Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés!

Még idén végrehajtják az ígért nyugdíjemeléseket, emellett a családi pótlékot is megduplázzák, valamint a rászoruló gyermekeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást is bevezetik 2026-ban – jelentette ki a leendő miniszterelnök.

Magyar Péter az RTL híradójának elárulta: a családi pótlék megduplázása, a nyugdíjemelés, illetve az augusztusra időzített, a rászoruló gyermekek után járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás is már idén megvalósul.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit

A leendő miniszterelnök szavai remek hírt jelentenek a nyugdíjasoknak,

különösen a kisnyugdíjasok juttatásai fognak rendkívül nagy mértékben emelkedni.

A Tisza Párt már tavaly szeptemberben meghirdette sok pontból álló nyugdíjprogramját.

Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Elhúzódó válság Finnországban, megingott a finn jóléti modell

MNB-s vagyon: az ügyészség saját kezébe vette a nyomozást

Magyar Péter és Kármán András akkor azt ígérték, hogy pártjuk kormányra kerülése esetén

  • megtartják a 13. havi nyugdíjat (a 14. havi nyugdíj ekkor még pajzán gondolat sem volt, azt először októberben lengette be az építési és közlekedési miniszter),
  • 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás minimális összegét,
  • a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznak, havi 6-12 ezer forint értékben,
  • a 250 ezer forint alatti juttatásban részesülők számára évi 200 ezer forintnyi, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében évi 100 ezer forintnyi Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be (ez talán a legátgondolatlanabbnak érződő része a programnak, feltehetően még finomítani is fogják a részleteit),
  • az időskorúak járadékát megduplázzák (ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek),
  • az otthonápolási díjakat 50%-kal megemelik,
  • ezenkívül 20 ezer új férőhelyet ígértek idősotthonokban, részben piaci, részben uniós és állami finanszírozással.

A beígért intézkedések gigantikus költségvetési hatást vonnak magukkal: a Tisza úgy kalkulált, hogy a tervek megvalósítása együttesen évi 655-795 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek. Ebből 515-570 milliárd forint közti összeg menne közvetlenül a nyugdíjasok pluszjuttatásaira.

Az alábbi számítások a 14. havi nyugdíj bevezetése nélkül értendők.

A Tisza későbbi hivatalos választási programja a fentieken túlmenően több új nyugdíjígéretet is tartalmazott:

  • a párt természetesen vállalta az időközben bevezetett 14. havi nyugdíj megtartását is,
  • vállalták, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását, ami lényegében az inflációkövető nyugdíjemeléssel való szakítást jelenti,
  • valamint megígérték, hogy a Nők 40 tapasztalatai alapján, fokozatosan és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett bevezetik a "Férfiak 40" programot.

A Tisza nem véletlenül tűzte zászlajára a legkisebb nyugdíjból élők jövedelmi/szociális helyzetének rendezését. Az Egyensúly Intézet számításai szerint 800 ezer nyugdíjas havi juttatása a létminimum összegét sem éri el, és ugyanez az adat a Tisza választási programjában is visszaköszön. Ezek a tömegek az utóbbi évtized nyugdíjpolitikájának egyértelmű vesztesei voltak, így minden bizonnyal potenciális szövetségest lát bennük Magyar Péter formációja.

Kapcsolódó cikkünk

Betett a káosz a magyar nyugdíjpénzeknek, de kis szerencsével csinos hozamokat is be lehetett zsebelni

Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility