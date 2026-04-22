Kiderült a fájdalmas igazság: a fogyasztás húzhatja a gazdaságot, de törékeny marad a növekedés

A növekedés legfőbb támasza az elkövetkező időszakban a háztartások fogyasztása marad,

amelyet a reáljövedelmek emelkedése és az állami ösztönzők is fűtenek. Az export azonban várhatóan nem járul hozzá érdemben a bővüléshez. Ennek elsősorban az európai gazdaság gyengélkedése és a nemzetközi kereskedelem bizonytalansága az oka - emelik ki.

Az áremelkedés üteme tovább lassul, bár az inflációs nyomást még nem lehet teljesen lezártnak tekinteni. Az éves átlagos infláció 2026-ban 3,9, 2027-ben pedig 3,4 százalék körül alakulhat. Ezt a dezinflációs folyamatot a mérsékelt belső kereslet és a szigorú monetáris kondíciók – köztük a magas reálkamatok – is segítik.

Az energiaárak és a geopolitikai feszültségek ugyanakkor továbbra is felfelé mutató kockázatot jelentenek.

Az euró átlagos árfolyama 2026-ban 388, a rákövetkező évben pedig 400 forint körül várható. Bár a szigorú finanszírozási feltételek segítik az infláció letörését, egyúttal gátolják is a gazdasági teljesítményt.

A jelentés szerint munkaerőpiacon nem várható drasztikus fordulat. A munkanélküliségi ráta jövőre 4,5 százalékra emelkedhet, majd 2027-re 4,2 százalékra mérséklődhet. A reálbérek növekedése folytatódik, de a korábbiaknál lassabb ütemben. A mediánbér reálértéken 3,4, illetve 3 százalékkal emelkedhet a vizsgált két évben. Ennek köszönhetően a háztartások fogyasztása reálértéken 2,5 és 2,8 százalékkal bővülhet. A lakosság erős óvatossági motívuma azonban továbbra is visszafogja a növekedési lendületet.

A beruházások terén is lassú javulás körvonalazódik. A hosszú ideje tartó visszaesés után 2026-ban 0,5, 2027-ben pedig már 2,8 százalékos volumennövekedés jöhet. Ezt az elhalasztott fejlesztések újraindulása, a külső környezet javulása, valamint az új ipari kapacitások kiépülése támogatja.

Összességében, az elemzés szerint a magyar gazdaság maga mögött hagyhatja a stagnálást,

de a növekedés sérülékenysége megmarad.

Bár elsősorban a belső kereslet húzza majd a gazdaságot, az árfolyam-ingadozások, a geopolitikai feszültségek és a makrogazdasági egyensúly fenntartása továbbra is komoly kihívást jelent.

