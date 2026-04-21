Magyar Péter kérése teljesül: megvan az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontja
"Az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-e 10 órára hívtam össze" - írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán.

Teljesül Magyar Péter kérése azzal, hogy május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.

Az eskütétel napjára szeretnénk egy nagy országos nyilvános gyűlést szervezni a Kossuth térre

- jelezte múlt héten pénteken Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza párt elnöke, Magyarország következő miniszterelnöke.

Szombaton vagy vasárnap legyen a parlamentben a beiktatási ceremónia, ami után lehet megtartani a párt által tervezett ünnepélyt

- tette hozzá. Ezt a javaslatot a frakciók elfogadták. Ha megtörténik a május 9-i hétvégén a miniszterelnök megválasztása, akkor a lehető legrövidebb időn belül megválasztják a minisztereket, még a következő héten - tette hozzá Magyar Péter, ez Gulyás Gergely kérése volt a Fidesz nevében.

