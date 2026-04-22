Itt a legfrissebb Medián-felmérés - Szétnyílt az olló a Tisza és a Fidesz között

Egy friss Medián-felmérés alapján tovább nőtt a Tisza Párt támogatottsága, miközben a Fideszé érezhetően visszaesett. A kutatás szerint, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, a különbség már nem egyszerű győzelem lenne, hanem kifejezetten nagyarányú.
A teljes szavazókorú népesség körében a Tisza Párt támogatottsága elérte az 56 százalékot. Azok között, akik biztosan pártot tudnak választani, ez az arány még magasabb, 66 százalék.
Ezzel szemben a Fidesz támogatottsága jelentősen csökkent. A teljes népességben már csak 21 százalék szavazna a Fideszre, a biztos szavazók között 25 százalék.
A kisebb pártok támogatottsága érdemben nem változott a legutóbbi választáshoz képest, vagyis a fő mozgás a két nagy szereplő között zajlik. A Medián adatai alapján a politikai térkép jelenleg erősen kétpólusúvá vált, ahol az egyik oldal látványosan erősödik, a másik pedig veszít a korábbi bázisából.
Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images
Új front nyílik az AI háborúban, a Google nekimegy az Nvidiának
Felgyorsul az AI verseny.
Megszólalt a MÁSZ: így lehet elkerülni a magyarországi üzemanyagárak elszabadulását
Az ellátásbiztonság is kockázat.
Itt az 1500 kilométer hatótávú akkumulátor!
Ráadásul néhány perc alatt feltölthető.
Kiderült, mi okozta a tüzet az iváncsai akkumulátorgyárban
Vizsgálat indult, a termelés folytatódik.
Óriási adócsökkentést jelentett be Kapitány István! Több pénz marad az embereknél
Pontos számokat közölt.
Egymás után jönnek a bejelentések: brutális áremelési hullámot indít el a háború
A fogyasztási cikkektől kezdve a repülőjegyekig.
Csőd szélén egy amerikai légitársaság– Trumpék már mentőcsomagon dolgoznak
14 ezer munkahely a tét.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!