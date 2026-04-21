Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Egyre többet tudunk meg arról, hogy a Tisza Párt hogyan képzeli el a kormányzást:

tegnap Magyar Péter bejelentette az első 7 minisztert a tervezett 16-ból.

Így már hivatalos, hogy Orbán Anita, Kapitány István, Kármán András, Bóna Szabolcs, Gajdos László, Ruszin-Szendi Romulusz és Hegedűs Zsolt tárcavezetők lesznek. A leendő minisztereket alábbi cikkünkben mutattuk be:

Magyar Péter emellett elmondta azt is, hogy a korábban lemondásra felszólított tisztségviselőknek május 31-ig ad időt a távozásra. Ha ez nem történik meg, akkor utána jog eszközökkel fognak fellépni az eltávolításuk érdekében.

Emellett tegnap az is hivatalossá vált, hogy Forsthoffer Ágnes, a Tisza alelnöke váltja majd Kövér Lászlót a házelnöki poszton és a frakció vezetője Bujdosó Andrea fővárosi képviselő lesz.

Címlapkép forrása: EU