanabb a kép. Az adatok vegyes képet festenek az amerikai gazdaságról: miközben a fogyasztói kereslet továbbra is stabil, az emelkedő energiaárak inflációs nyomást gyakorolhatnak a következő hónapokban, ami befolyásolhatja a Federal Reserve kamatpolitikai mozgásterét is. Az elemzők figyelme most a közelgő fogyasztói árindex adatokra irányul.

