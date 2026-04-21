Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Elképesztő híráramlást láthatunk a választás utáni időszakban, tegnap például megismerhettük a leendő kormány hét miniszterének nevét. Közben egyre több állami intézmény tesz lépéseket régóta húzódó, kritikus ügyekben. Ma kiderült, hogy az ügyészség átvette a jegybanki vagyont vizsgáló nyomozást a rendőrségtől – elmondásuk szerint így gyorsítanák a folyamatot. Mindeközben az államkincstár Karácsony Gergely főpolgármester kérésének megfelelően júniusig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, az Európai Unió Bírósága pedig elkaszálta a gyermekvédelminek mondott törvényt. Cikkünk folyamatosan frissül a keddi közéleti hírekkel.
Kimondta az uniós bíróság a végső ítéletet: súlyos vereséget szenvedett az Orbán-kormány a legvitatottabb törvény ügyében

Újabb pert veszített el Luxemburgban az április 12-én megbukott, Orbán Viktor vezette magyar kormány. Az Európai Unió Bírósága elkaszálta a gyermekvédelminek nevezett törvényt kedden. Az ítélet szerint a jogszabály a kiskorúak védelmére hivatkozva valójában indokolatlanul korlátozza az LMBTI-emberek hétköznapi életének megjelenítését, és ellentétes az Európai Unió alapvető jogaival és értékeivel. A döntés nemcsak politikai kudarc az éppen leköszönő Orbán-kormánynak, hanem azért is különösen érzékeny, mert a vitatott szabályozás hozzájárult ahhoz is, hogy Magyarország továbbra sem fér hozzá bizonyos uniós forrásokhoz.

MNB-s vagyon: az ügyészség saját kezébe vette a nyomozást

A Legfőbb Ügyészség átvette a rendőrségtől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványai ügyében folytatott nyomozást. A lépés célja az ügyészség szerint, hogy biztosítsák az eljárás szakszerűségét, valamint felgyorsítsák a folyamatot. A nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

Egyre többet tudunk meg arról, hogy a Tisza Párt hogyan képzeli el a kormányzást:

tegnap Magyar Péter bejelentette az első 7 minisztert a tervezett 16-ból.

Így már hivatalos, hogy Orbán Anita, Kapitány István, Kármán András, Bóna Szabolcs, Gajdos László, Ruszin-Szendi Romulusz és Hegedűs Zsolt tárcavezetők lesznek. A leendő minisztereket alábbi cikkünkben mutattuk be:

Magyar Péter megnevezett 7 minisztert - Minden, amit tudni kell róluk

Magyar Péter emellett elmondta azt is, hogy a korábban lemondásra felszólított tisztségviselőknek május 31-ig ad időt a távozásra. Ha ez nem történik meg, akkor utána jog eszközökkel fognak fellépni az eltávolításuk érdekében.

Emellett tegnap az is hivatalossá vált, hogy Forsthoffer Ágnes, a Tisza alelnöke váltja majd Kövér Lászlót a házelnöki poszton és a frakció vezetője Bujdosó Andrea fővárosi képviselő lesz.

Szolidaritási adó: fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól - jelentette be a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

