Megszólalt a Fed leendő elnöke

Kevin Warsh-ot jelölte az amerikai jegybank élére Donald Trump amerikai elnök. Warsh Bizottsági meghallgatása éppen most zajlik, ahol több fontos témában kérdezhetik a Szenátorok a leendő jegybankelnököt. Az iráni háboú közepette kiemelt figyelemmel kísérik a befektetők a meghallgatást.

Ma délután 16 órakor kezdődött Kevin Warsh szenátusi meghallgatása, amelyen Donald Trump elnök jelöltjének kell meggyőznie a Bankbizottság tagjait arról, hogy ő a megfelelő ember a Federal Reserve élére. A tét hatalmas: Jerome Powell mandátuma május 15-én lejár, Warshnak pedig kényes egyensúlyozásra lesz szüksége, hiszen miközben Trump nyíltan kamatvágásokat követel, a jelöltnek a jegybank politikai függetlenségét is védenie kell.

A szenátorok várhatóan a kamatpolitikáról, a Fed mérlegének leépítéséről, Warsh 100 millió dollárt meghaladó személyes vagyonáról, valamint a Powell ellen folyó igazságügyi vizsgálat árnyékában a nomináció sorsáról is kérdezni fognak

. A meghallgatás fontosabb pontjaival folyamatosan frissül a cikkünk.

A meghallhatás fontosabb pontjai:

Warsh elmondja, hogy a kamatcsatorna hatékonyabb, mint a mérlegcsatorna. A mérlegcsatorna csak a gazdagáokat segíti.

Megváltoztatná a jegybanki kommunikációt is. Válaszaiban az előretekintő iránymutatást kritizálja.

A szenátusi meghallgatáson Demokrata szenátorok megkérdezték, hogy miben nem ért egyet Trump gazdaságpolitikájával. Erre a kérdésre nem érkezett érdemi válasz.

További kérdés volt, hogy Donald Trump elvesztette-e a 2022-es amerikai választást. Ezt kifejezetten azzal a céllal kérdezték a Demokraták, hogy teszteljék a leendő jegybankelnököt. Warsh nem ment bele a játékba, nem válaszolt.

Warsh szerint az inflációnak akkorának kell lennie, hogy senki nem beszéljen róla. Tudja, hogy ez egy régimódi megfogalmazás, de szerinte így kell lennie.

A jegybanki függetlenség nem adottság, hanem meg kell érte dolgozni. Azon keresztül, hogy a jegybank teljesíti a mandátumát. Ha ez nem történik meg, nem meglepetés, hogy a politikusok beszélnek a jegybankról.

Sok kérdés érkezik Warsh vagyonával kapcsolatban. A legfontosabb kérdések akörül csoportosulnak, hogy még kinevezése előtt eladja-e azokat az eszközeiket, amelyek nem felelnek meg a jegybanki szabályozásnak. Warsh szerint mindenben eleget fog tenni a szabályozásnak, a Demokrata törvényhozókat viszont nem sikerült meggyőznie.

Warsh megjegyzi, hogy jelenleg a kínálati oldal gyorsan változik, az USA gazdaságának növekedési kilátásai gyorsan nőnek. Ezt a jövőben alaposan meg kell kutatni és ehhez igazítani a monetáris politikát.

A Szenátorok arról kérdezik, hogy Trump 1%-os kamatot követelt és ezzel egyetért-e Kevin Warsh. Warsh lényegében kikerüli a választ a kérdésre. Azt próbálja válaszolni, hogy nem a jegybank feladata az előretekintő iránymutatás és, ha erre a kérdésre válaszolna az annak számítana.

