Kiderült, mi okozta a tüzet az iváncsai akkumulátorgyárban

Hétfő este, április 20-án 22 óra körül kisebb tűz keletkezett az iváncsai akkumulátorgyár összeszerelő területén. A vállalat tájékoztatása szerint
egy kommunális hulladékgyűjtőben gyulladt ki egy anyag, ami rövid időre riadalmat keltett, de a helyzetet gyorsan sikerült kezelni.
A cég közleménye szerint az üzem biztonsági rendszere azonnal működésbe lépett, és a helyszíni tűzoltócsapat mintegy két perc alatt eloltotta a tüzet. A hangsúlyozásuk szerint az incidens nem állt összefüggésben az üzemben működő technológiával vagy berendezésekkel, és nem érintette a gyártási folyamatokat sem.
Személyi sérülés nem történt, az üzem működését pedig a biztonsági protokolloknak megfelelően rövid időn belül újraindították.
A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására, és további lépéseket tesz a biztonsági intézkedések erősítésére.
Az esetről elsőként Nagy Ervin, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselője számolt be. A cég közleményében elnézést kért mindazoktól, akikben az eset aggodalmat keltett.
