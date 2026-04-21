Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
Elképesztő híráramlást láthatunk a választás utáni időszakban, és egyre több állami intézmény tesz lépéseket régóta húzódó, kritikus ügyekben. Ma kiderült, hogy az ügyészség átvette a jegybanki vagyont vizsgáló nyomozást a rendőrségtől – elmondásuk szerint így gyorsítanák a folyamatot. Emellett a csádi misszió ügyében is vizsgálódni kezdtek. Mindeközben az államkincstár Karácsony Gergely főpolgármester kérésének megfelelően júniusig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, az Európai Unió Bírósága pedig elkaszálta a gyermekvédelminek mondott törvényt. A Parlamentben eközben megállapodás született a bizottsági helyek elosztásáról, ahol Bujdosó Andrea azt is elmondta, hogy idén később dönthetnek a jövő évi büdzséről az eddig szokásosnál. Gulyás Gergely az egyeztetések után jelezte, hogy a kormány kész teljesíteni Magyar Péter kérését a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. A leendő kormányfő a nap folyamán Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével és Robert Fico szlovák kormányfővel is tárgyalt. Cikkünk folyamatosan frissül a keddi közéleti hírekkel.
Megszólalt a Corvinus a Mol osztalék ügyében

Az egyetemet is érinti, hogy a Mol később fizet osztalékot, hiszen a fenntartója a vállalat 10 százalékos tulajdonosa. A Corvinus ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy az osztalékfizetés időbeli eltolódása nem befolyásolja működését, finanszírozását és stratégiai céljait, mivel több lábon álló finanszírozási struktúrával rendelkezik.

Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?

Tisztul az ég, de új felhők is gyűlnek a vállalati hitelpiac felett: bár a korábbi MNB-programok által is fűtött két számjegyű hiteldinamika a múlté, látszik már egy (most még törékeny) fordulat a piacon, és az EU-források reménybeli megindulása új lendületet ígér a hitelezés számára. Az eddig kormányközelinek számító cégeknél nőhetnek ugyanakkor a hitelkockázatok, márpedig ők jelentős részét adják a hitelpiacnak. Bemutatjuk a magyar vállalati hitelpiac legfontosabb számszerű trendjeit, a várható fejleményekről pedig a bankszakemberek mondják el véleményüket a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján két hét múlva, érdemes regisztrálni.

Vizsgálódik az ügyészség a csádi misszió ügyében

"Megkeresésére tájékoztatom, hogy az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt feljelentés kiegészítést rendelt el, amely eljárás jelenleg is folyamatban van"- írta a 444 kérdéseire a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya a csádi misszióról.

A lap szerint ez azt jelenti, hogy az ügyészség egyelőre nem döntött, hogy nyomozást indít-e, hanem ennek eldöntése érdekében további információkat kezdett gyűjteni, mert a feljelentés nem volt elég részletes. A 444 azután kezdett érdeklődni, hogy forrásaitól arról értesült, hogy az ügyészség pár napos határidővel dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól a misszió kapcsán.

Robert Fico is megszólalt a Magyar Péterrel való telefonbeszélgetésről

A szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy ugyan ő is a szlovák-magyar kapcsolatok erősítésén szeretne dolgozni,

a beszélgetésből azonban egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péter számára a szlovák–magyar kapcsolatokban a Beneš-dekrétumok jelentik és fogják jelenteni a prioritást, amely kérdésben alapvetően eltérő álláspontot képviselünk.

Ez megnehezíti a közös munkát.

Fico arról is írt, hogy gratulált Magyar Péternek, és meghívta hivatalos látogatásra Szlovákiába. Emellett szeretné megismerni a jövendőbeli kormány álláspontját azzal a perrel kapcsolatban, amit az előző kabinet és a szlovák kormány együtt indított az EU ellen. (Ebben azt a döntést támadják, amely szerint minden tagállamnak le kell válnia az orosz vezetékes gázról és kőolajról 2027-ig.) A szlovák kormányfő továbbra is együttműködne Magyarországgal az energetikai biztonsággal kapcsolatban.

Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján megkérdezték tőle, hogy ebben az ügyben milyen álláspontot képviselne; általánosságban azt mondta, hogy a Tisza-kormány szakítani szeretne a korábbi magyar politikával, és nem szeretne pereskedni az unióval.

Magyar Péter az RMDSZ elnökével: a levélszavazás szabálytalanságait ki kell vizsgálni

Magyar Péter tárgyalt Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Azt írta, hogy egyetértettek abban, hogy a múltat a hátuk mögött hagyva együtt dolgoznak majd az erdélyi magyarságért.

Emellett azonban arról is megállapodtak, hogy

  • ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat,
  • a jövőre nézve felül kell vizsgálni a szavazás szabályait, megelőzendő az esetleges választási csalásokat.
  • A leendő kormányfő kérte Kelemen hunor közbenjárását Fejes Rudolf Anzelm premontrei pát kitelepítése ellen.
  • Magyar Péter kijelentette, hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják.

Az egyeztetéseket a továbbiakban is folytatni tervezik, a Tisza-kormány megalakulása után is.

Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala.
Besokallt Brüsszel, Magyarországot is eléri a korrupcióellenes keménykedés: eltitkolt vagyonok és cégek kerültek a célkeresztbe

Az Európai Unió most egyetlen, közös nyelvre fordítja le a korrupciót: egységes definíciókat és minimumszankciókat húz rá, hogy ne lehessen a határok között eltűnni a joghézagokban. A cél nemcsak a büntetés szigorítása, hanem az egész rendszer áthangolása – a megelőzéstől a nyomozáson át a felelősségre vonásig –, hogy a visszaélés minden formája drágább és kockázatosabb legyen. A szabályozást Magyarországnak is kötelező alkalmaznia mostantól.

Gulyás Gergely: Orbán Viktor további szerepvállalása elengedhetetlen

Megállapodott a parlamenti bizottsági helyek elosztásáról az alakuló Országgyűlés új kormánytöbbsége és az ellenzék – nyilatkozta be Gulyás Gergely leköszönő miniszter. A megegyezés értelmében hat bizottságot vezethetnek az ellenzéki pártok. A fideszes politikus emellett beszélt a választási vereség után várható teljes tisztújításról és arról, hogy Orbán Viktornak szerinte elengedhetetlen szerepe van a fideszes szavazói tábor megtartásában. Jelezte azt is: a távozó kabinet nyitott arra, hogy teljesítse a Tisza Párt elnökének kérését a veszélyhelyzet meghosszabbításáról.

Barátság vezeték: megindult a műszaki teszt, már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra

Ukrajna kedden megkezdi a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték műszaki tesztjeit. Ez a lépés megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása előtt is, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök február óta vétóval fenyeget. A Kreml közben azt hangsúlyozza, hogy orosz részről semmilyen technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának – számolt be a Reuters és a Bloomberg.

Új nevek szivárogtak ki

Miután Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első néhány miniszterét, megjelentek a sajtóban az első államtitkári pozíciókra esélyes nevek. A Népszava és a Magyar Hang például az egészségügyi minisztérium lehetséges szakembereiről írt.

Ezek szerint:

