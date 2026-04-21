Kirobbanó formában az amerikai kiskereskedelem

Jelentősen nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom márciusban, amit elsősorban a benzinkutaknál elköltött pénzek megugrása, valamint a vártnál erősebb költekezés hajtott más szegmensekben is.
A kereskedelmi minisztérium kedden közzétett jelentése szerint a teljes forgalom értéke 1,7 százalékkal emelkedett havi alapon,
miután februárban egy revízió után 0,7 százalékos bővülést mutatott. Fontos megjegyezni, hogy az adatok nincsenek inflációval korrigálva.
A márciusi növekedést a benzinkutaknál látott 15,5 százalékos ugrás vezette, miután az iráni háború 2022 óta nem látott szintekre emelte az üzemanyagárakat. Ennek elhagyásával, vagyis a benzinkutak nélkül is 0,6 százalékkal nőtt a forgalom havi alapon, ami arra utal, hogy az amerikai fogyasztás szélesebb körben is tartja magát.
Előretekintve viszont már bizonytalanabb a kép. Az adatok vegyes képet festenek az amerikai gazdaságról: miközben a fogyasztói kereslet továbbra is stabil, az emelkedő energiaárak inflációs nyomást gyakorolhatnak a következő hónapokban, ami befolyásolhatja a Federal Reserve kamatpolitikai mozgásterét is. Az elemzők figyelme most a közelgő fogyasztói árindex adatokra irányul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
