Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Egyhuzamban harmadik éve nőtt az öregségi nyugdíjasok száma, 2026 januárjában 2 millió 16 ezer fő részesült ilyen juttatásban, míg a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásokban (pl. rokkantsági ellátásban) részesülők száma 238 ezer főre tehető. Egyéb nyugdíjszerű ellátásokban, pl. hozzátartozói nyugdíjban 167 ezren részesülnek. Látható, hogy az utóbbi bő évtizedben jelentősen szűkült a magyar ellátórendszer szerepvállalása: miközben az öregségi nyugdíjasok száma lényegében stagnált,
a további ellátásokban részesülők száma közel 60%-kal, 960 ezer főről 405 ezer főre esett.
Megfigyelhető, hogy a gazdaságilag előnyösebb helyzetű régiókban (pl. Közép-Magyarország) az ellátottak több mint 85%-a öregségi nyugdíjban részesül, míg a leszakadó vármegyékben (Tolna, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg) a 80%-ot sem éri el az öregségi nyugdíjasok aránya, és 20%-nál nagyobb az egyéb ellátásban, például rokkantsági ellátásban részesülők részaránya.
A rendes és pótlólagos nyugdíjemelések, illetve egy összetételhatás következtében az átlagnyugdíj egy év alatt 7,7%-kal, 242 300 forintról 261 000 forintra nőtt idén januárra, ugyanakkor a nyugdíjasok között igen nagy egyenlőtlenségek figyelhetők meg a juttatás összege szerint.
164 ezer fő kap havi 100 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, további 773 ezer főnek pedig 100-200 ezer forint közti összegre rúg az ellátása.
Mindeközben a legszerencsésebb helyzetű nyugdíjasok (jelenleg kb. 49 ezer fő) 600 ezer forintnál is több havi nyugdíjban részesülnek. Az ő számuk egy év alatt több mint 53 százalékkal ugrott, de az 500-600 ezer forint közti nyugdíjszinten is 35% fölötti létszámbővülést látunk.
Az Egyensúly Intézet úgy számol, hogy 800 ezer magyar nyugdíjasnak a létminimum összegét sem éri el a havi juttatása. Magyar Péter pártja különösen a kisnyugdíjasoknak kedvezne a nyugdíjrendszer átalakításával: 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, differenciált összegű Nyugdíjas SZÉP-kártyát és bérkövető indexálást is ígértek a választási programjukban.
A mögöttünk hagyott évben is folytatódott a nők és a férfiak nyugdíjának fokozatos, de megállíthatatlannak tűnő távolodása: 2025 januárjában 14,7%, idén januárban már 15,2% volt a nők és férfiak nyugdíja közti szakadék, miután
a nők átlagos nyugdíja 245 ezer forintra, a férfiaké 289 ezer forintra emelkedett.
További problémát jelent, hogy a nyugdíjak egyre távolodnak a bérektől: a KSH 13. havi nyugdíjat is figyelembe vevő számítása szerint tavaly 2,3%-kal emelkedett a nyugdíjasok juttatásainak reálértéke, míg a nettó keresetek 4,8%-kal nőttek, azaz a nyugdíjak 2,4%-kal eltávolodtak a bérektől. Ez a jelenség a mögöttünk hagyott években rendszeresen előfordult, például 2015-től 2020-ig minden évben nőtt a nyugdíjak és bérek közti távolság, de 2022-ben és 2024-ben is ugyanezt figyelhettük meg. A KSH más közléseiből az is kiolvasható, hogy 2023-ban még 66,1% volt a mediánnyugdíj és a nettó mediánkereset hányadosa, de 2026-ra 57,8%-ra süllyedt a mediánnyugdíj/mediánbér arány.
Nem meglepő módon a magyar nyugdíjasok nagy többsége nő: 2026. januárban az öregségi nyugdíjasok 64%-át a nők, 36%-át a férfiak adták, azon egyszerű oknál fogva, hogy a férfiaknak jóval rövidebb az élettartamuk. Különösen a legidősebb korcsoportokban látszik ez az egyenlőtlenség: a 90 év feletti nyugdíjasok körében már 75% a nők részaránya. Az is a nők malmára hajtja a vizet, hogy ők a Nők40-nek köszönhetően 65 éves kort megelőzően is nyugdíjba vonulhatnak –
a Tisza Párt egyik választási ígérete az volt, hogy idővel a férfiak számára is visszavezetik az előrehozott nyugdíjazás lehetőségét.
Óriási területi egyenlőtlenségeket is kimutat a KSH friss adatközlése: a legmagasabb átlagnyugdíjat a Budaörsi járásban mérték (312 578 forint), ez a 13. havi nyugdíjjal és a 14. havi nyugdíj első negyedrészével együtt évi 4,14 millió forintos összesített juttatásnak felel meg. A sor végén a Kisteleki, Kiskőrösi, Mórahalmi, Csengeri járások kullognak, ezeken a helyeken 196-199 ezer forint közti átlagnyugdíj adódott, ami évi 2,64 millió forintnál is kevesebb összjuttatást takar.
A hazai nyugdíjasok számához hasonlóan a külföldön élő, magyar nyugdíjban részesülők száma is emelkedett – 50 720 főről 52 358 főre – a mögöttünk hagyott évben. A legtöbb nyugdíjat Németországba folyósítja a Magyar Államkincstár, a második helyen Ausztria szerepel, harmadikként Ukrajna futott be, habár utóbbi országban egy év alatt 7%-kal csökkent a magyar nyugdíjban részesülők száma.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
