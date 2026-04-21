MNB-s vagyon: az ügyészség saját kezébe vette a nyomozást

A Legfőbb Ügyészség átvette a rendőrségtől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványai ügyében folytatott nyomozást. A lépés célja az ügyészség szerint, hogy biztosítsák az eljárás szakszerűségét, valamint felgyorsítsák a folyamatot. A nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész keddi határozata alapján vonták ügyészségi hatáskörbe az eljárást - derül ki a közleményből. A lépést azzal indokolták, hogy a nyomozás korábbi, rendőrségi szakaszában az ügyészség kizárólag a törvényességi felügyeletet láthatta el, emiatt nem adhatott utasítást nyomozati cselekmények elvégzésére. A Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást a rendőrségtől.

A legutóbbi beszámoló alapján azonban úgy ítélték meg, hogy az eddigi eredmények tükrében kizárólag ügyészségi nyomozás keretében garantálható az eljárás hatékonysága és időszerűsége.

A Nemzeti Nyomozó Iroda tavaly februárban kezdett nyomozni az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése alapján. Az ÁSZ akkoriban három átfogó jelentést tett közzé a jegybankhoz köthető intézményekről.

Ezekben vizsgálták magának az MNB-nek a működését és a székházfelújítás költségeit.

Szintén ellenőrizték a Neumann János Egyetemért Alapítvány befektetéseit,

valamint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) gazdálkodását.

A legnagyobb figyelmet kapó megállapítások ez utóbbit érintették - emlékeztet a Telex. A jelentés komoly vagyoni hátrányt okozó döntéseket és súlyos hiányosságokat azonosított a több százmilliárdos alapítványi vagyon kezelésében. Kiderült, hogy a különböző, vitatható ingatlanügyek miatt a becslések szerint mintegy 200 milliárd forint tűnt el az MNB alapítványaiból.

A büntetőeljárás eddigi, kifejezetten lassú tempóját a legfőbb ügyész egy februári nyilatkozatában próbálta megmagyarázni. Ezt azzal indokolta, hogy a hatóságoknak hatalmas mennyiségű, mintegy 182 gigabájtnyi lefoglalt digitális adatot kellett feldolgozniuk.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül az Ügyészség keddi lépését. A Facebookon mindezt úgy kommentálta a leendő miniszterelnök, hogy

A legfőbb ügyész megvárta még a Nemzeti Bank kirablói lelépnek a lopott szajréval. Semmit nem tett. Aztán egy év késéssel az ügyészséghez vonta a nyomozást…Eső után köpönyeg.

Emlékezetes, a Nagy Gábor Bálint legfõbb ügyész is rajta van a leendő miniszterelnök azon listáján, akiket lemondásra szólított fel a kormányváltás után, az Orbán-kormány bábjainak nevezte többek között a legfőbb ügyészt is. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője március végén erre a felvetésre úgy reagált, hogy "az ügyészség, mint független alkotmányos szervezet, a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek. A szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást”.

Nagy Gábor Bálint legfõbb ügyész elõterjesztõként felszólal az ügyészség 2024-es tevékenységérõl szóló beszámolójának vitájában az Országgyûlés kormány által kezdeményezett rendkívüli ülésén 2025. december 17-én. Fotó: MTI/Kovács Attila

