Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés!

Magyar Péter az RTL híradójának elárulta: a családi pótlék megduplázása, a nyugdíjemelés, illetve az augusztusra időzített, a rászoruló gyermekek után járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás is már idén megvalósul.

A leendő miniszterelnök szavai remek hírt jelentenek a nyugdíjasoknak,

különösen a kisnyugdíjasok juttatásai fognak rendkívül nagy mértékben emelkedni.

A Tisza Párt már tavaly szeptemberben meghirdette sok pontból álló nyugdíjprogramját.

Magyar Péter és Kármán András akkor azt ígérték, hogy pártjuk kormányra kerülése esetén

megtartják a 13. havi nyugdíjat (a 14. havi nyugdíj ekkor még pajzán gondolat sem volt, azt először októberben lengette be az építési és közlekedési miniszter),

120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás minimális összegét,

a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznak, havi 6-12 ezer forint értékben,

a 250 ezer forint alatti juttatásban részesülők számára évi 200 ezer forintnyi, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében évi 100 ezer forintnyi Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnek be (ez talán a legátgondolatlanabbnak érződő része a programnak, feltehetően még finomítani is fogják a részleteit),

az időskorúak járadékát megduplázzák (ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek),

az otthonápolási díjakat 50%-kal megemelik,

ezenkívül 20 ezer új férőhelyet ígértek idősotthonokban, részben piaci, részben uniós és állami finanszírozással.

A beígért intézkedések gigantikus költségvetési hatást vonnak magukkal: a Tisza úgy kalkulált, hogy a tervek megvalósítása együttesen évi 655-795 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek. Ebből 515-570 milliárd forint közti összeg menne közvetlenül a nyugdíjasok pluszjuttatásaira.

Az alábbi számítások a 14. havi nyugdíj bevezetése nélkül értendők.

A Tisza későbbi hivatalos választási programja a fentieken túlmenően több új nyugdíjígéretet is tartalmazott:

a párt természetesen vállalta az időközben bevezetett 14. havi nyugdíj megtartását is,

vállalták, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását, ami lényegében az inflációkövető nyugdíjemeléssel való szakítást jelenti,

valamint megígérték, hogy a Nők 40 tapasztalatai alapján, fokozatosan és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett bevezetik a "Férfiak 40" programot.

A Tisza nem véletlenül tűzte zászlajára a legkisebb nyugdíjból élők jövedelmi/szociális helyzetének rendezését. Az Egyensúly Intézet számításai szerint 800 ezer nyugdíjas havi juttatása a létminimum összegét sem éri el, és ugyanez az adat a Tisza választási programjában is visszaköszön. Ezek a tömegek az utóbbi évtized nyugdíjpolitikájának egyértelmű vesztesei voltak, így minden bizonnyal potenciális szövetségest lát bennük Magyar Péter formációja.

