Barátság vezeték: holnap érkezhet az első olajszállítmány Magyarországra!
A Mol tájékoztatása szerint Ukrajna megkezdte a kőolaj fogadását Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren. A JSC Ukrtransnafta értesítése alapján a szállítás a mai napon délben indult újra, a Mol várakozásai szerint az első kőolaj-szállítmányok legkésőbb holnap megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

A Mol tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy a JSC Ukrtransnafta értsítette a vállalatot arról, hogy a mai napon délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a Barátság-vezetékrendszeren.

A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakasznak újraindítása utáni

első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
