  • Megjelenítés
Megszólalt a Tisza frakcióvezetője a 2027-es költségvetésről
Gazdaság

Portfolio
Sikerrel zárult a parlamenti pártok keddi egyeztetése, amelyen megállapodás született az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról. A május 9-re tervezett alakuló ülés előtt, a jövő héten már a személyi kérdésekről is döntenek. Ezek közé tartozik a parlamenti alelnökök és a bizottsági vezetők kiválasztása. A leendő kormánypárt több ellenzéki kérésnek is helyt adott, így megnyílt az út a gyors kormányalakítás előtt - jelentette a Telex. Bujdosó Andrea szerint a jövő évi költségvetés várhatóan a megszokottnál később kerül csak napirendre.

A parlament alakuló ülését előkészítő második tárgyaláson Magyar Péter már nem vett részt. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője elmondta, hogy igyekeztek nagyvonalúan állni az ellenzék kéréseihez. Mindent elfogadtak, így véglegesedett a bizottsági struktúra. Jövő kedden a konkrét személyi és technikai kérdések tisztázása következik. Emellett módosítani fogják a házszabályt, és új ülésrendet vezetnek be. A jövő évi költségvetés tárgyalása a frakcióvezető szerint a megszokottnál később várható.

Az elmúlt években általában már nyáron elfogadta az Országgyűlés a következő évi költségvetést. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján kritizálta ezt a gyakorlatot, és emlékeztetett rá, hogy az idei évi költségvetés sarokszámait már az év kezdete előtt módosítani kellett.

Gulyás Gergely, a Fidesz képviselője megerősítette a megegyezés tényét. Az ellenzéknek (vagyis a Fidesznek és a Mi Hazánknak) járó tisztségek elosztásáról csütörtökön egyeztetnek a Mi Hazánk Mozgalommal. Gulyás ugyanakkor jelezte, hogy a leendő kormánypárti többség fenntartja a jogot az ellenzéki jelöltek személyének ellenőrzésére, ezért a bizottsági helyek átengedése nem jelent biankó felhatalmazást.

Azt mondta, hogy még nincs végleges döntés a Fideszben arról, hogy kik ülnek be a parlamentbe, de már többen jelezték, hogy nem kívánják folytatni a parlamenti munkát.

Még több Gazdaság

A tervek szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívja össze az alakuló ülést. Erre a napra a Tisza Párt nagygyűlést szervez a Kossuth térre. Magyar Péter célja, hogy a hagyományokkal szakítva azonnal megválasszák miniszterelnöknek. Ha ez megtörténik, a május 11-ével kezdődő héten esedékes miniszterjelölti bizottsági meghallgatások után az új kormány napokon belül megalakulhat. A 199 fős új Országgyűlésben a Tisza Pártnak 141, a Fidesz–KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility