Magyar Péter kérése teljesül: megvan az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontja

Teljesül Magyar Péter kérése azzal, hogy május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.

Az eskütétel napjára szeretnénk egy nagy országos nyilvános gyűlést szervezni a Kossuth térre

- jelezte múlt héten pénteken Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza párt elnöke, Magyarország következő miniszterelnöke.

Szombaton vagy vasárnap legyen a parlamentben a beiktatási ceremónia, ami után lehet megtartani a párt által tervezett ünnepélyt

- tette hozzá. Ezt a javaslatot a frakciók elfogadták. Ha megtörténik a május 9-i hétvégén a miniszterelnök megválasztása, akkor a lehető legrövidebb időn belül megválasztják a minisztereket, még a következő héten - tette hozzá Magyar Péter, ez Gulyás Gergely kérése volt a Fidesz nevében.

