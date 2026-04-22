Ez aztán a fordulat: Magyar Péterék belenyúlnak az Orbán-kormány eurómilliárdos védelmi tervébe
Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja azt a magyar védelmi tervet, amelyet még Orbán Viktor hivatali ideje alatt nyújtottak be- értesült az Euronews. Ezt a projektet az Európai Bizottság kedvezményes hitelprogramján, a SAFE-en keresztül finanszíroznák. Az új kormány korrupciós kockázatokra hivatkozik, a Bizottság pedig nyitott a terv újraértékelésére.

A SAFE-program keretében az Európai Unió 150 milliárd eurót oszt szét 19 tagállam között - emlékeztet a csatorna. Ennek célja, hogy megerősítse a blokk védelmi iparát és katonai felkészültségét az orosz fenyegetéssel szemben. Magyarország tavaly decemberben nyújtotta be 16,2 milliárd eurós tervét, amelyben védelmi és kettős célú projekteket részletezett. Mivel a Bizottság eddig nem hagyta jóvá a beadványt,

Magyar Péter csapata most felülvizsgálja a dokumentumot, és módosításokat javasolhat.

"Kritikusan felülvizsgáljuk a leköszönő kormány által benyújtott listát. Döntéseinket a valós szükségletek, valamint a korrupciós kockázatok felmérése alapján hozzuk meg" – nyilatkozta az Euronewsnak név nélkül egy Tisza Párthoz közel álló forrás. A korrupciós aggályok az Orbán-kormányhoz köthető hazai ipari érdekeltségekkel kapcsolatosak.

A Bizottság márciusban jóváhagyta a cseh és a francia SAFE-tervet, így a magyar beadvány maradt az egyetlen függőben lévő ügy. Az Orbán-kormány diplomatái szerint a késlekedés politikai motivációjú volt, hiszen Budapest minden szükséges feltételt teljesített. "A Bizottság február elején döntött úgy, hogy a választások előtt nem hagyja jóvá a magyar tervet. Azután teljes csend állt be: sem visszajelzés, sem kérdés, sem indoklás nem érkezett" – mondta egy magas rangú magyar tisztviselő az Euronewsnak. A Bizottság határozottan cáfolta a politikai blokád vádját, és közölte, hogy módosításokat kértek Magyarországtól.

A hétvégén egy bizottsági küldöttség utazott Budapestre Björn Seibertnek, Ursula von der Leyen kabinetfőnökének vezetésével. A cél egy előzetes, informális egyeztetés volt Magyar Péter csapatával, annak ellenére, hogy a Tisza Párt tisztségviselői hivatalosan még nem vették át a kormányzati hatalmat. A megbeszéléseken a SAFE-terv mellett szóba kerültek a befagyasztott magyar uniós források is. Ezek értéke 17 milliárd eurót tesz ki a jelenlegi költségvetési ciklusban hazánk számára rendelkezésre álló 27 milliárd euróból.

Magyarország 10 milliárd eurónyi, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) származó forrást veszíthet el, ha augusztus végéig nem születik megállapodás. A befagyasztott uniós pénzek felszabadítása Magyar Péter választási kampányának központi ígérete volt. Ezeket az összegeket Brüsszel a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt tartotta vissza az Orbán-kormány idején.

