Szolidaritási adó: fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Érdemes felidézni, hogy hogyan jutottunk el idáig. Az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetnünk – ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat - emlékeztetett.
A kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket. De mi nem hagytuk magunkat.
Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt!
- értékelte a helyzetet.
A főpolgármester szerint a kincstár mai döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után nagyjából egy hónap lesz arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről.
És azt is remélem, hogy az év végéig meg tudunk állapodni az én főpolgármesteri programomban és a Tisza választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban - tette hozzá.
Múlt héten a főpolgármester a kincstár épülete előtt jelentette be: 37 milliárdot vontak volna le a szolidaritási hozzájárulás második részleteként és ezért azt kérte az Államkincstár elnökétől, hogy ezt ne tegye meg, hiszen azzal veszélyeztetné a város működését. Karácsony felvetette, hogy ha a kincstár ezen veszély ismeretében is beszedi a pénzt, az hivatallal való visszaélésnek is minősülhet. Kiemelte, hogy az elnöknek van jogi lehetősége a levonás elhalasztására, hiszen az Államkincstár 60 napig felfüggesztheti az eljárást.
A mostani bejelentés alapján, ez történt most meg.
Címlapkép: Karácsony Gergely főpolgármester Legyen vége Budapest megsarcolásának is! címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, a Magyar Államkincstár épülete előtt 2026. április 14-én. Forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Két tétel is van, ahol a leváltott Orbán-kormány súlyos veszteséget okozott a költségvetésnek.
Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód
Véget ér egy korszak.
A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott
Kizárták az olcsóbb ajánlatot adott Kész Zrt.-t, amely megtámadta a döntést.
Kiszivárgott: titkos találkozót tartottak, miközben zúgnak a harci dobok Donald Trump hátsó udvarában
Újabb katonai beavatkozásra készül az elnök?
Zelenszkij: április végére készen áll majd a szállításra a Barátság kőolajvezeték
Utána Magyarország is feloldja az uniós hitelkeret blokkolását.
Meghökkentő céldátumot tűzött ki Zelenszkij: visszább akar venni az amerikai függőségből a kulcsfontosságú területen
Az európaiakkal fejlesztenének alternatívát.
A kormányváltással megvalósulhat Magyarország elektromosautó-álma - ezt várja a régió legnagyobb fejlesztője
Ha mind Brüsszellel, mind Kínával jó a kapcsolat, az remek hír a befektetők számára.
Csád több száz katonát küld a káoszba süllyedt szigetország segítségére – Indul az ENSZ missziója
A bűnbandák ellen lépnek fel.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.