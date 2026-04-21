  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Portfolio
Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a piaci nagykereskedelmi árak azonban holnap is változni fognak: a benzin és a dízel esetében is árcsökkenés várható, írja a holtankoljak.

Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe.

2026.04.21-én az alábbi piaci átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 667 Ft/liter
  • Gázolaj: 717 Ft/liter

A védett árakhoz képest a benzin piaci ára jelenleg 72 forinttal magasabb, a gázolaj piaci ára pedig 102 forinttal literenként. Ez a különbség tovább csökkenhet szerdától a fenti árcsökkenés érvényesítését követően. 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

