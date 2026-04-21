Megszólalt a Tisza frakcióvezetője a 2027-es költségvetésről

A parlament alakuló ülését előkészítő második tárgyaláson Magyar Péter már nem vett részt. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője elmondta, hogy igyekeztek nagyvonalúan állni az ellenzék kéréseihez. Mindent elfogadtak, így véglegesedett a bizottsági struktúra. Jövő kedden a konkrét személyi és technikai kérdések tisztázása következik. Emellett módosítani fogják a házszabályt, és új ülésrendet vezetnek be. A jövő évi költségvetés tárgyalása a frakcióvezető szerint a megszokottnál később várható.

Az elmúlt években általában már nyáron elfogadta az Országgyűlés a következő évi költségvetést. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján kritizálta ezt a gyakorlatot, és emlékeztetett rá, hogy az idei évi költségvetés sarokszámait már az év kezdete előtt módosítani kellett.

Gulyás Gergely, a Fidesz képviselője megerősítette a megegyezés tényét. Az ellenzéknek (vagyis a Fidesznek és a Mi Hazánknak) járó tisztségek elosztásáról csütörtökön egyeztetnek a Mi Hazánk Mozgalommal. Gulyás ugyanakkor jelezte, hogy a leendő kormánypárti többség fenntartja a jogot az ellenzéki jelöltek személyének ellenőrzésére, ezért a bizottsági helyek átengedése nem jelent biankó felhatalmazást.

Azt mondta, hogy még nincs végleges döntés a Fideszben arról, hogy kik ülnek be a parlamentbe, de már többen jelezték, hogy nem kívánják folytatni a parlamenti munkát.

A tervek szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívja össze az alakuló ülést. Erre a napra a Tisza Párt nagygyűlést szervez a Kossuth térre. Magyar Péter célja, hogy a hagyományokkal szakítva azonnal megválasszák miniszterelnöknek. Ha ez megtörténik, a május 11-ével kezdődő héten esedékes miniszterjelölti bizottsági meghallgatások után az új kormány napokon belül megalakulhat. A 199 fős új Országgyűlésben a Tisza Pártnak 141, a Fidesz–KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz.

