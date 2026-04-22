Lefelé lóg ki az EU-s benzinárugrás-sorból Magyarország, de a mosolyunk hamar lehervad

Németországban és Romániában ugrottak meg leginkább az üzemanyagárak éves összehasonlításban márciusban, míg Szlovénia és Magyarország voltak az egyetlenek az Európai Unióban, ahol esést regisztrált az Eurostat, az EU statisztikai hivatala. Ha azonban a 2015-ös szintekhez hasonlítjuk a mostani magyar árakat, egyből lehervad a mosoly. Akkor meg pláne, ha az ország történelmi mélyponton lévő stratégiai üzemanyag- és kóolajkészletére tekintünk.

2026 februárjáig az EU-ban a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára általában csökkenő tendenciát mutatott, mind az uniós átlag, mind az EU legtöbb országában. 2026 márciusában azonban jelentősen emelkedett.

2026 márciusában az üzemanyagok és kenőanyagok ára az EU-ban 12,9%-kal emelkedett 2025 márciusához képest. Szinte minden EU-tagállamban áremelkedés volt tapasztalható 2025 márciusához képest. A legnagyobb emelkedést Németországban (+19,8%), Romániában (+19,6%), Hollandiában (+18,8%), Lettországban (+18,5%) és Ausztriában (+17,2%) regisztrálták.

Magyarországon és Szlovéniában az árak 2025 márciusához képest 2,7%-kal, illetve 5,9%-kal csökkentek; 2026 februárjához képest azonban a csökkenés nem volt ennyire markáns.

A márciusi árak összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy Magyarországon március 10-e óta ún. védett ár van érvényben a benzinre (595 Ft/liter) és a gázolajra (615 Ft/liter). Ilyen és hasonló árszabályozó, árcsökkentő intézkedéseket azonban más tagállamok is hoztak. Ezerkről bővebben a „Kríziskezelő intézkedések” alcím alatt olvashat lejebb.)

Az EU-ban a dízel- és benzinárak tekintetében 2026 márciusában a dízel ára 19,8%-kal, a benziné pedig 9,4%-kal emelkedett 2025 márciusához képest. A dízel ára legjobban Hollandiában (+35,8%), Németországban (+29,6%) és Litvániában (+26,4%) ment fel. Néhány tagállam kivételével a februári indexek mind negatívak voltak még.

Magyarországon a dízel ára éves összehasonlításban 10,5%-kal csökkent februárban és 1,1%-kal márciusban, míg a benzin ára 11,2%-kal és 3%-kal ment lejjebb ezekben a hónapokban.

A legnagyobb benzinár-emelkedést Romániában láthattuk márciusban (+19,3%), őt követte Németroszág (+17,3%) és Hollandia (+16.9%). A februári év/év indexek Románia és Hollandia kivételével negatív értékeket mutattak.

Havi összehasonlításban a fogyasztók az EU-ban 2026 februárjához képest 19,1%-os dízelár-emelkedést és 10,6%-os benzinár-emelkedést tapasztaltak.



2026 februárja és márciusa között mindkét üzemanyag ára emelkedett az EU összes országában.

A dízel esetében a legnagyobb emelkedést Csehországban és Svédországban (mindkettő +27,6%), Észtországban (+26,8%), Lettországban (+25,4%), Belgiumban (+25,2%) és Hollandiában (+25,1%) regisztrálták, míg a legkisebb emelkedést Szlovéniában (+2,9%), Szlovákiában és Magyarországon (mindkettő +7,0%) mérték. Az összes többi EU-országban 10% feletti emelkedés volt tapasztalható.

A benzin esetében a legnagyobb emelkedést Belgiumban (+15,1%) regisztrálták, őt követte Svédroszág (+15%), Ausztria (+14,8%) és Csehország (+14,6%). A legkisebb növekedést Szlovéniában tapasztalták (+2,4%), és Magyarország csak négy hellyel van feljebb 4,7%-os növekedéssel.

Krízistompító intézkedések

A 2026 tavaszán kirobbant iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult globális energiakrízisre válaszul számos EU-s tagállam vezetett be azonnali üzemanyagár-korlátozó és támogató intézkedéseket az egekbe szökő árak (helyenként 34%-os drágulás) mérséklésére.

A legfontosabb intézkedések az alábbiak voltak:

Adócsökkentések és ÁFA-mérséklés

Spanyolország a benzin, a gázolaj és más energiaformák áfáját 21%-ról 10%-ra csökkentette, valamint árplafont vezetett be. Németország szintén jelentős, mintegy 1,6 milliárd eurós üzemanyagár-csökkentő csomagot jelentett be.

