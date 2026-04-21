Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás

A szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy ugyan ő is a szlovák-magyar kapcsolatok erősítésén szeretne dolgozni,

a beszélgetésből azonban egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péter számára a szlovák–magyar kapcsolatokban a Beneš-dekrétumok jelentik és fogják jelenteni a prioritást, amely kérdésben alapvetően eltérő álláspontot képviselünk.

Ez megnehezíti a közös munkát.

Fico arról is írt, hogy gratulált Magyar Péternek, és meghívta hivatalos látogatásra Szlovákiába. Emellett szeretné megismerni a jövendőbeli kormány álláspontját azzal a perrel kapcsolatban, amit az előző kabinet és a szlovák kormány együtt indított az EU ellen. (Ebben azt a döntést támadják, amely szerint minden tagállamnak le kell válnia az orosz vezetékes gázról és kőolajról 2027-ig.) A szlovák kormányfő továbbra is együttműködne Magyarországgal az energetikai biztonsággal kapcsolatban.

Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján megkérdezték tőle, hogy ebben az ügyben milyen álláspontot képviselne; általánosságban azt mondta, hogy a Tisza-kormány szakítani szeretne a korábbi magyar politikával, és nem szeretne pereskedni az unióval.