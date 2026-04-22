Bejelentették: sosem látott tengeri flotta száll tengerre hónapokon belül

A flotta tíz darab, egyenként 210 ezer tonna hordképességű Newcastlemax ömlesztettáru-szállító hajóból áll, amelyeket a Csingtao Pejhaj hajógyárban építenek. Ezekhez csatlakozik egy 1400 sztenderd konténer (TEU - Twenty-foot Equivalent Unit) kapacitású konténerhajó is, amely a China Merchants Industry vejhaji üzemében készül.
A kettős üzemanyag-felhasználású hajók ammóniával és gázolajjal egyaránt képesek működni.
Alexander Saverys vezérigazgató a szingapúri Maritime Week konferencián elmondta, hogy a vállalat tavaly beszerzési megállapodást kötött a Csilin tartománybeli CEEC Hydrogen Energy vállalattal zöld ammónia vásárlására. Emellett kisebbségi részesedést szereztek a Csiangszu Andefu Energy Technology társaságban is. Utóbbi partnerség célja egy átfogó ammónia-ellátási lánc kiépítése Kínában.
A beruházás magában foglalja a termelési helyszíntől a hajókig tartó logisztikai kapcsolat megteremtését. Ez a gyakorlatban a közúti és vasúti szállítást, a tárolást, valamint a bunkerhajós üzemanyag-ellátást is jelenti.
Saverys rámutatott, hogy jelenleg Kína az egyetlen ország, ahol a zöld ammónia elérhető, de jövőre India is jelentősen növelheti a termelését. Mivel a megújuló energia költségei mindkét országban gyorsan csökkennek, ez folyamatosan javítja az ammóniaalapú hajóüzemanyag piaci versenyképességét.
A vezérigazgató kiemelte, hogy a gázolaj árának emelkedése miatt az ammónia használata már most olcsóbb megoldást jelent a hagyományos üzemanyagoknál. Hozzátette, hogy az iráni háború nyomán előtérbe kerülő energiabiztonsági szempontok hosszú távon tovább gyorsíthatják a zöld átállást a tengerhajózásban.
Forrás: Reuters
