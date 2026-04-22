Barátság vezeték: holnap érkezhet az első olajszállítmány Magyarországra!

A Mol tájékoztatása szerint Ukrajna megkezdte a kőolaj fogadását Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren. A JSC Ukrtransnafta értesítése alapján a szállítás a mai napon délben indult újra, a Mol várakozásai szerint az első kőolaj-szállítmányok legkésőbb holnap megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

A Mol tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a JSC Ukrtransnafta értsítette a vállalatot arról, hogy a mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren.

A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni

első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába.

