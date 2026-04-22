Itt a legfrissebb Medián-felmérés - Szétnyílt az olló a Tisza és a Fidesz között
Egy új Medián-kutatás szerint jelentősen nőtt a Tisza Párt előnye a választások óta, a teljes szavazókorú népesség körében a Tisza Párt támogatottsága elérte az 56 százalékot, írja a hvg.hu.

Egy friss Medián-felmérés alapján tovább nőtt a Tisza Párt támogatottsága, miközben a Fideszé érezhetően visszaesett. A kutatás szerint, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, a különbség már nem egyszerű győzelem lenne, hanem kifejezetten nagyarányú.

A teljes szavazókorú népesség körében a Tisza Párt támogatottsága elérte az 56 százalékot. Azok között, akik biztosan pártot tudnak választani, ez az arány még magasabb, 66 százalék.

Ezzel szemben a Fidesz támogatottsága jelentősen csökkent. A teljes népességben már csak 21 százalék szavazna a Fideszre, a biztos szavazók között 25 százalék.

A kisebb pártok támogatottsága érdemben nem változott a legutóbbi választáshoz képest, vagyis a fő mozgás a két nagy szereplő között zajlik. A Medián adatai alapján a politikai térkép jelenleg erősen kétpólusúvá vált, ahol az egyik oldal látványosan erősödik, a másik pedig veszít a korábbi bázisából.

Meglepett a tegnapi eső? Ezért nehéz az előrejelzés

Választás 2026: két új minisztert jelentettek be, váratlan lépés a leköszönő kormánytól

Kiderült, mi okozta a tüzet az iváncsai akkumulátorgyárban

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
