Szolidaritási adó: fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól - jelentette be a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

Érdemes felidézni, hogy hogyan jutottunk el idáig. Az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetnünk – ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat - emlékeztetett.

A kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket. De mi nem hagytuk magunkat.

Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt!

- értékelte a helyzetet.

A főpolgármester szerint a kincstár mai döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után nagyjából egy hónap lesz arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről.

És azt is remélem, hogy az év végéig meg tudunk állapodni az én főpolgármesteri programomban és a Tisza választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban - tette hozzá.

Múlt héten a főpolgármester a kincstár épülete előtt jelentette be: 37 milliárdot vontak volna le a szolidaritási hozzájárulás második részleteként és ezért azt kérte az Államkincstár elnökétől, hogy ezt ne tegye meg, hiszen azzal veszélyeztetné a város működését. Karácsony felvetette, hogy ha a kincstár ezen veszély ismeretében is beszedi a pénzt, az hivatallal való visszaélésnek is minősülhet. Kiemelte, hogy az elnöknek van jogi lehetősége a levonás elhalasztására, hiszen az Államkincstár 60 napig felfüggesztheti az eljárást.

A mostani bejelentés alapján, ez történt most meg.

Címlapkép: Karácsony Gergely főpolgármester Legyen vége Budapest megsarcolásának is! címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, a Magyar Államkincstár épülete előtt 2026. április 14-én. Forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán