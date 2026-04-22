Felcsuti Zsolttal tárgyalt Kapitány István
Gazdaság

Kapitány István friss közösségimédia-bejegyzésében arról számolt be, hogy Budapesten tárgyalt a magyar gazdaság helyzetéről és növekedési lehetőségeiről Felcsuti Zsolttal, a hazai üzleti élet egyik meghatározó szereplőjével.

A Facebook-bejegyzés tanúsága szerint a két szakember makrogazdasági témákat érintett:

Bár a bejegyzés konkrét megállapodásokat vagy részletes gazdasági akcióterveket nem említ, a találkozó ténye önmagában is beszédes. Kapitány István az egyeztetéssel azt mutathatja, hogy a

hazai gazdaságfejlesztési stratégiák megalkotásához kiemelten fontosnak tartja a magyar ipar és nagytőke meghatározó képviselőivel való párbeszédet.

Kicsoda Felcsuti Zsolt?

Felcsuti Zsolt a magyar üzleti élet egyik legbefolyásosabb, bár a szélesebb nyilvánosság előtt ritkábban mutatkozó alakja. Objektív gazdasági adatok és a hazai üzleti rangsorok alapján az alábbiakat érdemes tudni róla:

  • Vállalatbirodalom és ipari háttér: Ő az MPF Holding többségi tulajdonosa és vezetője. A cégcsoport egy édesapja által alapított hazai vállalkozásból indult, amelyet a 90-es évektől átvéve a régió egyik legnagyobb ipari befektetési csoportjává fejlesztett. Különlegessége és ereje abban rejlik, hogy a holding bevételeinek túlnyomó része – mintegy 99 százaléka – exportból származik, ami komoly nemzetközi beágyazottságot és versenyképességet jelent.

  • Szakmai képviselet: A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGyOSZ) társelnöke, így közvetlen és hivatalos ráhatása is van a hazai iparpolitikai érdekérvényesítésre, a nagyvállalatok álláspontjának képviseletére.

  • Vagyoni helyzet: A gazdasági magazinok (például a Forbes) listáin rendszerint a legszűkebb hazai élmezőnyben szerepel. Vagyonát stabilan milliárd dolláros (400-500 milliárd forintot meghaladó) nagyságrendűre becsülik, a családja érdekeltségébe tartozó vállalatcsoport pedig az ország legértékesebb családi vállalkozásai közé tartozik.

Címlapkép forrása: Kapitány István Facebookjáról

