Már Putyint fojtogatja a lappangó válság Oroszországban – jelentett a hírszerzés

A MUST vezetője, Thomas Nilsson közölte, hogy Oroszország rendszerszinten manipulál gazdasági adatokat, hogy megtévessze Ukrajna nyugati szövetségeseit. Az értékelés szerint Moszkva azt a képet próbálja fenntartani, hogy a háborús kiadások és a szankciók ellenére is ellenálló maradt a gazdaság. A svéd álláspont nem egyedi: a német hírszerzés, a BND is hasonló következtetésre jutott, különösen a költségvetési számok megbízhatóságát illetően.

Pedig a hivatalos adatok már önmagukban sem mutatnak jól: az orosz gazdaság az év elején zsugorodott, a GDP január–februárban 1,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilvánosan is magyarázatot kért a kormánytól és a jegybanktól, ami ritka jelzés arra, hogy a gazdasági teljesítmény már politikai szinten is problémává vált. Ez már a második alkalom volt rövid időn belül, hogy az elnök bírálta a gazdaság állapotát.

A svéd hírszerzési becslések szerint ugyanakkor a helyzet ennél jóval súlyosabb: az inflációt hivatalosan 6 százalék alatt tartják, de a svéd értékelés szerint valójában inkább a 15 százalékos irányadó kamatszinthez áll közel.

A költségvetési hiányt szintén alábecsülhetik: a nyugati hírszerzések szerint akár 30 milliárd dollárral is nagyobb lehet a tényleges deficit, pedig már a hivatalos adatok is 62 milliárd dolláros hiányt jelentettek márciusra, ami rekord. Emellett olyan pénzügyi indikátorok is megjelentek, amelyek egy jövőbeli bankválság kockázatát vetítik előre, ami különösen érzékeny pont lehet egy háborús gazdaságban.

A költségvetési nyomás mögött egyre egyértelműbb szerkezeti problémák állnak: a gázbevételek az első negyedévben 45 százalékkal estek vissza a tavalyi várakozásokhoz képest, miközben az egyéb bevételek csak mérsékelten, 7 százalékkal nőttek, még az adóemelések ellenére is.

Ezzel párhuzamosan az állami kiadások 17 százalékkal emelkedtek, elsősorban a háborús finanszírozás miatt.

A svéd hírszerzés szerint az egyensúly csak tartósan 100 dollár feletti olajár mellett lenne fenntartható – ez viszont jelenleg inkább kivétel, mint alapforgatókönyv. Az összkép így egyre inkább arra utal, hogy az orosz gazdaság stabilitása nagyrészt kommunikációs konstrukció, amely mögött gyorsuló romlás húzódik.

Az adatok arra utalnak, hogy egyre jobban érződnek a nyugati szankciók hatásai, az orosz gazdaság már nem tudja kezelni azok romboló hatását, az exportpiacok elvesztése miatt egyre mélyebb a válság.

