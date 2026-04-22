Kiderült, mi okozta a tüzet az iváncsai akkumulátorgyárban
Kisebb tűz ütött ki hétfő este az iváncsai akkumulátorgyárban, az SK On Hungary közlése szerint azonban az esetet gyorsan elhárították, sérülés nem történt, a termelés pedig rövid időn belül helyreállt.

Hétfő este, április 20-án 22 óra körül kisebb tűz keletkezett az iváncsai akkumulátorgyár összeszerelő területén. A vállalat tájékoztatása szerint

egy kommunális hulladékgyűjtőben gyulladt ki egy anyag, ami rövid időre riadalmat keltett, de a helyzetet gyorsan sikerült kezelni.

A cég közleménye szerint az üzem biztonsági rendszere azonnal működésbe lépett, és a helyszíni tűzoltócsapat mintegy két perc alatt eloltotta a tüzet. A hangsúlyozásuk szerint az incidens nem állt összefüggésben az üzemben működő technológiával vagy berendezésekkel, és nem érintette a gyártási folyamatokat sem.

Személyi sérülés nem történt, az üzem működését pedig a biztonsági protokolloknak megfelelően rövid időn belül újraindították.

A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására, és további lépéseket tesz a biztonsági intézkedések erősítésére.

Az esetről elsőként Nagy Ervin, a Tisza Párt dunaújvárosi országgyűlési képviselője számolt be. A cég közleményében elnézést kért mindazoktól, akikben az eset aggodalmat keltett.

