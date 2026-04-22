Ez vezetett Orbán Viktor bukásához – megszólalt a szélkakas milliárdosokról az amerikai professzor

McGinnis kiindulópontja, hogy a társadalom legfelső 0,1 százalékát alkotó réteg nem képez ideológiailag egységes tömböt. Épp ellenkezőleg: a szupergazdagok nézetei sokkal sokszínűbbek, mint más véleményformáló eliteké, például az újságíróké, az egyetemi oktatóké vagy a szórakoztatóipar szereplőiét. Példaként említi, hogy míg Elon Musk 2024-ben Donald Trumpot támogatta, addig Bill Gates több tízmillió dollárt adományozott Kamala Harris kampányára. Egy 2004-es Pew-felmérésre hivatkozva a professzor rámutat:
az amerikai újságírók között ötször annyian vallják magukat baloldalinak, mint jobboldalinak. Az akadémiai szférában és a szórakoztatóiparban pedig a konzervatívok még ennél is elenyészőbb kisebbséget alkotnak.
A professzor szerint ezt a jelenséget az anyagi függetlenség magyarázza, mivel az egyetemi oktatók karrierje a szakmai elbírálástól és a kollégák véleményétől függ, ami óhatatlanul is konformizmushoz vezet. A gazdagok felett ezzel szemben nincs semmiféle ideológiai kontroll.
Ők nyugodtan megengedhetik maguknak, hogy szembemenjenek a többségi véleménnyel
– állítja McGinnis, aki történelmi példákkal is alátámasztja az érvelését. Rámutat, hogy az Egyesült Államokban a rabszolgaság eltörlését nagyrészt tehetős kereskedők, például a Lewis testvérek és Arthur Tappan finanszírozták. Tették mindezt egy olyan korban, amikor az abolicionizmus még rendkívül népszerűtlen irányzatnak számított. Később a női választójogért folytatott küzdelem élére is felső osztálybeli nők álltak. A polgárjogi mozgalom idején pedig Julius Rosenwald üzletember dollárszázmilliókat fordított az afroamerikai gyermekek oktatására.
A szerző cáfolja azt a közkeletű feltételezést is, miszerint a szupergazdagok a vagyonuk védelme érdekében szükségszerűen jobboldali nézeteket vallanának.
Meglátása szerint egy bizonyos vagyonszint felett a pénz már háttérbe szorul a világnézethez képest.
Ez a világnézet pedig nagyban függ attól, hogy az adott milliárdos miből szerezte a vagyonát. A technológiai szektor vállalkozóinak egészen más a perspektívája, mint a nyersanyag-kitermelésben érdekelt iparmágnásoknak. Ugyanígy a kriptovalutákkal vagy a mesterséges intelligenciával foglalkozó innovátorok is másként gondolkodnak, mint a hagyományos internetes cégek alapítói.
McGinnis emellett túlzottnak tartja az oligarchizálódás veszélyét is – legalábbis az amerikai keretek között. Kiemeli, hogy a Forbes 400-as listáján szereplők közel 60 százaléka tizenkét évvel korábban még egyáltalán nem volt a rangsorban. Továbbá a leggazdagabb 1 százalékhoz tartozók unokáinak 90 százaléka idővel kiesik ebből az elit kategóriából.
Donald Trump kapcsán McGinnis hangsúlyozza: a politikust nem a vagyona, hanem sokkal inkább a szórakoztatóiparban szerzett hírneve juttatta hatalomra, elsősorban a The Apprentice (A gyakornok) című televíziós műsornak köszönhetően.
Ugyanakkor a vagyoni egyenlőtlenségek kérdését vizsgálva a professzor nem vitatja Thomas Piketty és Gabriel Zucman közgazdászok munkásságát.
Viszont felhívja a figyelmet egy fontos szempontra: a technológiai fejlődés révén a mai középosztály mindennapi életminősége sokkal közelebb áll a szupergazdagokéhoz, mint kétszáz évvel ezelőtt. Szerinte a társadalmi egyenlőtlenségről alkotott képünk egy olyan letűnt korszakban gyökerezik, amikor a különbségeket még kizárólag a földbirtokok méretében és a felhalmozott fizikai javakban mérték.
A francia milliárdos, Vincent Bolloré médiabefolyásáról szólva a professzor a demokráciába vetett bizalmát hangsúlyozza. Meglátása szerint ha egyes eszmék károsak, a demokratikus rendszer idővel úgyis kiveti magából őket.
Példaként Orbán Viktor bukását hozza fel: érvelése szerint a klientúrára épülő gazdaság stagnáláshoz vezetett, a demokrácia pedig végül helytállt.
McGinnis konklúziója szerint a gazdagok és az értelmiségi elit közötti feszültség egyfajta ellensúlyként funkcionál, amely Montesquieu hatalommegosztási elvének szellemében működik. Ez az ideológiai összecsapás pedig végső soron az egész társadalom javát szolgálja.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
