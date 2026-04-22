Magyar Péter megnevezett két új minisztert

A döntésről Magyar Péter közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében azt írta:
- Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a terület- és vidékfejlesztési tárca vezetésére.
- A Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra Ruff Bálint kapott felkérést, amelyet elfogadott. Magyar Péter szerint az új miniszter feladata röviden úgy foglalható össze, hogy a „valódi rendszerváltás” megvalósításán dolgozzon.
Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben szerzett egyéni mandátumot az országgyűlési választáson. Magyar Péter szerint a kampány során bebizonyította, hogy „kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas”, és korábbi önkormányzati, valamint jogi tapasztalatai segíthetik a minisztérium vezetésében. A politikus hangsúlyozta: a kormány kiemelt célja a vidéki térségek támogatása, a helyi közösségek megerősítése és a területi egyenlőtlenségek csökkentése.
Ruff Bálint neve a magyar nyilvánosság számára elsősorban közéleti megszólalásai miatt lehet ismert, Magyar Péter ugyanakkor kiemelte közigazgatási tapasztalatait is. A politikus szerint Ruff az elmúlt években megszólalásaival széles látókörét, következetességét és felelősségtudatát is bizonyította.
Magyar Péter a bejelentés végén úgy fogalmazott:
Magyarországnak nagy szüksége van az ilyen hozzáállású vezetőkre, és üdvözölte Ruff Bálintot a csapatban.
9 személyre bővült a névsor
Orvos, katona, bankár és multinacionális vezető is helyet kapott a hétfőn Magyar Péter által bejelentett miniszteri csapatban. Hétfőn összeült a Tisza Párt parlamenti frakciója. Az ülés után Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, ahol a következő kormány 16 miniszteréből 7-et hivatalosan is megnevezett a leendő kormányfő.
A hét név:
- A Tisza-kormány pénzügyminisztere Kármán András lesz.
- Gazdasági és energiaminiszter Kapitány István.
- Külügyminiszter: Orbán Anita.
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt.
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romolusz
- Környezetvédelmi miniszter: Gajdos László.
- Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs.
Ezt a sort követi most Ruff Bálint és Lőrincz Viktória megnevezése, így a lista most már 9-nél jár.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
3 havi Signature PRO előfizetés – ingyen! Érdekel? Vegyél részt kutatásunkban!
A részvétel teljes mértékben rugalmas: mindenki a saját időbeosztása szerint teljesítheti a feladatokat.
