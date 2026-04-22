Kiderült, mit várnak el a befektetők a Magyar-kormánytól

Az AmCham Magyarország egyik legjelentősebb, külföldi befektetőket tömörítő szervezete. Több mint 300 amerikai és európai tagvállalattal rendelkezik, köztük olyan multinacionális vállalatokkal, mint a BlackRock, a Cargill, a Citi, az IBM, a Mastercard, a Microsoft és a Novartis. A tagvállalatok szemszögéből az Orbán-korszakot gyakran a kiszámíthatatlan, hirtelen jogszabályváltozások és az ad hoc intézkedések jellemezték.
A tőke egyetlen dolgot utál jobban az adónál, és az a kiszámíthatatlanság
- mondta Janza Ákos, az AmCham elnöke. Hozzátette: a tagvállalatok számára alapvető fontosságú, hogy a jogállamiság váljon a gazdaság egyetlen meghatározó keretrendszerévé. Az Orbán-kormány a kétharmados parlamenti többségét kihasználva számos alkalommal fogadott el jelentős törvényeket előzetes egyeztetés nélkül. Ezeket esetenként egyik napról a másikra vezették be, miközben az ágazati különadókból finanszírozták a szavazatszerző jóléti intézkedéseket.
A nemzetközi hitelminősítők szintén a kiszámíthatóság hiányát emelték ki. Az S&P Global tavaly áprilisban negatívra rontotta Magyarország államadós-besorolásának kilátását, a fékek és ellensúlyok rendszerének gyengülésére, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbulására hivatkozva. A Fitch Ratings szerint az új kormány egyik legfontosabb feladata a fiskális hitelesség helyreállítása lesz a gyakori hiánycél-módosításokat követően.
Janza kiemelte, hogy
Magyar Péter euróbevezetési terve vonzóbbá tenné az országot a külföldi befektetők számára.
Ezt az Orbán-kormány korábban elutasította, pedig a közös valuta az árfolyamkockázat mérséklése és a tranzakciós költségek csökkentése révén javítaná az üzleti környezetet. Az AmCham elnöke az új kormány korrupcióellenes programjának kedvező piaci fogadtatásaként értékelte, hogy a forint Magyar győzelmét követően négyéves csúcsra erősödött.
Az AmCham emellett támogatja az önálló egészségügyi és oktatási minisztérium felállítására vonatkozó terveket is. Magyar Péter május 9-én, az új Országgyűlés alakuló ülésén teszi le miniszterelnöki esküjét.
