Karácsony Gergely bejelentette: nagy változás élesedik a fővárosi metróvonalakon

Már készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fővárosi metróvonalakon, szerdától ugyanis elérhetővé vált a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás az összes metróállomás bejáratánál.

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely "sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés". Ennek nagyon fontos része, hogy éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel - tette hozzá.

A főpolgármester közölte, a fejlesztés elsősorban az alkalmi utasoknak, turistáknak nyújt lehetőséget az egyszerű és gyors jegyvásárlásra.

A szolgáltatás eddig a 100E reptéri járatokon és a kisföldalattin volt elérhető, ezt a rendszert terjesztették ki - mondta.

Karácsony Gergely emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés februárban fogadta el az elektronikus jegyrendszer-koncepciót, és az alapján indította el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azokat a beszerzési folyamatokat, amelyeknek köszönhetően szerdán elindult e szolgáltatás a metróvonalakon.

A főpolgármester kiemelte: terveik szerint 2028-ra minden fővárosi közösségi közlekedési járművön lehet majd így jegyet vásárolni.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a szolgáltatás mögött egy nagyon komoly informatikai rendszer van, hiszen a bankkártyahasználatot, a vonaljegy vásárlását egy központi rendszerben regisztrálják. A jövőbeni elektronikus jegyrendszer üzembiztos működéséhez nagyon fontos az a tapasztalat, amelyet a metróvonalakon szereznek a következő időszakban - mondta.

Berkes Tibor, a Mastercard közép-európai divíziójának termékfejlesztési vezetője közölte: büszkék arra, hogy a BKK és K and H Bank partnereiként jelen lehettek a fejlesztésben, amely "nem csupán egy bővítés, hanem egy következő szint a budapesti közösségi közlekedésben".

A rendszer lényege, hogy az utazás megkezdése előtt a bankkártyát, vagy valamilyen okoseszközt a metróállomások bejáratánál lévő hagyományos jegyérvényesítők mellett kihelyezett készülékhez kell érinteni a vonaljegy megvételéhez. A jegyvásárlást a bankkártyával, illetve az okoseszközzel lehet igazolni ellenőrzés során.

