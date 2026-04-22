Magyar Péter megnevezett két új minisztert

Magyar Péter bejelentette: két új minisztert nevezett ki a megalakuló TISZA-kormányba. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be.

A döntésről Magyar Péter közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében azt írta:

  • Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a terület- és vidékfejlesztési tárca vezetésére.
  • A Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra Ruff Bálint kapott felkérést, amelyet elfogadott. Magyar Péter szerint az új miniszter feladata röviden úgy foglalható össze, hogy a „valódi rendszerváltás” megvalósításán dolgozzon.

Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben szerzett egyéni mandátumot az országgyűlési választáson. Magyar Péter szerint a kampány során bebizonyította, hogy „kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas”, és korábbi önkormányzati, valamint jogi tapasztalatai segíthetik a minisztérium vezetésében. A politikus hangsúlyozta: a kormány kiemelt célja a vidéki térségek támogatása, a helyi közösségek megerősítése és a területi egyenlőtlenségek csökkentése.

Ruff Bálint neve a magyar nyilvánosság számára elsősorban közéleti megszólalásai miatt lehet ismert, Magyar Péter ugyanakkor kiemelte közigazgatási tapasztalatait is. A politikus szerint Ruff az elmúlt években megszólalásaival széles látókörét, következetességét és felelősségtudatát is bizonyította.

Magyar Péter a bejelentés végén úgy fogalmazott:

Magyarországnak nagy szüksége van az ilyen hozzáállású vezetőkre, és üdvözölte Ruff Bálintot a csapatban.

Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

9 személyre bővült a névsor

Orvos, katona, bankár és multinacionális vezető is helyet kapott a hétfőn Magyar Péter által bejelentett miniszteri csapatban. Hétfőn összeült a Tisza Párt parlamenti frakciója. Az ülés után Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, ahol a következő kormány 16 miniszteréből 7-et hivatalosan is megnevezett a leendő kormányfő.

A hét név:

  • A Tisza-kormány pénzügyminisztere Kármán András lesz.
  • Gazdasági és energiaminiszter Kapitány István.
  • Külügyminiszter: Orbán Anita.
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt.
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romolusz
  • Környezetvédelmi miniszter: Gajdos László.
  • Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs.

Ezt a sort követi most Ruff Bálint és Lőrincz Viktória megnevezése, így a lista most már 9-nél jár.

Ha kíváncsi az újonnan bejelentett miniszterekre és pályafutásukra, ebben a cikkben röviden bemutatjuk őket:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