Árplafonok és támogatások

Spanyolország 2026 márciusában elfogadott egy 5 milliárd eurós válságkezelési tervet, amely magában foglalja a lakosság számára az üzemanyagárak literenkénti legfeljebb 30 centes csökkentését célzó közvetlen támogatásokat, valamint a közlekedési és mezőgazdasági ágazatok számára nyújtott további célzott támogatásokat. A horvát kormány 2026 márciusában újra bevezette a benzin és a gázolaj közvetlen árplafonját. Egy kedden hatályba lépett rendeletmódosítás értelmében a normál benzin ára literenként 1,64 euróra, míg a normál gázolaj ára 7 centtel, literenként 1,78 euróra csökkent. A mezőgazdasági és halászati ágazatban használt kék dízel ára szintén 7 centtel ment lejebb literenként 1,29 euróra. Az Európai Bizottság "védett üzemanyagárak" bevezetését is lehetővé tette, bár figyelmeztetett a költségvetési kockázatokra.

Szektorális támogatások

A fuvarozók, gazdálkodók és halászok számára számos ország (pl. Franciaország) 20 centes visszatérítést (szubvenciót) biztosított literenként az üzemanyag árából.

Strategiai tartalékok felszabadítása

Spanyolország 11,5 millió hordó olaj felszabadításával igyekezett növelni a kínálatot. Magyarországon a Fidesz-kormány teljes egészében felszabadította a hazai stratégiai gázolaj- és benzintartalékokat, majd pedig

a felszabadított készletből fixált áron kezdte adni az olajtermékeket a nagykereskedőknek,

akik tehát az aktuális piaci árnál olcsóbban jutottak hozzá az üzemanyagokhoz, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is. A védett ár következményeként az üzemanyagimport vélhetően jelentősen visszaesett, és mivel a fogyasztás hetek óta túlszárnyalja a megtermelt és behozott mennyiséget,

TÖRTÉNELMI MÉLYPONTRA ZUHANT MAGYARORSZÁG STRATÉGIAI ÜZEMANYAG- ÉS KŐOLAJKÉSZLETE MÁRCIUSBAN.

A Tisza-kormányra vár a feladat, hogy visszapótolja a stratégiai készleteket, ami nem lesz olcsó mulatság. A kérdés, hogy ki fizeti meg majd a árkülönbséget. Egyelőre csak találgatni tudjuk, hogy megjelenik-e ez a készletezési tagdíjak emelésében, és ezen keresztül később az üzemanyagárakban, vagy más módon rendezi-e a rendszer a keletkező extra költségeket.

Erről itt írtunk nemrég részletes elemzést:

Környezetvédelmi adók halasztása

Írország a magas üzemanyagárak miatti társadalmi feszültségek (tüntetések) hatására elhalasztotta a tervezett szén-dioxid-adó emelését.

EU-s szintű "vészhelyzeti keret"

Az Európai Bizottság állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeretről szóló javaslattervezete célja, hogy megvédje az EU gazdaságát a közel-keleti válság által okozott váratlan gazdasági sokkhatásoktól. Az EU lényegében megkönnyítené a kormányok számára, hogy pénzügyi támogatást vagy adókedvezményeket nyújtsanak azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket az emelkedő árak leginkább sújtanak. Ez egy ideiglenes szabálymódosítás, amelynek köszönhetően az országok „támogathatják” a válságból eredő többletköltségeket anélkül, hogy jogi problémákba keverednének az EU-val.

Mit mutatnak az árak a 2015-ös szintekhez viszonyítva?

Míg az év/év alapú árösszehasonlításban Magyarország igazán büszke lehet magára - a készlet-kálvária miatt már jóval kevésbé -, addig a 2015-tel való összevetésben sok dicsekedni való nincs. De miért éppen pont oda nézünk vissza? Nos, erre van Eurostat-adat, ami kiválóan alkalmas egy viszonylag hosszabb távú összehasonításra.

Az üzemanyagok és kenőanyagok árváltozásában csak Lettország verte meg az egész EU-ban, és az áremelkedés mértéke bőven meghaladta a térség átlagát.

A dízelnél nem ilyen rossz a helyzet. Bár ott is az EU-s átlag felett nőttek az árak 2015-tel összehasonlítva, sikerült a 11. helyen befutni, vagyis 16 tagállamban kevésbé emelkedtek az árak, mint nálunk.

És amikor már kezdenénk kicsit örülni, hogy na, talán mégsem olyan rossz a helyzet, akkor ránézünk a benzinárak emelkedését mutató grafikonra, és sírva fakadunk. Itt ugyanis Magyarország mindenkit maga mögé utasított, még Románia sem érte utol, bár nagyon igyekezett.

Most azonban nem feltétlenül az árakat kell figyelnünk, ennél jóval nagyobb baj, hogy lassan - bármennyibe kerül - nem lesz mit megvenni. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, illetve az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus

a világ valaha volt legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images