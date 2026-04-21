Kongatják a vészharangot a világ legnagyobb olajkereskedő cégei, szép lassan összeomlik a kereslet

A Gunvor Group kedden, a lausanne-i FT Commodities Global Summit konferencián közölte, hogy a kieső fogyasztás a jövő hónapra jelentősen megnőhet. Ez a mennyiség elérheti az akár napi 5 millió hordót is,

ami a globális kínálat nagyjából 5 százalékát teszi ki.

Russell Hardy, a Vitol Group vezérigazgatója szerint a háború eddig mintegy napi 4 millió hordónyi keresletet semmisített meg. Ez a szám a konfliktus elhúzódásával várhatóan tovább fog nőni. A Trafigura Group úgy látja, hogy a keresletcsökkenés egyelőre Ázsiára összpontosul. A globális árak emelkedésével azonban ez a tendencia világszerte szétterjedhet.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint a február végén kitört háború óta drasztikusan esett a Perzsa-öbölből származó kőolaj és a finomított termékek kínálata. A csökkenés mértéke nagyjából napi 13 millió hordót tesz ki. A fizikai szállítmányok, valamint a kerozin és a gázolaj ára meredeken emelkedett. Ezzel szemben a határidős jegyzések viszonylag visszafogottan reagáltak a helyzetre. Szaad Rahim, a Trafigura vezető közgazdásza szerint ennek az az oka, hogy a kereslet megsemmisülése olyan piacokon zajlik, amelyek nem tartoznak a meghatározó árképzési központok közé.

Az irányadó határidős olajár a háború kezdete óta mintegy 30 százalékkal emelkedett. Márciusban már a hordónkénti 120 dollárt súrolta az árfolyam. Jelenleg azonban 95 dollár körül mozog, mivel olyan jelzések érkeztek, hogy Irán hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államokkal. Szaad Rahim úgy véli, hogy egy diplomáciai megoldás esetén a világ még éppen elkerülheti a legrosszabbat.

Ha viszont a válság elhúzódik, az elkerülhetetlenül a gazdasági aktivitás visszaeséséhez fog vezetni.

A válság hatásai már ma is kézzelfoghatóak számos iparágban. Kínában, Japánban és Dél-Koreában a petrolkémiai üzemek kénytelenek voltak visszafogni a termelésüket. Vietnamtól Hollandiáig számos légitársaság töröl járatokat, vagy készít készenléti terveket a kialakult helyzet miatt. A Vietnam Airlines, az Air New Zealand, a skandináv SAS és a KLM már megtette a szükséges lépéseket. A Deutsche Lufthansa arra is felkészült, hogy szükség esetén a földön tartsa a gépeit. Délkelet-Ázsiában eközben betakarításra kész rizsföldek hevernek parlagon, mert az üzemanyag és a műtrágya drágulása ellehetetleníti a munkát.

Az IEA múlt heti közleménye szerint az idei évre várt globális keresletbővülés teljesen megsemmisült. A korábban prognosztizált napi 730 ezer hordós növekedés helyett most napi 80 ezer hordós enyhe csökkenést vetítenek előre. Hasonló jelenség utoljára a 2020-as koronavírus-járvány idején fordult elő. A visszaesés a legsúlyosabban az ázsiai és a közel-keleti petrolkémiai alapanyagok piacát érinti. Ezen a területen jelentősen csökkent a nafta és az etán felhasználása, valamint a háztartások által főzéshez használt cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) fogyasztása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images