  • A népegészségügy szakmai irányítására Vokó Zoltán neve merült fel. Vokó Zoltán orvos, epidemiológus, a hazai népegészségügy és egészségpolitika egyik meghatározó szakértője, főként alkalmazott népegészségügyi kutatásokkal foglalkozik. A Semmelweis Egyetemen az Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár.
  • Az ellátórendszer működtetéséért felelős szerepkörére információink szerint Nemes Balázs Áron sebész, elismert transzplantációs szakember, egyetemi tanszékvezető docens a jelölt.
  • Közigazgatási államtitkárként már Kovácsy Zsombor egészségügyi-szakjogász neve forog, mint befutó.
  • A Magyar Hang azt írja, hogy Gilly Gyula is befutó még államtitkári posztra. Gilly jó ideje tagja a kormányzati felkészülésért felelős szakmai csoportnak, és főként a rendszerszintű átalakítások, az ágazatirányítás, valamint az integrált ellátás területén számítottak a szakértelmére.
  • A tárcán belül önálló államtitkárságot kaphat az ellátórendszer működtetése, az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint hivatal megmaradhat. Az irányítására Tótth Árpádot hívnák haza Norvégiából. 
  • A tervek szerint egy erős „ÁNTSZ-t” hoznának létre, élén egy erős jogosítványokkal felruházott tiszti főorvossal. A posztra jelenleg Oroszi Beatrix a legesélyesebb.
  • A gyógyszerhatósági feladatoknak önálló hivatala lenne, élére Pálffyné Poór Rita gyógyszerész a jelölt.
  • A NEAK főigazgatója Kaló Zoltán lehet a hírek szerint.
  • A Népszava információi szerint az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára két szakember – Túri Péter és Kádár Balázs – is esélyes.
Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Egy év alatt 16 ezer fővel növekedett az öregségi nyugdíjban részesülők száma, az átlagos nyugdíj összege pedig 7,7%-kal, közel 261 ezer forintra emelkedett, de a saját jogú nyugdíjasok közül 937 ezer főnek nem éri el a havi juttatása a 200 ezer forintos küszöböt – olvasható ki a KSH Helyzetkép idei nyugdíjkiadványából. A nyugdíjasok többsége nő, különösen a legidősebb korcsoportokban látható drasztikus eltolódás a nők javára, eközben a nők nyugdíja folyamatosan távolodik a férfiakétól, mostanra a 15%-ot is meghaladja a nemek közti szakadék. Magyarország területi egyenlőtlenségei is erősen kiütköznek a nyugdíjadatokban: a legjómódúbb (Budaörsi) járásban már 312 ezer forint fölött jár az átlagnyugdíj, míg a sereghajtó (Kisteleki) járásban alig éri el a 196 ezer forintot. Mutatjuk, milyen kiinduló helyzetben veszi át a nyugdíjas társadalom ügyeit Magyar Péter – aki rögtön bőkezű pénzosztást helyezett kilátásba az időseknek.

Magyar Péter kemény feltételeket szabott Robert Ficónak

Telefonon egyeztetett Magyar Péter a Szlovákiát vezető Robert Ficóval. Magyarország következő miniszterelnöke két feltételt támasztott a szakpolitikai egyeztetések folytatása előtt.

  • Egyrészt garanciát kért arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt hatályon kívül helyezzék,
  • másrészt azt kérte, rögzítsék, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársak földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

Magyar Péter csak ezek teljesülése után tudja elképzelni a magyar–szlovák kapcsolatok erősítését, és amennyiben teljesülnek, arra is vállalást tett, hogy a kormánya a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni.

Fico az Európai Tanácsban több alkalommal Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel párhuzamosan lengette be a vétó lehetőségét, ám ő rendre kompromisszumképesebbnek mutatkozott a politikailag vitatott ügyekben.

Magyar szerint egyelőre abban egyeztek meg, hogy személyesen folytatják az egyeztetéseket az EU következő csúcstalálkozóján, ami júniusban lesz esedékes.

Megszólalt a Tisza frakcióvezetője a 2027-es költségvetésről

Sikerrel zárult a parlamenti pártok keddi egyeztetése, amelyen megállapodás született az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról. A május 9-re tervezett alakuló ülés előtt, a jövő héten már a személyi kérdésekről is döntenek. Ezek közé tartozik a parlamenti alelnökök és a bizottsági vezetők kiválasztása. A leendő kormánypárt több ellenzéki kérésnek is helyt adott, így megnyílt az út a gyors kormányalakítás előtt - jelentette a Telex. Bujdosó Andrea szerint a jövő évi költségvetés várhatóan a megszokottnál később kerül csak napirendre.

Itt van Magyar Péter keddi programja, tárgyalások sorozata jön

Magyar Péter videójában elárulta, hogy a mai napon több kormányfővel és iskolaigazgatóval is tárgyalni fog, miközben egyeztet a kormányalakításról is. Emellett Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének is üzent a levélszavazatok kapcsán.

Gulyás Gergely és Bujdosó Andrea a Parlamentben: folytatódnak a tárgyalások az alakuló ülésről

Kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások – tudósított az MTI.

21 Kutatóközpont: átrajzolták a választási térképet a vidéki szavazók, meglepően sikeres volt a szavazatvásárlások visszaszorítása

A 21 Kutatóközpont kiértékelte a 2025–2026-os választásokra készített mandátumkalkulátorának pontosságát. A modell meglehetősen pontosan jelezte előre a végeredményt, a becsült 136 helyett a Tisza Párt végül 141, míg a Fidesz az előrejelzett 57 helyett 52 mandátumot szerzett. A Mi Hazánk esetében a program hajszálpontosan eltalálta a hat megszerzett képviselői helyet. A kisebb eltéréseket az esélyek kampányhajrában történő kiegyenlítődése, a vártnál alacsonyabb nemzetiségi részvétel, valamint a szavazatvásárlások sikeres visszaszorítása magyarázza - írta meg a 21 Kutatóközpont. Az elemzésből az is kiderült, hogy a kritikákkal szemben valójában nem túl-, hanem alulbecsülték a Tisza vezetését.

Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés!

Még idén végrehajtják az ígért nyugdíjemeléseket, emellett a családi pótlékot is megduplázzák, valamint a rászoruló gyermekeknek járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást is bevezetik 2026-ban – jelentette ki a leendő miniszterelnök.

Kimondta az uniós bíróság a végső ítéletet: súlyos vereséget szenvedett az Orbán-kormány a legvitatottabb törvény ügyében

Újabb pert veszített el Luxemburgban az április 12-én megbukott, Orbán Viktor vezette magyar kormány. Az Európai Unió Bírósága elkaszálta a gyermekvédelminek nevezett törvényt kedden. Az ítélet szerint a jogszabály a kiskorúak védelmére hivatkozva valójában indokolatlanul korlátozza az LMBTI-emberek hétköznapi életének megjelenítését, és ellentétes az Európai Unió alapvető jogaival és értékeivel. A döntés nemcsak politikai kudarc az éppen leköszönő Orbán-kormánynak, hanem azért is különösen érzékeny, mert a vitatott szabályozás hozzájárult ahhoz is, hogy Magyarország továbbra sem fér hozzá bizonyos uniós forrásokhoz.

MNB-s vagyon: az ügyészség saját kezébe vette a nyomozást

A Legfőbb Ügyészség átvette a rendőrségtől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványai ügyében folytatott nyomozást. A lépés célja az ügyészség szerint, hogy biztosítsák az eljárás szakszerűségét, valamint felgyorsítsák a folyamatot. A nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Egyre többet tudunk meg arról, hogy a Tisza Párt hogyan képzeli el a kormányzást:

tegnap Magyar Péter bejelentette az első 7 minisztert a tervezett 16-ból.

Így már hivatalos, hogy Orbán Anita, Kapitány István, Kármán András, Bóna Szabolcs, Gajdos László, Ruszin-Szendi Romulusz és Hegedűs Zsolt tárcavezetők lesznek. A leendő minisztereket alábbi cikkünkben mutattuk be:

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter megnevezett 7 minisztert - Minden, amit tudni kell róluk

Magyar Péter emellett elmondta azt is, hogy a korábban lemondásra felszólított tisztségviselőknek május 31-ig ad időt a távozásra. Ha ez nem történik meg, akkor utána jog eszközökkel fognak fellépni az eltávolításuk érdekében.

Emellett tegnap az is hivatalossá vált, hogy Forsthoffer Ágnes, a Tisza alelnöke váltja majd Kövér Lászlót a házelnöki poszton és a frakció vezetője Bujdosó Andrea fővárosi képviselő lesz.

Szolidaritási adó: fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól - jelentette be a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

